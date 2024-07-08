COVID-19 — это респираторное заболевание, причиной которого является коронавирус SARS-CoV-2. Инфекция может быть бессимптомной или обуславливать симптомы, варьирующиеся от легких симптомов со стороны верхних дыхательных путей до острой дыхательной недостаточности и смерти. COVID-19 может поражать различные системы органов (например, сердечную, почечную, неврологическую, систему коагуляции). Профилактика заключается в вакцинации и соблюдении мер по профилактике инфекций (например, ношение масок для лица, мытье рук, социальное дистанцирование, изоляция инфицированных лиц). Диагноз ставится на основании тестов на антиген или ПЦР (полимеразной цепной реакции) секрета верхних или нижних дыхательных путей. Лечение включает поддерживающую терапию, противовирусные препараты или кортикостероиды.
COVID-19 был впервые зарегистрирован в конце 2019 года в городе Ухань, Китай, и в марте 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было объявлено, что его вспышка приобрела характер пандемии. Его вызывает SARS-CoV-2, коронавирус, открытый в 2019 году. Инфекция SARS-CoV-2 вызывает целый спектр заболеваний разной степени тяжести, от бессимптомного течения до острой дыхательной недостаточности и смерти. Факторы риска тяжелого течения заболевания включают пожилой возраст, иммунодефицит, сопутствующие заболевания (например, диабет, хроническое заболевание почек) и беременность. Вакцины продемонстрировали некоторую эффективность в предотвращении передачи и высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения заболеваний и смертности.
Для получения текущей информации о количестве случаев и смертельных исходов, см. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): COVID Data Tracker и WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard.
Передача COVID-19
Вирус SARS-CoV-2 распространяется при тесном контакте с заболевшим, в основном через капли слюны или жидкого секрета из дыхательных путей, вылетающие при кашле, чихании, пении, физических упражнениях или разговоре. Распространение происходит через крупные респираторные капли, которые могут перемещаться на короткие расстояния и оседать непосредственно на слизистых оболочках, или через мелкие респираторные частицы в виде аэрозолей, которые могут задерживаться в воздухе в течение нескольких часов и перемещаться на большие расстояния (примерно более 6 футов [2 метра]), прежде чем попадут в дыхательные пути. Распространение вируса может также происходить при контакте с поверхностями, зараженными осевшими на них выделениями из дыхательных путей, если человек касается такой поверхности и затем прикасается к слизистым оболочкам на лице (глаза, нос, рот).
Вирус SARS-CoV-2 легко распространяется между людьми. Риск передачи прямо связан с количеством вируса, воздействию которого человек подвергается. В целом, чем ближе и длительнее взаимодействие с инфицированным человеком, тем выше риск распространения вируса. Как бессимптомные, так и симптоматические пациенты могут передавать вирус, что затрудняет контроль распространения. Человек с симптомами наиболее заразен в течение нескольких дней до и после их появления, когда вирусная нагрузка в секрете дыхательных путей является наибольшей.
Этому риску могут способствовать такие факторы, как расстояние от инфицированного человека, количество инфицированных людей в комнате, продолжительность времени, проведенного с инфицированными людьми, размер воздушного пространства, аэрозоль-генерирующая активность (например, пение, крики или физические упражнения), вентиляция в том месте, а также направление и скорость воздушного потока.
Генетические варианты вируса SARS-CoV-2 появляются по мере его эволюции. Варианты с потенциальной повышенной контагиозностью, более тяжелым течением заболевания, диагностическими ошибками или сниженным ответом на доступные методы лечения и/или вакцины отслеживаются как варианты, вызывающие озабоченность, и обычно обозначаются буквами греческого алфавита, определенными ВОЗ, или номером Pango. Генетическая мутация, дающая преимущество, а именно повышенную способность к передаче, может быстро заменить ранее циркулирующие варианты. Прогрессия доминирующих вариантов в США и большей части мира включает альфа, бету, дельту и омикрон. Вариант омикрон преобладает во всем мире с марта 2022 года, при этом более новые и более трансмиссивные подварианты омикрона заменяют исходный омикрон. See also CDC: Variants & Genomic Surveillance.
К обстоятельствам высокого риска передачи относится пребывание в учреждениях с совместным проживанием (например, дома престарелых или другие учреждения с долгосрочным медицинским уходом, школы-интернаты, тюрьмы, суда), а также в переполненных, плохо вентилируемых помещениях, таких как помещения, где проводятся религиозные собрания, спортивные залы, бары, ночные клубы, закрытые рестораны и цеха фасовки и упаковки мяса. В таких ситуациях наблюдается высокая плотность населения, при которой соблюдение дистанции и вентиляционных мер затруднено. Жители домов престарелых также подвергаются высокому риску развития тяжелых форм заболевания из-за возраста и наличия предрасполагающих основных заболеваний. Большие мероприятия в закрытых помещениях или частные собрания, такие как встречи или свадьбы, также связаны с высокой скоростью передачи. Эти события или ситуации, связанные с так называемым суперраспространением, вероятно, обусловлены комбинацией биологических, экологических и поведенческих факторов.
Социальные детерминанты здоровья (условия, в которых люди рождаются, живут, учатся, работают и играют) влияют на широкий спектр рисков и последствий для здоровья, таких как заражение инфекцией SARS-CoV-2 инфекцией, тяжелое течение и смерть от COVID-19, а также доступ к тестированию, вакцинации и лечению. В США показатели заболеваемости COVID-19, госпитализация и смертность были выше в некоторых расовых и этнических меньшинствах, в том числе среди чернокожих, латиноамериканцев, американских индейцев и коренных жителей Аляски, но с апреля 2024 года они стали одинаковыми среди всех этнических групп и групп меньшинств (CDC: COVID Data Tracker).
