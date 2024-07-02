Хирургическое дренирование или чрескожная игольчатая аспирация

Иногда антибиотикотерапия

Поверхностные абсцессы могут протекать при высокой температуре и поддаются лечению пероральными антибиотиками. Однако выздоровление обычно требует дренирования.

При незначительных кожных абсцессах может потребоваться только разрез и дренаж. Весь гной, некротическая ткань и дебрис должны быть удалены. При наличии больших абсцессов (например, > 5 см) может понадобиться изолирование открытого (мертвого) пространства марлей или дренажами, чтобы предотвратить повторное образование абсцесса. Предрасполагающие условия, такие как преграда естественного дренажа или присутствие инородного тела, требуют коррекции.

Глубокие абсцессы иногда можно адекватно дренировать пункционной биопсией перкутанной иглой (как правило, при помощи ультрасонографии или КТ); при этом методе часто избегают открытого хирургического дренирования.

Возможен спонтанный разрыв и само дренирование, что иногда приводит к формированию хронических дренажных пазух. Без дренажа абсцесс обычно медленно рассасывается после того, как протеолитическая обработка гноя преобразует его в стерильную жидкость, которая повторно абсорбируется в кровоток. Неполное всасывание может оставить кистозное образование на волокнистой стенке, которая кальцифицируется.

Системные антибактериальные препараты обычно не назначают, но в качестве дополнительной терапии показаны в следующих случаях (1):

Если абсцесс глубокий (например, внутрибрюшной)

Если абсцессы множественные

Если присутствуют выраженные окружающие флегмоны

Возможно, если размер > 2 см

При наличии признаков системного воспалительного синдрома в дополнение к иссечению и дренированию следует назначать антибиотики против S. aureus (1).

Антибактериальные препараты обычно неэффективны без дренажа. Эмпирическая антибактериальная терапия основана на локализации и вероятном инфицирующем болезнетворном микроорганизме. Окрашивание по Граму, посев и результаты восприимчивости предопределяют дальнейшую антибактериальную терапию.