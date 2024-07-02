Абсцессы – скопления гноя в ограниченных местах ткани, обычно вызываемые бактериальной флорой. Симптомы включают в себя локальную боль, болезненность, чувство тепла и припухания (если абсцессы около слоя кожи) или общеинтоксикационные симптомы (если абсцессы глубокие). Томография часто необходима для диагностики глубоких абсцессов. Лечение заключается в хирургическом дренировании или чрескожной игольной аспирации и часто назначении антибиотиков.
Этиология абсцессов
Причинами абсцессов могут быть многочисленные микроорганизмы, но наиболее распространенными являются
Микроорганизмы могут проникать в ткань путем:
Прямого внедрения (например, проникающая травма, связанная с зараженным предметом)
Проникновения через место хирургического вмешательства
Распространения от установленной инфекции смежных тканей
Распространения через лимфатические или гематогенные пути от отдаленного места
Перемещения из местоположения, где есть постоянная флора в смежную, обычно стерильную область, потому что естественные барьеры разрушены (например, перфорацией брюшного внутреннего органа, вызывающего внутрибрюшной абсцесс)
Абсцессы могут начаться в области флегмоны или в пораженной ткани, где накапливаются лейкоциты. Прогрессирующее расслоение под воздействием гноя или некроза окружающих клеток расширяет абсцесс. Соединительная ткань, плотно насыщенная сосудами, может в этом случае окружать некротическую ткань, лейкоциты и инородные остатки, чтобы ограничить абсцесс и подавить дальнейшее распространение.
Образованию абсцессов способствуют следующие предрасполагающие факторы:
Ослабленные иммунологические защитные механизмы хозяина (например, нарушение лейкоцитарной защиты)
Наличие инородных тел
Обструкция нормального дренажа (например, в мочевыводящих, желчевыводящих или дыхательных путях)
Тканевая ишемия или некроз
Гематома или избыточное накопление жидкости в тканях
Травмы, включая хирургическое вмешательство
Симптомы и признаки абсцессов
Признаки и симптомы кожных и подкожных абсцессов – боль, повышенная температура, опухоль, болезненность и краснота.
Поверхностные абсцессы готовы спонтанно прорваться, кожа по центру абсцесса может истончиться и иногда кажется белой или желтой из-за находящегося гноя (называемого созревшим). Может возникнуть повышение температуры, особенно при окружающей флегмоне.
При глубоких абсцессах типичны локальная боль и болезненность, и системные признаки, особенно лихорадка, так же как и анорексия, потеря веса и утомляемость.
Преобладающее проявление некоторых абсцессов – нарушение функций органа (например, гемиплегия из-за абсцесса головного мозга).
Осложнения абсцессов включают
Бактериемию
Разрыв в смежные ткани
Кровотечение из сосудов, разрушенных воспалением
Нарушение функций жизненно важных органов
Истощение из-за анорексии и повышение метаболических потребностей
Диагностика абсцессов
Клиническая оценка
Иногда ультрасонография, КТ или МРТ
Диагноз кожных и подкожных абсцессов проводится при физикальном осмотре.
Диагноз глубоких абсцессов часто требует томографии. Ультрасонография является неинвазивной и диагностирует много абсцессов мягкой ткани; КТ является точной диагностикой для большинства абсцессов, хотя МРТ обычно более чувствительный метод.
Лечение абсцессов
Хирургическое дренирование или чрескожная игольчатая аспирация
Иногда антибиотикотерапия
Поверхностные абсцессы могут протекать при высокой температуре и поддаются лечению пероральными антибиотиками. Однако выздоровление обычно требует дренирования.
При незначительных кожных абсцессах может потребоваться только разрез и дренаж. Весь гной, некротическая ткань и дебрис должны быть удалены. При наличии больших абсцессов (например, > 5 см) может понадобиться изолирование открытого (мертвого) пространства марлей или дренажами, чтобы предотвратить повторное образование абсцесса. Предрасполагающие условия, такие как преграда естественного дренажа или присутствие инородного тела, требуют коррекции.
Глубокие абсцессы иногда можно адекватно дренировать пункционной биопсией перкутанной иглой (как правило, при помощи ультрасонографии или КТ); при этом методе часто избегают открытого хирургического дренирования.
Возможен спонтанный разрыв и само дренирование, что иногда приводит к формированию хронических дренажных пазух. Без дренажа абсцесс обычно медленно рассасывается после того, как протеолитическая обработка гноя преобразует его в стерильную жидкость, которая повторно абсорбируется в кровоток. Неполное всасывание может оставить кистозное образование на волокнистой стенке, которая кальцифицируется.
Системные антибактериальные препараты обычно не назначают, но в качестве дополнительной терапии показаны в следующих случаях (1):
Если абсцесс глубокий (например, внутрибрюшной)
Если абсцессы множественные
Если присутствуют выраженные окружающие флегмоны
Возможно, если размер > 2 см
При наличии признаков системного воспалительного синдрома в дополнение к иссечению и дренированию следует назначать антибиотики против S. aureus (1).
Антибактериальные препараты обычно неэффективны без дренажа. Эмпирическая антибактериальная терапия основана на локализации и вероятном инфицирующем болезнетворном микроорганизме. Окрашивание по Граму, посев и результаты восприимчивости предопределяют дальнейшую антибактериальную терапию.
Справочные материалы по лечению
1. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis. 2014;59(2):147-159. doi:10.1093/cid/ciu296
Основные положения
Кожные и подкожные абсцессы диагностируются клинически; более глубокие абсцессы часто требуют проведения томографии.
Обычно дренирование абсцесса проводится разрезом или иногда пункционной биопсией.
Антибиотики назначаются при широких, глубоких абсцессах или их окружении значительным целлюлитом.