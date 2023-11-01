Спарганоз – инфекция, вызываемая личинками ленточных червей семейства Spirometra spp или Sparganum proliferum червём.

Взрослые особи ленточных червей вида Spirometra и Sparganum proliferum поражают собак, кошек и других плотоядных животных. Яйца попадают в пресноводные водоемы, где они проглатываются веслоногими ракообразными (например, Cyclops). Рыбы, рептилии и амфибии (включая лягушек) глотают их и служат промежуточными хозяевами. Ленточные черви, вызывающие спарганоз, есть во всем мире, но большинство случаев заражения людей происходит в Юго-Восточной Азии.

Люди и другие млекопитающие заражаются при

Случайном проглатывании рачков с водой, загрязнённой фекалиями котов или собак

Употреблении в пищу недостаточно приготовленного мяса животных, выступающих в роли промежуточного хозяина

Использовании зараженных животных в качестве припарок (в народной медицине в некоторых частях Азии)

У людей личинки, как правило, мигрируют в подкожной клетчатке или мышцах, образуя опухолевидные образования. Могут быть затронуты и другие места, включая центральную нервную систему, но это распространено гораздо меньше. Симптомы зависят от локализации и числа паразитов. Образованные личинками ленточных червей опухолевидные образования, находящиеся в центральной нервной системе, могут вызывать слабость, головную боль, судороги, онемение, покалывание или абнормальные кожные ощущения.

Диагноз спарганоз, как правило, ставят после хирургического удаления, хотя выявление опухолевидного образования по результатам визуального обследования позволяет предположить такой диагноз.

Хирургическое вмешательство также является основным лечением и обычно производится при наличии объёмных, имеющих клинические проявления, образований (1). Как правило, лечение противогельминтными препаратами неэффективно.