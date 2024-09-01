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Синдром постполиомиелита

(Постполиомиелитический синдром)

Авторы:Kevin Messacar, MD, PhD, University of Colorado Department of Pediatrics, Section of Infectious Diseases
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Постполиомиелитный синдром — это группа симптомов, которые развиваются через много лет (часто десятилетия) после паралитического полиомиелита и обычно поражают те же группы мышц, что и первичная инфекция.

У пациентов, перенесших паралитическую форму полиомиелита, мышечная усталость и снижение выносливости, часто сопровождающиеся слабостью, фасцикуляциями и атрофией, могут развиться спустя много лет (часто десятилетий), особенно у лиц более старшего возраста и у пациентов, которые изначально перенесли заболевание в тяжелой форме (1). Нарушения обычно касаются ранее поврежденных групп мышц. (См. также Полиомиелит (Poliomyelitis)).

Причина синдрома постполиомиелита может быть связана с дальнейшей потерей клеток передних рогов спинного мозга из-за старения в популяции нейронов, уже подорванных ранее инфекцией вирусом полиомиелита.

Лечение синдрома постполиомиелита поддерживающее.

Справочные материалы

  1. 1. Dalakas MC, Elder G, Hallett M, et al. A long-term follow-up study of patients with post-poliomyelitis neuromuscular symptoms. N Engl J Med. 1986;314(15):959-963. doi:10.1056/NEJM198604103141505

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