Герпангина — фебрильное заболевание, вызываемое энтеровирусами, особенно вирусами Коксаки группы А. Инфекция вызывает везикулярные и язвенные поражения слизистой оболочки задней части ротоглотки.
Герпангина обычно наблюдается во время эпидемий, чаще у младенцев и маленьких детей. (См. также Обзор инфекций, вызванных энтеровирусами (Overview of Enterovirus Infections)).
Симптомы герпетической ангины
Герпангина характеризуется внезапным началом лихорадки с воспаленным горлом, головной болью, анорексией и часто болью в области шеи. У младенцев может быть слюнотечение или рвота.
В течение 2–20 дней после начала (в среднем, 4–5) развиваются сероватые папулы 1–2 мм в диаметре, которые превращаются в везикулы с эризематозными участками. Они наиболее часто появляются на основании миндалин, а также на мягком нёбе, миндалинах, нёбном язычке или языке. В течении следующих 24 часов поражения переходят в мелкие язвочки, редко > 5 мм в диаметре, и заживают через 1–7 дней.
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Трудности с глотанием, слюнотечение и отказ от пищи/жидкости через рот могут привести к обезвоживанию, но осложнения герпетической ангины нехарактерны.
Затем вырабатывается стойкий иммунитет к инфекционному штамму, однако возможны повторные эпизоды заболевания, вызванные другими энтеровирусами.
Диагностика герпангины
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Диагностика клинического синдрома герпангины основывается на симптомах и характерных поражениях полости рта.
Подтверждающего обследования на энтеровирус как причину заболевания обычно не требуется, но может быть проведено путем
Выявления вируса в очагах поражения методом полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой
Реже — выделение вируса из очагов поражения путем вирусологического исследования или выявление повышения титра специфических антител.
Повторные афтозные язвы очень похожи на герпангину, но, в отличие от нее, редко встречаются в глотке и обычно не сопровождаются системными проявлениями. Герпетический стоматит появляется спорадически и вызывает более крупные, стойкие и многочисленные язвы, чаще в передней части ротоглотки, чем при герпангине. Вирус Коксаки A10 вызывает лимфоузелковый фарингит, который также похож на герпангину, но в отличие от нее язвочки превращаются не в пузырьки, а в беловато-желтые узелки размерами 2–3 мм.
Лечение герпетической ангины
Облегчение симптомов
Лечение герпетической ангины является симптоматическим и включает обезболивание, местные средства (см. лечение стоматита) и гидратацию. Тщательная гигиена рук, особенно при смене подгузников и после дефекации, а также избегание контакта с открытыми повреждениями кожи и выделениями из полости рта (слюной) могут помочь ограничить распространение инфекции.