В попытке ограничить распространение инфекции SARS-CoV-2 для инфицированных COVID-19 рекомендуются изоляция и меры предосторожности. (См. также ЦКЗ: "Предотвращение распространения респираторных вирусов во время болезни"). Людям, подвергшимся воздействию COVID-19, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск распространения вируса. (См. также ЦКЗ: Профилактика респираторных вирусов).
Клинические проявления КОВИД-19
У больных с COVID-19 тяжесть и совокупность симптомов варьируют. У некоторых симптомы незначительные либо отсутствуют, а некоторые тяжело заболевают и умирают. Симптомы могут включать
Лихорадку
Кашель
Боль в горле
Заложенность или насморк
Одышка или затрудненное дыхание
Озноб или повторяющиеся приступы дрожи с ознобом
Потеря обоняния или вкуса
Усталость
Мышечные боли
Головная боль
Тошнота или рвота
Диарея
Инкубационный период (т.е., время, прошедшее с момента появления симптомов) колеблется от 2 до 10 дней; согласно оценкам, медиана для штамма Омикрон составляет всего 2–4 дня (1). У многих инфицированных людей симптомы отсутствуют или заболевание протекает в легкой форме; вероятность этого зависит от варианта SARS-CoV-2 и риска тяжелого течения заболевания у человека, включая статус иммунизации против COVID.
Тяжелая форма заболевания характеризуется одышкой, гипоксией и обширным поражением легких (при визуализации). Оно может прогрессировать до дыхательной недостаточности, требующей искусственной вентиляции легких, шока, полиорганной недостаточности и смерти.
Факторы риска тяжелого заболевания
Риск серьезного заболевания и смерти в случае COVID-19 повышается у людей старше 65 лет, у тех, кто курит сигареты или курил раньше, а также у людей с другими серьезными заболеваниями, такими как
Рак
Хроническое заболевание сердца, легких, почек или печени
Муковисцидоз
Сахарный диабет
Инсульт или цереброваскулярные заболевания
Иммунодефицитные состояния
ВИЧ-инфекция
Туберкулез
Серповидно-клеточная анемия
Талассемия
Деменция
Ожирение
Беременность (до 42 дня после беременности)
Некоторые виды инвалидности
Расстройства, вызванные употреблением вещества
Отсутствие физической активности
Некоторые психические расстройства, такие как депрессия и шизофрения
(См. также ЦКЗ: COVID-19 и люди с определенными хроническими заболеваниями)
Вакцинация резко снижает риск тяжелого заболевания у всех возрастных групп – более низкие показатели вакцинации в младших возрастных группах сместили возрастную структуру демографической группы госпитализированных пациентов (см. CDC: COVID Data Tracker). У людей, прошедших вакцинацию против COVID-19, заболевание может протекать бессимптомно или с менее выраженными симптомами, которые проходят гораздо быстрее, чем у невакцинированных людей.
Осложнения
В дополнение к респираторным заболеваниям, которые могут прогрессировать до острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и смерти, другие серьезные осложнения включают следующее:
Заболевания сердца, включая аритмии, кардиомиопатию и острое повреждение сердца
Коагуляционные нарушения, включая тромбоэмболию и легочную эмболию, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС), кровоизлияния и образование артериальных сгустков
Синдром Гийена-Барре (редко)
Постинфекционный воспалительный синдром, называемый мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C), был отмечен как редкое осложнение инфекции SARS-CoV-2. Он имеет признаки, подобные болезни Кавасаки или синдрому токсического шока. У детей с MIS-C через 2–6 месяцев после в целом легкой или даже бессимптомной инфекции SARS-CoV-2 чаще всего наблюдаются лихорадка, тахикардия, признаки системного воспаления и мультисистемные поражения (например, сердечные, желудочно-кишечные, почечные). О случаях, отвечающих следующим критериям, следует сообщать в местные, государственные или территориальные отделы здравоохранения по подозрению на MIS-C: лица < 21 лет с лихорадкой > 24 часов, лабораторные показатели, свидетельствующие о воспалении, признаки тяжелого мультисистемного (≥ 2 органов) поражения, требующего госпитализации и лабораторная или эпидемиологическая связь с недавней инфекцией SARS-CoV-2 (2). Вакцинация обладает высокой защитной способностью против развития MIS-C (2). MIS-C стал менее распространенным с начала пандемии, вероятно, благодаря вакцинации и иммунитету после перенесенной ранее инфекции SARS-CoV-2. Аналогичный мультисистемный воспалительный синдром отмечается и у молодых и взрослых людей среднего возраста (MIS-A) (3).
Разрешение симптомов
У большинства пациентов симптомы проходят в течение недели. Тем не менее у некоторых пациентов заболевание начинается с легких симптомов, а затем через неделю наступает клиническое ухудшение, прогрессируя до тяжелого заболевания, включая ОРДС. Длительное течение болезни чаще встречается у пациентов с тяжелой формой заболевания, но даже у пациентов с легкой формой заболевания могут быть постоянные симптомы, включая одышку, кашель и недомогание, которые длятся в течение нескольких недель или даже месяцев. Вирусные ПЦР-тесты у пациентов могут оставаться положительными в течение по крайней мере 3 месяцев независимо от симптомов. Тем не менее даже пациенты с затяжными симптомами, как правило, не считаются инфекционными, поскольку вирус редко может быть выделен из верхних дыхательных путей пациентов после 10 дней болезни.
