Эхинококкоз

При эхинококкозе печени - хирургическая резекция

Чрескожная аспирация с последующей введением сколицидного агента и повторной аспирацией (PAIR)

Албендазол отдельно или в комбинации с хирургической резекцией или аспирацией

Только наблюдение

При альвеолярном эхинококкозе - хирургическая резекция, если возможно, плюс альбендазол

Лечение кистозного (гидатидного) эхинококкоза зависит от типа, локализации и количества кист, а также от того, являются ли по результатам визуализации кисты активными, переходными или неактивными (1).

Хирургическая резекция может обеспечить полное выздоровление и является лучшим лечением для сложных поражений со следующими характеристиками: разрывы кист, кисты с билиарными фистулами, кисты, сдавливающие жизненно важные структуры, кисты с дочерними кистами, кисты диаметром > 10 см, поверхностные кисты с риском разрыва из-за травмы и кисты, сопровождающиеся внепеченочной болезнью. В некоторых центрах проводят перкутанную аспирацию с применением КT в случае небольших (< 5 см) однокамерных простых кист, которая сопровождается инстилляцией дезинфицирующего средства (например, гипертонического солевого раствора) и реаспирацией (PAIR [подкожная аспирация – инъекция – повторная аспирация]). Для предотвращения метастатического инфицирования, которое может произойти в случае разливания содержимого кисты во время процедуры или в случае, если материал случайно был забыт, обычно назначают альбендазол за одну неделю до, во время и по крайней мере 4 недели (до 6 месяцев в зависимости от клинических и визуализационных признаков) после операции или использования метода PAIR (2)

Небольшие однокамерные эхинококковые кисты можно лечить монотерапией альбендазолом в течение нескольких месяцев, что приводит к излечению в около 30% случаев (3). В такой дозировке альбендазол при монотерапии является препаратом выбора при лечении неоперабельных кист.

Только наблюдение является вариантом ведения бессимптомных кист, которые инактивированы естественным образом (не инактивированы медикаментозным лечением).

Пересадка печени спасла нескольких пациентов.

Здравый смысл и предостережения

Пациентам с альвеолярным эхинококкозом, вызванным E. multilocularis следует назначить альбендазол (в вышеупомянутой суточной дозе, используемой при кистозном эхинококкозе) в течение ≥ 1 недели с последующей хирургической резекцией, если это возможно, что зависит от степени распространения, локализации и симптомов. До тех пор пока вся личиночная масса не будет удалена, прогноз неблагоприятный. Альбендазол назначается непрерывно в течение не менее 2 лет, и после этого пациенты находятся под наблюдением на предмет рецидива ещё в течение 10 и более лет.

Длительная терапия высокими дозами альбендазола может вызвать угнетение функции костного мозга, токсическое поражение печени и временную потерю волос. Важно контролировать показатели общего анализа крови и печеночных ферментов во время использования.