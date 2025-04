Поддерживающая терапия

Иногда, при легком или умеренном заболевании с высоким риском тяжелого заболевания: нирматрелвир в комбинации с ритонавиром; ремдесивир (короткий курс); молнупиравир

При тяжелой форме заболевания: ремдесивир; дексаметазон; иммуномодуляторы

Лечение COVID-19 зависит от тяжести заболевания и вероятности прогрессирования в тяжелую форму заболевания. Рекомендации по лечению меняются по мере появления новых данных (см. Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 и World Health Organization (WHO): COVID-19 Treatments).

IDSA определяет степень тяжести для назначения лечения следующим образом:

COVID-19 легкой и средней степени тяжести (SpO2 > 94% на воздухе помещения и пациент не нуждается в дополнительном кислороде) с факторами риска прогрессирования заболевания в тяжелую форму, госпитализации или смерти

Тяжелая, но не критическая форма COVID-19 (SpO2 < 94% на воздухе помещения или потребность в дополнительном кислороде с низким потоком)

Критическая стадия COVID-19, требующая применения высокопоточного кислорода или неинвазивной вентиляции легких

Критический COVID-19, при котором требуется механическая вентиляция или экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)

При принятии решения о лечении учитывается эффективность отдельных противовирусных препаратов и моноклональных антител против локально циркулирующих штаммов (см. Open Data Portal: database of in vitro therapeutic activity against SARS-CoV-2 variants). Варианты лечения перечислены в порядке предпочтения на основе имеющихся в настоящее время данных и циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. Выбор лечения должен основываться на доступности препарата, имеющейся инфраструктуре для введения препарата и индивидуальных факторах, которые включают продолжительность симптомов, потенциальные лекарственные взаимодействия, а также печеночные и почечные поражения. Нет никаких данных относительно комбинированного лечения с доступными в настоящее время средствами терапии; поэтому следует вводить только один препарат против SARS-CoV-2.