COVID-19 также может быть связан с долгосрочными последствиями после острого заболевания (4), а симптомы, вызванные состоянием после COVID-19, могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Это состояние имеет множество названий, в том числе постковидный синдром, долгий COVID, постострый синдром COVID-19; по оценкам некоторых исследований в США оно поражает 25–50% всех пациентов. Усталость, слабость, боль, миалгии, одышка и когнитивная дисфункция часто отмечаются и могут быть связаны с ухудшением качества жизни (5). Факторы риска развития долгосрочных осложнений могут включать более тяжелые проявления заболевания, пожилой возраст, женский пол и ранее существовавшие заболевания легких. Чтобы помочь в диагностике и дальнейшем исследовании этого состояния, было установлено международное определение заболевания (6).
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Диагностика COVID-19
ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) или другие тесты амплификации нуклеиновых кислот (NAAT) образцов из верхних и нижних дыхательных путей
Тестирование на антиген образца из верхних дыхательных путей
Диагностическое тестирование на COVID-19 доступно в лабораториях и общественных местах тестирования, а также может быть проведено на дому. Существует два основных типа диагностических тестов COVID-19: полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР) (или другой метод амплификации нуклеиновых кислот [МАНК]) и тесты на антиген. Выбор диагностического теста и его интерпретация должны зависеть от вероятности наличия у человека COVID-19 на основании распространенности SARS-CoV-2 в популяции и наличия симптомов и признаков COVID-19 или тесных контактов с инфицированным COVID-19 в анамнезе (см. ЦКЗ: COVID-19: обзор тестирования на SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19).
ОТ-ПЦР обладает наибольшей аналитической чувствительностью и специфичностью и является золотым стандартом диагностики COVID-19. Другие тестовые платформы на основе МАНК, как правило, немного менее чувствительны, чем ОТ-ПЦР, при эквивалентной специфичности (см. ЦКЗ: COVID-19: тесты амплификации нуклеиновых кислот). Однако положительные ПЦР-тесты на вирус не всегда указывают на активную инфекцию. Они могут обнаружить нежизнеспособные фрагменты вирусной нуклеиновой кислоты и могут давать положительный результат в течение по крайней мере 3 месяцев после первоначального диагноза, независимо от симптомов.
Тестирование на антигены по месту оказания медицинской помощи и на дому может обеспечить быстрые результаты (см. ЦКЗ: COVID-19: рекомендации по тестированию на антиген SARS-CoV-2 для поставщиков медицинских услуг, проводящих тестирование людей в популяции). Это может быть важной мерой для выявления бессимптомных случаев и прерывания передачи SARS-CoV-2. Тесты на обнаружение антигена в медицинских учреждениях или в домашних условиях являются менее чувствительными, чем МАНК, особенно в начале инфекции, когда вирусная нагрузка может быть ниже. Чувствительность этих тестов по сравнению с ПЦР-тестами варьируется в зависимости от производителя и продолжительности заражения, при этом сообщается о диапазоне от 40 до 90% (1-4). Таким образом, может быть необходимо подтвердить некоторые результаты теста на антиген (например, отрицательный тест у человека с симптомами) с помощью ОТ-ПЦР или другого МАНК. В инструкциях многих антигенных тест-систем также рекомендуется последовательно в течение нескольких дней повторять тест, чтобы увеличить вероятность обнаружения инфекции (см. таблицу Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA): "Домашние тесты на антиген COVID-19 - принятие мер по снижению риска получения ложноотрицательного результата"). Некоторые тесты могут не обнаружить вариант Omicron или другие возникающие варианты (см. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США: "Мутации вируса SARS-CoV-2: влияние на тесты COVID-19" (FDA: SARS-CoV-2 Viral Mutations: Impact on COVID-19 Tests). Тесты на антигены с меньшей вероятностью останутся положительными после разрешения инфекции, поскольку они обнаруживают только более высокие вирусные нагрузки. Однако, помимо вирусной нагрузки, на контагиозность могут влиять и другие факторы; поэтому результаты теста на антиген не обязательно коррелируют с заразностью.
Приемлемыми образцами для диагностического тестирования на COVID-19 считаются образцы, взятые из носоглотки, ротоглотки, средней носовой раковины, передней части ноздрей, а также слюна. См. инструкции по забору образцов принимающей лаборатории или инструкции-вкладыши к тестовым наборам, поскольку не все тестовые платформы и лаборатории могут быть в состоянии провести тестирование всех типов образцов. Они могут быть собраны врачом или самостоятельно, за исключением образцов из носоглотки, которые должны быть отобраны только обученным и квалифицированным медицинским специалистом.
Для образцов с носоглотки и с ротоглотки должны использоваться только тампоны из синтетических волокон с пластиковыми или проволочными аппликаторами. Нельзя использовать тампоны с волокном из альгината кальция или тампоны с деревянными стержнями, поскольку они могут содержать вещества, которые инактивируют некоторые вирусы и ингибируют ПЦР. Тампоны следует немедленно поместить в транспортную пробирку. При сборе образцов необходимо обеспечивать надлежащий инфекционный контроль.
По соображениям биобезопасности местные учреждения и лаборатории не должны пытаться выделить вирус в культуре клеток.
Не следует использовать серологические тесты, или тесты на антитела, для диагностики острой коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку антитела чаще всего обнаруживаются только через 1–3 недели после появления симптомов. Доступны тесты на антитела, нацеленные на нуклеокапсидный антиген SARS-CoV-2, спайк-антиген и рецептор-связывающий домен спайк-антигена. Тесты, определяющие антитела к нуклеокапсидному белку, рекомендуются для оценки признаков предшествующей инфекции у вакцинированных лиц, поскольку этот антиген не включен в вакцину. Доступны количественные и полуколичественные анализы на антитела, но в настоящее время не существует общепринятой корреляции с уровнем иммунной защиты, и тестирование не рекомендуется для определения иммунного ответа на вакцинацию или инфекцию (см. Руководство Американского сообщества по инфекционным заболеваниям (IDSA) по диагностике COVID-19: серологическое тестирование, краткое изложение).
