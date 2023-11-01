Инфекция вызванная Taenia Saginata (бычий цепень)

Инвазия бычьим солитером, Taenia saginata, может вызывать небольшое расстройство желудочно-кишечного тракта или проявляться при обнаружении подвижного членика в стуле. Его лечат празиквантелом или никлозамидом.
Крупный рогатый скот – промежуточные хозяева T. saginata. Люди заражаются
Когда цистицерки (личиночная форма) попадают внутрь с пищей при употреблении сырой или недоваренной говядины
Личинки созревают приблизительно за 2 месяца до взрослых червей, которые могут жить в течение нескольких лет; обычно у человека паразитирует только 1 или 2 взрослых червя. Взрослые солитеры T. saginata обычно имеют длину от 4 до 12 метров, но могут достигать и 25 метров.
Инфекция T. saginata распространена во всем мире, но особенно в животноводческих областях тропиков и субтропиков в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Мексике и Южной Америке. Инвазия редко встречается среди американского крупного рогатого скота и контролируется федеральной инспекцией.
Симптомы и признаки Taenia saginata инфекции
Пациенты могут быть без симптомов или иметь умеренные признаки раздражения ЖКТ, включая дискомфорт в эпигастральной области, тошноту, метеоризм, диарею или так называемые голодные боли. Обнаружение подвижного членика (проглоттида) в кале часто приводит бессимптомного пациента к врачу.
Диагностика инфицирования бычьим цепнем (Taenia saginata)
Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды
Стул должен быть исследован на проглоттиды и яйца; яйца могут также присутствовать в перианальных соскобах. Яйца T. saginata неотличимы от T. solium (свинного цепня) и T. asiatica, как и клинические симптомы, и профилактические мероприятия, проводимые в отношении этих 3 солитеров.
Лечение заболевания, вызванного бычьим цепнем (Taenia saginata)
Празиквантел
В качестве альтернативы никлозамид (за пределами США)
Лечение инфекции, вызванной бычьим цепнем, проводится празиквантелом (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: паразиты - тениаз). В качестве альтернативы никлозамид (за пределами США)
Лечение можно считать успешным, если в кале через 1 и 3 месяца после лечения не обнаружены яйца Taenia.
Профилактика инфекции, вызванной бычьим цепнем
Инфицирование T. saginata возможно избежать в том случае, если цельные куски говядины готовить при температуре ≥ 63° C (≥ 145° F), измеряемой с помощью пищевого термометра, расположенного в самом крупном куске мяса, с последующим выдерживанием мяса в течение 3 минут перед тем, как его нарезать или употреблять в пищу. Измельченную говядину следует готовить при температуре ≥ 71° C (≥ 160° F). Измельченная говядина не должна долго храниться.