Раннее лечение пациентов с COVID-19 в легкой или умеренной степени, имеющего высокий риск прогрессирования в тяжелую форму Эти методы лечения предназначены для профилактики прогрессирования тяжелого заболевания у пациентов с высоким риском. Они предназначены для пациентов с COVID-19 в легкой и умеренной степени тяжести, которые находятся в амбулаторных условиях (или госпитализированы не по поводу COVID-19); у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, варианты лечения (кроме ремдесивира) не были изучены. Нирматрелвир, пероральный противовирусный препарат в комбинации с ритонавиром, получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для лечения легкой и средней степени тяжести COVID-19 у взрослых в мае 2023 года и Разрешение на экстренное применение (РЭП) для подростков (в возрасте ≥ 12 лет и с массой тела ≥ 40 кг), имеющих положительные результаты прямого тестирования на вирус SARS-CoV-2 и подверженных высокому риску прогрессирования до тяжелой степени COVID-19. Как можно скорее после диагностики COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов должна быть начата терапия комбинацией нирматрелвир/ритонавир. Дозировка – две таблетки по 150 мг нирматрелвира и одна таблетка 100 мг ритонавира, принимаемые вместе перорально 2 раза в день в течение 5 дней. Лечение данными препаратами не разрешено применять более 5 дней подряд. (См. также the FDA EUA Factsheet.) Нирматрелвир является ингибитором протеазы, который расщепляет белок SARS-CoV-2 и, следовательно, ингибирует репликацию вируса. Ритонавир является сильным ингибитором цитохрома P450 (CYP) 3A4 и действует как стимулирующий агент; он замедляет метаболизм нирматрелвира, вызывая его более длительное пребывание в организме при более высоких концентрациях. Комбинация нирматрелвир/ритонавир была изучена в рандомизированном контролируемом клиническом исследовании с участием 2246 негоспитализированных взрослых с симптомами ≥ 18 лет с заранее установленным фактором риска прогрессирования в тяжелую форму заболевания, или ≥ 60 лет, независимо от заранее установленных хронических медицинских состояний. Все пациенты не были вакцинированы против COVID-19, ранее не были инфицированы COVID-19 и имели лабораторно подтвержденный диагноз инфекции SARS-CoV-2. Комбинация препаратов нирматрелвир/ритонавир, назначенная на 5 день или раньше после появления симптомов, снизила на 88% по сравнению с плацебо до 28-го дня долю лиц с COVID-19-ассоциированными госпитализацией или смертью от любой причины (0,8 против 6,3%) (1). Использование комбинации препаратов нирматрелвир/ритонавир у лиц с неконтролируемой или недиагностированной ВИЧ-1 инфекцией может привести к лекарственной устойчивости ВИЧ-1. Комбинация нирматрелвир/ритонавир может вызвать повреждение печени, поэтому следует проявлять осторожность у пациентов с предшествующими заболеваниями печени, аномальными уровнями печеночных ферментов или гепатитом. Препарат не рекомендуется при тяжелом заболевании печени. Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (расчетный клиренс креатинина составляет от 30 до 60 мл/мин), доза должна быть снижена до 150 мг нирматрелвира (одна таблетка 150 мг) с 100 мг ритонавира (одна таблетка 100 мг), причем обе таблетки принимают вместе два раза в день в течение 5 дней. Комбинация нирматрелвир/ритонавир не рекомендуется пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (рСКФ < 30 мл/минуту). Сообщалось о возвращении симптомов у некоторых пациентов после применения нирматрелвира/ритонавира, и тесты ПЦР и антигены на SARS-CoV-2 могут снова стать положительными, даже у пациентов, которые остаются бессимптомными. Дополнительное лечение в настоящее время не рекомендуется, но пациентам следует рекомендовать повторную изоляцию в случае возобновления симптомов или получения позитивных тестов. (См. также CDC: COVID-19 Rebound After Paxlovid Treatment.) Комбинированный препарат нирматрелвир/ритонавир имеет ряд серьезных известных и потенциальных лекарственных взаимодействий; сопутствующие препараты до начала лечения должны быть проверены на совместимость с ним. Список этих лекарственных взаимодействий см. в FDA EUA Fact Sheet. Ремдесивир, внутривенный противовирусный препарат, используется для лечения легкого и умеренного COVID-19 у взрослых и подростков (в возрасте ≥ 12 лет и весом ≥ 40 кг), которые имеют положительные результаты прямого тестирования на SARS-CoV-2 и высокий риск прогрессирования до тяжелого COVID-19. Лечение данным препаратом следует начинать как можно скорее и в течение 7 дней после появления симптомов. Назначается 3-дневный курс ремдесивира, который может быть продлен до 5 дней для пациентов, у которых заболевание прогрессирует до тяжелой формы. Ремдесивир по этому показанию был изучен в рандомизированном контролируемом исследовании 562 негоспитализированных пациентов в возрасте ≥ 12 лет с симптомами COVID-19 и высоким риском прогрессирования до тяжелой формы заболевания, которые не получали вакцину против COVID-19. Ремдесивир, при приеме в течение 3 дней, в течение первых 7 дней после появления симптомов, снижал уровень госпитализации или смертности в течение 28 дней по сравнению с плацебо на 87% (0,7 против 5,3%) (2). Молнупиравир, пероральный противовирусный препарат, является нуклеозидным аналогом, который работает путем введения ошибок в вирусный геном SARS-CoV-2, что ингибирует репликацию вируса. Молнупиравир получил от FDA разрешение на экстренное использование EUA для лечения легкого и умеренного COVID-19 у негоспитализированных взрослых ≥ 18 лет, которые имеют положительные результаты прямого тестирования на SARS-CoV-2 и высокий риск прогрессирования в тяжелую форму заболевания, включая госпитализацию или смерть, и для которых альтернативные варианты лечения COVID-19, утвержденные FDA, не доступны или не подходят клинически. Лечение молнупиравиром следует начать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов. Молнупиравир назначают в виде четырех капсул по 200 мг, принимаемых перорально каждые 12 часов в течение 5 дней. Он не разрешен к применению более 5 дней подряд. (See also the FDA EUA Fact Sheet for Molnupiravir.) По теоретическим соображениям молнупиравир может оказывать влияние на появление новых вариантов SARS-CoV-2, тем не менее риск считается низким на основании имеющихся данных генотоксичности и ограниченного 5-дневного курса лечения. Молнупиравир не разрешен к применению у пациентов < 18 лет, поскольку он может влиять на рост костей и хрящей. Молнупиравир не рекомендуется для использования во время беременности, поскольку исследования репродуктивной функции у животных показали, что молнупиравир может причинить вред плоду при его назначении беременным. Женщинам с детородным потенциалом рекомендуется правильно и постоянно использовать надежный метод контроля рождаемости во время лечения молнупиравиром и в течение 4 дней после принятия последней дозы. Мужчинам с репродуктивным потенциалом, являющимся сексуально активными с женщинами с детородным потенциалом, рекомендуется правильно и постоянно использовать надежный метод контроля рождаемости во время лечения молнупиравиром и в течение по крайней мере 3 месяцев после принятия последней дозы. Молнупиравир был изучен в рандомизированном слепом плацебо-контролируемом исследовании 1433 негоспитализированных пациентов ≥ 18 лет с легким и умеренным COVID-19 с высоким риском прогрессирования в тяжелую форму COVID-19 и/или госпитализации, которые не получали вакцину против COVID-19. Молнупиравир, назначенный в течение первых 5 дней после появления симптомов на срок 5 дней, снижал, по сравнению с плацебо, на 30% частоту госпитализаций или смертность до 29-го дня (6,8 против 9,7%) (3). Бамланивимаб/этесевимаб, казиривимаб/имдевимаб, сотровимаб и бебтеловимаб - применяемые в лечении заболевания нейтрализующие анти-SARS-CoV-2 моноклональные антитела (мАт). FDA в настоящее время не рекомендует их использование в лечении COVID-19, потому что доминантные субварианты омикрона резистентны к их нейтрализующей активности .