Обследование симптоматических пациентов
Данные лабораторных исследований у пациентов с более тяжелым течением заболевания стандартно включают лимфопению, а также (менее специфично) повышенные уровни аминотрансаминаз (АЛТ, АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), D-димера, ферритина и маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок.
Пациентов с одышкой, гипоксией, определенной с помощью домашней оксиметрии, или другими тревожными симптомами следует направлять на индивидуальное медицинское обследование, включая измерение насыщения крови кислородом, и наблюдать за ними в динамике при появлении признаков клинического ухудшения.
При легких формах заболевания данные визуализации грудной клетки могут быть нормальными и показывать ухудшение с увеличением тяжести заболевания. Типичные признаки соответствуют вирусной пневмонии и включают затемнения по типу "матового стекла" и консолидацию как на рентгенограмме, так и на КТ грудной клетки. Сканирование грудной клетки в качестве рутинного скринингового инструмента для COVID-19 не рекомендуется.
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Лечение COVID-19
Поддерживающая терапия
Иногда, при легком или умеренном заболевании с высоким риском тяжелого заболевания: нирматрелвир в комбинации с ритонавиром; ремдесивир (короткий курс); молнупиравир
При тяжелой форме заболевания: ремдесивир; дексаметазон; иммуномодуляторы
Лечение COVID-19 зависит от тяжести заболевания и вероятности прогрессирования в тяжелую форму заболевания. Рекомендации по лечению меняются по мере появления новых данных (см. Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 и World Health Organization (WHO): COVID-19 Treatments).
IDSA определяет степень тяжести для назначения лечения следующим образом:
COVID-19 легкой и средней степени тяжести (SpO2 > 94% на воздухе помещения и пациент не нуждается в дополнительном кислороде) с факторами риска прогрессирования заболевания в тяжелую форму, госпитализации или смерти
Тяжелая, но не критическая форма COVID-19 (SpO2 < 94% на воздухе помещения или потребность в дополнительном кислороде с низким потоком)
Критическая стадия COVID-19, требующая применения высокопоточного кислорода или неинвазивной вентиляции легких
Критический COVID-19, при котором требуется механическая вентиляция или экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)
При принятии решения о лечении учитывается эффективность отдельных противовирусных препаратов и моноклональных антител против локально циркулирующих штаммов (см. Open Data Portal: database of in vitro therapeutic activity against SARS-CoV-2 variants). Варианты лечения перечислены в порядке предпочтения на основе имеющихся в настоящее время данных и циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. Выбор лечения должен основываться на доступности препарата, имеющейся инфраструктуре для введения препарата и индивидуальных факторах, которые включают продолжительность симптомов, потенциальные лекарственные взаимодействия, а также печеночные и почечные поражения. Нет никаких данных относительно комбинированного лечения с доступными в настоящее время средствами терапии; поэтому следует вводить только один препарат против SARS-CoV-2.
Раннее лечение пациентов с COVID-19 в легкой или умеренной степени, имеющего высокий риск прогрессирования в тяжелую форму
Эти методы лечения предназначены для профилактики прогрессирования тяжелого заболевания у пациентов с высоким риском. Они предназначены для пациентов с COVID-19 в легкой и умеренной степени тяжести, которые находятся в амбулаторных условиях (или госпитализированы не по поводу COVID-19); у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, варианты лечения (кроме ремдесивира) не были изучены.
Нирматрелвир, пероральный противовирусный препарат в комбинации с ритонавиром, получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для лечения легкой и средней степени тяжести COVID-19 у взрослых в мае 2023 года и Разрешение на экстренное применение (РЭП) для подростков (в возрасте ≥ 12 лет и с массой тела ≥ 40 кг), имеющих положительные результаты прямого тестирования на вирус SARS-CoV-2 и подверженных высокому риску прогрессирования до тяжелой степени COVID-19. Как можно скорее после диагностики COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов должна быть начата терапия комбинацией нирматрелвир/ритонавир. Дозировка – две таблетки по 150 мг нирматрелвира и одна таблетка 100 мг ритонавира, принимаемые вместе перорально 2 раза в день в течение 5 дней. Лечение данными препаратами не разрешено применять более 5 дней подряд. (См. также the FDA EUA Factsheet.)
Нирматрелвир является ингибитором протеазы, который расщепляет белок SARS-CoV-2 и, следовательно, ингибирует репликацию вируса. Ритонавир является сильным ингибитором цитохрома P450 (CYP) 3A4 и действует как стимулирующий агент; он замедляет метаболизм нирматрелвира, вызывая его более длительное пребывание в организме при более высоких концентрациях.
Комбинация нирматрелвир/ритонавир была изучена в рандомизированном контролируемом клиническом исследовании с участием 2246 негоспитализированных взрослых с симптомами ≥ 18 лет с заранее установленным фактором риска прогрессирования в тяжелую форму заболевания, или ≥ 60 лет, независимо от заранее установленных хронических медицинских состояний. Все пациенты не были вакцинированы против COVID-19, ранее не были инфицированы COVID-19 и имели лабораторно подтвержденный диагноз инфекции SARS-CoV-2. Комбинация препаратов нирматрелвир/ритонавир, назначенная на 5 день или раньше после появления симптомов, снизила на 88% по сравнению с плацебо до 28-го дня долю лиц с COVID-19-ассоциированными госпитализацией или смертью от любой причины (0,8 против 6,3%) (1).
