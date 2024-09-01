Герпангина характеризуется внезапным началом лихорадки с воспаленным горлом, головной болью, анорексией и часто болью в области шеи. У младенцев может быть слюнотечение или рвота.

В течение 2–20 дней после начала (в среднем, 4–5) развиваются сероватые папулы 1–2 мм в диаметре, которые превращаются в везикулы с эризематозными участками. Они наиболее часто появляются на основании миндалин, а также на мягком нёбе, миндалинах, нёбном язычке или языке. В течении следующих 24 часов поражения переходят в мелкие язвочки, редко > 5 мм в диаметре, и заживают через 1–7 дней.

Герпетическая ангина Изображение © Springer Science+Business Media

Трудности с глотанием, слюнотечение и отказ от пищи/жидкости через рот могут привести к обезвоживанию, но осложнения герпетической ангины нехарактерны.

Затем вырабатывается стойкий иммунитет к инфекционному штамму, однако возможны повторные эпизоды заболевания, вызванные другими энтеровирусами.