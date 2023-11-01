Ценуроз (инвазия Taenia multiceps, Taenia serialis или Taenia brauni)

Ленточные черви Taenia multiceps, Taenia serialis, Taenia brauni, и Taenia glomeratus редко становятся причиной инвазии у человека, поскольку случайное заражение может произойти только после проглатывания экскрементов собаки, содержащих яйца паразитов.

Псовые являются окончательными хозяевами для взрослых особей ленточных червей T. multiceps, T. seralis, T. brauni и T. glomeratus. Овцы, кролики и другие травоядные животные являются промежуточными хозяевами, в зависимости от вида ленточного червя. Нечаянный прием в пищу материала, загрязненного экскрементами собаки, вызывает у человека заболевание. У людей личинки проникают в центральную нервную систему, подкожные ткани, мышцы и глаза и формируют там цисты (ценуры). Большинство случаев происходит в Африке, но некоторые регистрировали в районах разведения овец в Европе, Северной и Южной Америке.

Для развития симптомов ценуроза требуется несколько лет, и они зависят от пораженного органа. Поражение головного мозга могут вызывать повышенное внутричерепное давление, судороги, потерю сознания и фокальную неврологическую недостаточность. Ценуры в подкожной ткани или мышцах могут проявляться в виде флюктуирующих болезненных узелков. При поражении глаз может ухудшаться зрение. Клинически ценуры могут напоминать лимфомы, липомы, нейрофибромы или псевдоопухоли.

Диагноз ценуроз, как правило, ставится после хирургического удаления, которое является также основным лечением. Хирургическое вмешательство обычно проводится при симптоматических, занимающих пространство, поражениях. После удаления ценур обычно может быть дифференцирован от цистицерка по наличию множественных протосколексов.

Эффективным может быть празиквантел. В лечении некоторых пациентов применяется комбинация оперативного вмешательства и противогельминтных перепаратов. Но празиквантел не назначается больным с поражением глаз, потому что умирающие паразиты вызывают сильное воспаление, что может привести к потере зрения (1).