Использование комбинации препаратов нирматрелвир/ритонавир у лиц с неконтролируемой или недиагностированной ВИЧ-1 инфекцией может привести к лекарственной устойчивости ВИЧ-1. Комбинация нирматрелвир/ритонавир может вызвать повреждение печени, поэтому следует проявлять осторожность у пациентов с предшествующими заболеваниями печени, аномальными уровнями печеночных ферментов или гепатитом. Препарат не рекомендуется при тяжелом заболевании печени.
Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (расчетный клиренс креатинина составляет от 30 до 60 мл/мин), доза должна быть снижена до 150 мг нирматрелвира (одна таблетка 150 мг) с 100 мг ритонавира (одна таблетка 100 мг), причем обе таблетки принимают вместе два раза в день в течение 5 дней. Комбинация нирматрелвир/ритонавир не рекомендуется пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (рСКФ < 30 мл/минуту).
Сообщалось о возвращении симптомов у некоторых пациентов после применения нирматрелвира/ритонавира, и тесты ПЦР и антигены на SARS-CoV-2 могут снова стать положительными, даже у пациентов, которые остаются бессимптомными. Дополнительное лечение в настоящее время не рекомендуется, но пациентам следует рекомендовать повторную изоляцию в случае возобновления симптомов или получения позитивных тестов. (См. также CDC: COVID-19 Rebound After Paxlovid Treatment.)
Комбинированный препарат нирматрелвир/ритонавир имеет ряд серьезных известных и потенциальных лекарственных взаимодействий; сопутствующие препараты до начала лечения должны быть проверены на совместимость с ним. Список этих лекарственных взаимодействий см. в FDA EUA Fact Sheet.
Ремдесивир, внутривенный противовирусный препарат, используется для лечения легкого и умеренного COVID-19 у взрослых и подростков (в возрасте ≥ 12 лет и весом ≥ 40 кг), которые имеют положительные результаты прямого тестирования на SARS-CoV-2 и высокий риск прогрессирования до тяжелого COVID-19. Лечение данным препаратом следует начинать как можно скорее и в течение 7 дней после появления симптомов. Назначается 3-дневный курс ремдесивира, который может быть продлен до 5 дней для пациентов, у которых заболевание прогрессирует до тяжелой формы.
Ремдесивир по этому показанию был изучен в рандомизированном контролируемом исследовании 562 негоспитализированных пациентов в возрасте ≥ 12 лет с симптомами COVID-19 и высоким риском прогрессирования до тяжелой формы заболевания, которые не получали вакцину против COVID-19. Ремдесивир, при приеме в течение 3 дней, в течение первых 7 дней после появления симптомов, снижал уровень госпитализации или смертности в течение 28 дней по сравнению с плацебо на 87% (0,7 против 5,3%) (2).
Молнупиравир, пероральный противовирусный препарат, является нуклеозидным аналогом, который работает путем введения ошибок в вирусный геном SARS-CoV-2, что ингибирует репликацию вируса. Молнупиравир получил от FDA разрешение на экстренное использование EUA для лечения легкого и умеренного COVID-19 у негоспитализированных взрослых ≥ 18 лет, которые имеют положительные результаты прямого тестирования на SARS-CoV-2 и высокий риск прогрессирования в тяжелую форму заболевания, включая госпитализацию или смерть, и для которых альтернативные варианты лечения COVID-19, утвержденные FDA, не доступны или не подходят клинически. Лечение молнупиравиром следует начать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов. Молнупиравир назначают в виде четырех капсул по 200 мг, принимаемых перорально каждые 12 часов в течение 5 дней. Он не разрешен к применению более 5 дней подряд. (See also the FDA EUA Fact Sheet for Molnupiravir.)
По теоретическим соображениям молнупиравир может оказывать влияние на появление новых вариантов SARS-CoV-2, тем не менее риск считается низким на основании имеющихся данных генотоксичности и ограниченного 5-дневного курса лечения. Молнупиравир не разрешен к применению у пациентов < 18 лет, поскольку он может влиять на рост костей и хрящей. Молнупиравир не рекомендуется для использования во время беременности, поскольку исследования репродуктивной функции у животных показали, что молнупиравир может причинить вред плоду при его назначении беременным. Женщинам с детородным потенциалом рекомендуется правильно и постоянно использовать надежный метод контроля рождаемости во время лечения молнупиравиром и в течение 4 дней после принятия последней дозы. Мужчинам с репродуктивным потенциалом, являющимся сексуально активными с женщинами с детородным потенциалом, рекомендуется правильно и постоянно использовать надежный метод контроля рождаемости во время лечения молнупиравиром и в течение по крайней мере 3 месяцев после принятия последней дозы.
Молнупиравир был изучен в рандомизированном слепом плацебо-контролируемом исследовании 1433 негоспитализированных пациентов ≥ 18 лет с легким и умеренным COVID-19 с высоким риском прогрессирования в тяжелую форму COVID-19 и/или госпитализации, которые не получали вакцину против COVID-19. Молнупиравир, назначенный в течение первых 5 дней после появления симптомов на срок 5 дней, снижал, по сравнению с плацебо, на 30% частоту госпитализаций или смертность до 29-го дня (6,8 против 9,7%) (3).
Бамланивимаб/этесевимаб, казиривимаб/имдевимаб, сотровимаб и бебтеловимаб - применяемые в лечении заболевания нейтрализующие анти-SARS-CoV-2 моноклональные антитела (мАт). FDA в настоящее время не рекомендует их использование в лечении COVID-19, потому что доминантные субварианты омикрона резистентны к их нейтрализующей активности .
