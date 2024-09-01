Синдром постполиомиелита

Постполиомиелитный синдром — это группа симптомов, которые развиваются через много лет (часто десятилетия) после паралитического полиомиелита и обычно поражают те же группы мышц, что и первичная инфекция.

У пациентов, перенесших паралитическую форму полиомиелита, мышечная усталость и снижение выносливости, часто сопровождающиеся слабостью, фасцикуляциями и атрофией, могут развиться спустя много лет (часто десятилетий), особенно у лиц более старшего возраста и у пациентов, которые изначально перенесли заболевание в тяжелой форме (1). Нарушения обычно касаются ранее поврежденных групп мышц. (См. также Полиомиелит (Poliomyelitis)).

Причина синдрома постполиомиелита может быть связана с дальнейшей потерей клеток передних рогов спинного мозга из-за старения в популяции нейронов, уже подорванных ранее инфекцией вирусом полиомиелита.

Лечение синдрома постполиомиелита поддерживающее.