Лечение пациентов с тяжелой формой COVID-19
Рекомендуемые варианты лечения тяжелой инфекции включают противовирусный препарат ремдесивир, кортикостероид дексаметазон и дополнительные иммуномодулирующие препараты, такие как барицитиниб, тоцилизумаб и сарилумаб. Они могут использоваться в комбинации, при принятии решения о лечении нужно учитывать фазу заболевания пациента, которую часто характеризуют степенью гипоксии и респираторной поддержки.
Противовирусные препараты, скорее всего, будут эффективны на ранних стадиях, когда болезнь является результатом активной репликации вируса, тогда как противовоспалительная и иммуномодулирующая терапии лучше подходят для более позднего курса, когда состояние болезни определяют воспалительная реакция хозяина и иммунная дисрегуляция. (См. также Руководство по лечению и ведению пациентов с COVID-19, разработанное IDSA).
У пациентов, которым требуется дополнительный кислород, но не дополнительная респираторная поддержка, варианты лечения включают
Только ремдесивир
Только дексаметазон
Ремдесивир плюс дексаметазон
Противовирусный препарат ремдесивир используется для лечения взрослых и детей в возрасте ≥ 28 дней и весом ≥ 3 кг, которым требуется госпитализация в связи с COVID-19. Рекомендуемая продолжительность лечения составляет 5 дней, но одобрена для использования до 10 дней у пациентов, которым требуется инвазивная механическая вентиляция и/или экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Однако преимущества противовирусного лечения в этой группе неубедительны.
В обширном рандомизированном клиническом исследовании (ACTT-1) ремдесивир был ассоциирован с более ранним клиническим улучшением у пациентов, которым требовалась дополнительная кислородная терапия, но не искусственная вентиляция легких или другие более высокие уровни поддержки (4). Ускоренные сроки выздоровления также наблюдались в рандомизированном контролируемом исследовании амбулаторных пациентов (PINETREE) (2). Тем не менее в 2 открытых исследованиях (Solidarity [5] и DisCoVeRy [6]) преимуществ не наблюдалось. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила условную рекомендацию против использования ремдесивира для госпитализированных пациентов, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что он является эффективным средством лечения COVID-19 (см. WHO: COVID-19 Treatments).
В целом, исследования ремдесивира подтверждают его использование на ранних стадиях инфекции (до 7–10 дня), когда активная репликация вируса, скорее всего, будет способствовать развитию болезни. Ремдесивир может также рассматриваться для применения у госпитализированных пациентов, которые не нуждаются в дополнительном кислороде, хотя данные по этой группе населения отсутствуют. Ремдесивир не рекомендуется пациентам с рСКФ < 30 мл/мин. До и во время лечения ремдесивиром следует контролировать функцию почек.
Кортикостероид дексаметазон как правило, рекомендуется пациентам с COVID-19, которым требуется дополнительный кислород, но его применение не рекомендуется пациентам, которые не нужен дополнительный кислород. В исследовании RECOVERY дексаметазон продемонстрировал положительный эффект с точки зрения выживаемости у тех, кто нуждался в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких (7). Его эффективность, вероятно, будет наибольшей у пациентов, чье заболевание связано с воспалительным ответом на инфекцию. Если дексаметазон недоступен, можно использовать другие кортикостероиды (например, преднизон, метилпреднизолон, гидрокортизон).
Комбинация ремдесивира и дексаметазона обычно используется у госпитализированных пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде, в течение первых 10 дней болезни, когда формированию клинической картины могут способствовать репликация вируса и воспалительный ответ хозяина.
Для пациентов, нуждающихся в неинвазивной вентиляции (включая системы доставки кислорода с высокой скоростью потока)
Для всех пациентов рекомендуется дексаметазон.
В течение 7–10 дней после появления симптомов с особым вниманием можно добавить пациентам ремдесивир.
Должны быть рассмотрены, особенно для пациентов с быстрым ухудшением состояния или признаками системного воспаления, дополнительные иммуномодулирующие препараты.
Дополнительные иммуномодуляторы включают ингибитор JAK барицитиниб (или тофацитиниб, если он недоступен) или ингибитор ИЛ-6 тоцилизумаб (или сарилумаб, если он недоступен). Эти рекомендации основаны на анализе подгруппы многочисленных рандомизированных (COV-BARRIER [8], ACTT-2 [9]) и открытых (REMAP-CAP [10], RECOVERY [11]) клинических исследований, которые при добавлении одного из этих препаратов продемонстрировали положительный эффект с точки зрения выживаемости у пациентов, нуждающихся в этом уровне респираторной поддержки. Эти препараты являются мощными иммунодепрессантами, поэтому потенциальная польза от их применения должна быть сопоставлена с дополнительным иммуносупрессивным риском у пациентов с подозрением на сопутствующую серьезную бактериальную или грибковую инфекцию либо с высоким риском оппортунистических инфекций вследствие предрасполагающего основного иммуносупрессивного состояния.
Для пациентов, нуждающихся в механической вентиляции или ЭКМО, дексаметазон рекомендуется для всех пациентов. В течение 24 часов после поступления пациентов в отделение интенсивной терапии (ОИТ) следует рассмотреть добавление тоцилузумаба.
Были рассмотрены многие методы лечения, которые в настоящее время не рекомендуются для лечения или профилактики COVID-19:
Вилобелимаб – это моноклональное антитело к комплементу (анти-С5а), которое в апреле 2023 года получило от FDA разрешение EUA для лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых, если его начинают в течение 48 часов после инвазивной ИВЛ или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Данные об этом агенте ограниченны; в единственном рандомизированном исследовании наличие существенного влияния на 28-дневную смертность варьировалось в зависимости от анализа (12). Клинические рекомендации по его применению не публиковались.
Не рекомендуется в настоящее время для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19, конвалесцентная плазма (плазма выздоровевших). Данные ряда рандомизированных клинических исследований (13) и обширного реестра, связанного с программой расширенного доступа, не показали значимой пользы для этой категории пациентов и предполагают потенциальную связь с повышенной потребностью в искусственной вентиляции легких. Ее применение можно рассматривать у негоспитализированных пациентов с легким или умеренным заболеванием и высоким риском прогрессирования в тяжелую форму заболевания, если нет других вариантов лечения.
Также не рекомендуются неспецифический иммуноглобулин (ВВИГ) и терапия мезенхимальными стволовыми клетками.
Использовались и дополнительные иммуномодулирующие терапии, в том числе интерфероны, ингибиторы киназы и интерлейкина, однако данных недостаточно, чтобы рекомендовать их обычное применение вне клинических испытаний.
Среди других применявшихся препаратов были азитромицин и антиретровирусные препараты, но данных, подтверждающих их использование вне клинических испытаний, недостаточно.
Многочисленные клинические испытания ретровируса ВИЧ лопинавира/ритонавира и противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина показали, что эти препараты пользы не приносят (14, 15). Сочетание отсутствия благоприятного эффекта и токсичности, ассоциированной с хлорохином и гидроксихлорохином, привело к тому, что они не рекомендуются для лечения COVID-19.
Также на данный момент не существует рандомизированных клинических исследований, подтверждающих эффективность антипаразитарного препарата ивермектина при профилактике или лечении COVID-19 (16). Недавнее крупное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование не показало эффекта ивермектина (17). FDA и другие организации выпустили предупреждения о токсичности при ненадлежащем использовании препаратов ивермектина, предназначенных для применения у крупных животных (см. FDA: ивермектин и COVID-19).
В 2 рандомизированных клинических исследованиях с амбулаторными пациентами с симптомами COVID-19 был изучен селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) флувоксамин, данные показали неясный благоприятный эффект и потенциальную тенденцию к увеличению вреда; поэтому он не рекомендуется для использования вне клинических испытаний.
Осложнения COVID-19 должны лечиться по мере их возникновения. Госпитализированные пациенты с COVID-19 могут иметь повышенный риск тромбоэмболических осложнений. Несколько профессиональных сообществ выпустили рекомендации относительно антитромботической терапии при COVID-19. Как правило, терапевтическую антикоагулянтную терапию следует рассматривать у небеременных госпитализированных пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде, но не в интенсивной терапии, если у них повышенные уровни D-димера и нет серьезного риска кровотечения. У пациентов в критическом состоянии риск развития нежелательных явлений в результате кровотечения превышает потенциальную пользу. Фармакологическую профилактику венозной тромбоэмболии следует назначать для всех остальных госпитализированных пациентов, если нет противопоказаний.
Прием таких препаратов, как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), должен быть продолжен, если это необходимо при сопутствующих заболеваниях, но с них не нужно начинать лечение COVID-19. Нет никаких доказательств того, что использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) связано с ухудшением результатов лечения и при лечении COVID-19 возможно назначение как ацетаминофена, так и НПВС.
При респираторном лечении неинтубированных и интубированных пациентов с COVID-19 должна учитываться тенденция к гипоксии. Эффективными могут быть такие нефармакологические вспомогательные меры, как частая смена позы и перемещение пациента.
Справочные материалы по лечению
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Пост-COVID-19 состояния
Вирусные ПЦР-тесты у пациентов могут оставаться положительными в течение по крайней мере 3 месяцев независимо от симптомов. Тем не менее, даже пациенты с сохраняющимися симптомами, как правило, не считаются инфекционными, поскольку вирус редко, если вообще такое возможно, может быть выделен из верхних дыхательных путей пациентов после 10 дней болезни.
Хотя инфицирование коронавирусами может дать некоторое повышение иммунитета к реинфекции, продолжительность и эффективность иммунитета после COVID-19 остаются трудно поддающимися количественной оценке и зависят от множества факторов хозяина и вирусных факторов. Пациентам, перенесшим COVID-19, включая людей с пролонгированной симптоматикой после COVID-19, по-прежнему рекомендуется делать все необходимые прививки для снижения риска повторного заражения. Они могут сделать это после клинического выздоровления от инфекции и завершения периода изоляции. Нейтрализующие антитела обнаруживаются у большинства пациентов после заражения SARS-COV-2, но их уровни более вариабельны, чем у людей после вакцинации. Они, вероятно, обеспечивают защиту от клинически выраженного повторного заражения у большинства иммунокомпетентных людей в течение как минимум 3–6 месяцев, но этот период времени может быть короче, если появляется новый антигенно отличающийся вариант. Симптомы, связанные с реинфекцией, как правило, похожи на симптомы при начальной инфекции или более умеренные.
Справочные материалы по инфекциям после COVID-19
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Обзор коронавирусной инфекции COVID-19
Вакцинация против COVID-19
Для детального обсуждения вакцин, одобренных в США, см. Вакцины против COVID-19.
Вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения тяжелого течения болезни и смерти от COVID-19, в том числе от вариантов Delta и Omicron. В Соединенных Штатах осенью 2021 года невакцинированные лица имели намного больше шансов умереть от COVID-19, чем вакцинированные (с ревакцинацией) (1).
В США ЦКЗ рекомендует лицам с ослабленным иммунитетом в возрасте 12 лет и старше получить 1 дозу обновленной в 2023–2024 годах мРНК-вакцины против SARS-CoV-2 (COVID-19) одного из производителей (Moderna или Pfizer-BioNTech) или 1 или 2 дозы (в зависимости от истории прививок) обновленной в 2023–2024 годах рекомбинантной вакцины против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с наночастицами спайкового белка производства Novavax (см. ЦКЗ: Временные клинические соображения по использованию вакцины против COVID-19 в США). Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет должны получить 1–3 дозы обновленной в 2023–2024 годах мРНК-вакцины (рекомендуемые дозы и производитель варьируются в зависимости от истории вакцинации), а дети в возрасте 5–11 лет должны получить, независимо от истории вакцинации, 1 дозу любой обновленной в 2023–2024 годах мРНК-вакцины. ЦКЗ также рекомендует взрослым в возрасте 65 лет и старше дополнительно получать дозу обновленной в 2023-2024 годах вакцины против COVID-19 (см. ЦКЗ: лица пожилого возраста теперь могут получить дополнительную дозу обновленной вакцины COVID-19). Рекомендации для лиц с умеренным или тяжелым иммунодефицитом также можно найти на вебсайте ЦКЗ. Обновленные в 2023–2024 годах вакцины нацелены на вариант XBB.1.5 Omicron. Обновленный в 2023–2024 годах состав заменяет моновалентные вакцины против COVID-19, нацеленные на исходный штамм SARS-CoV-2, и бивалентные вакцины, нацеленные как на исходный вирус, так и на субварианты вируса BA.4/BA.5 Omicron.
В настоящее время во всем мире используется несколько вакцин против COVID-19. Для получения дополнительной информации о глобальных одобрениях вакцин и клинических испытаниях, см. COVID-19 vaccine tracker and landscape от Всемирной организации здравоохранения.
мРНК-вакцины не содержат вирусного антигена, а скорее доставляют небольшой синтетический фрагмент мРНК, кодирующий желаемый антиген-мишень (шиповидный белок). После захвата клетками иммунной системы мРНК вакцины, после подачи клетке сигнала для выработки вирусного антигена, разлагается. Затем антиген высвобождается и запускает требуемый иммунный ответ, необходимый для предотвращения развития тяжелой инфекции при последующем контакте с циркулирующим на тот момент вирусом.
Аденовирусные векторные вакцины содержат фрагмент ДНК или генетический материал, который используется для создания характерного спайкового белка вируса SARS-CoV-2, что затем вызывает желаемый иммунный ответ.
Белковые субъединичные адъювантные вакцины содержат рекомбинантный спайковый белок SaRS-COV-2 с адъювантом, что вызывает желаемый иммунный ответ. Это классический подход к вакцинации, который используется в США более 30 лет.
В США используются две мРНК-вакцины (вакцины против COVID-19 производства Moderna и Pfizer-BioNTech, с обновленными в 2023-2024 годах составами) и одна адъювантная вакцина с белковыми субъединицами (адъювантная вакцина против COVID-19 производства Novavax с обновленным в 2023-2024 годах составом) (см. ЦКЗ: "Вакцинация COVID-19, клинические и профессиональные ресурсы"). По состоянию на 6 мая 2023 года аденовирусная векторная вакцина (Ad26.COV2.S) больше не доступна для использования в США из-за риска серьезных нежелательных явлений. Существует вероятная причинно-следственная связь между аденовирусной векторной вакциной и редким и серьезным нежелательным явлением – тромбозом с низким содержанием тромбоцитов (вакцин-индуцированный тромбоз с синдромом тромбоцитопении [VITT]).
Моноклональное антитело
Пемивибарт, моноклональное антитело, было разрешено к экстренному применению (ЭРП) для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 12 лет и старше и весом не менее 40 кг. Оно предназначено для людей, которые в настоящее время не инфицированы SARS-CoV-2, не имели недавнего контакта с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, имеют умеренный или тяжелый иммунный компромисс и вряд ли смогут дать адекватный иммунный ответ на вакцинацию против COVID-19. Пациенты должны в обязательном порядке получить вакцину против COVID-19. Пемивибарт можно назначать как минимум через 2 недели после получения вакцины против COVID-19 в качестве дополнительного уровня защиты.
Профилактика контакта с вирусом
В дополнение к своевременной вакцинации против COVID-19 согласно графику люди могут избежать контакта с вирусом с помощью частого мытья рук, ношения маски, соблюдения социальной дистанции, избегания плохо проветриваемых мест и скученности и принятия других мер, рекомендованных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ). Люди также должны пройти тестирование на COVID-19, если они контактировали с инфицированным лицом или имеют симптомы. Пациенты с симптомами заболевания должны следовать рекомендациям по изоляции.
Чтобы предотвратить распространение SARS-CoV-2 из подозреваемых случаев, медицинские работники должны использовать стандартные меры предосторожности для предотвращения контактной и воздушно-капельной передачи, а также защищать глаза (2). Защита от воздушно – капельных инфекций особенно актуальна для пациентов, проходящих процедуры, связанные с образованием аэрозолей.
Справочные материалы по профилактике
1. Johnson AG, Amin AB, Ali AR, et al: COVID-19 incidence and death rates among unvaccinated and fully vaccinated adults with and without booster doses during periods of delta and Omicron variant emergence — 25 U.S. Jurisdictions, April 4–December 25, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71:132–138. 2022. doi: 10.15585/mmwr.mm7104e2
2. Lynch JB, Davitkov P, Anderson DJ, et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on Infection Prevention for Healthcare Personnel Caring for Patients with Suspected or Known COVID-19. Clin Infect Dis. Published online November 15, 2021. doi:10.1093/cid/ciab953
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19