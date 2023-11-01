Инфекция вызванная Taenia Saginata (бычий цепень)

Инвазия бычьим солитером, Taenia saginata, может вызывать небольшое расстройство желудочно-кишечного тракта или проявляться при обнаружении подвижного членика в стуле. Его лечат празиквантелом или никлозамидом.

Крупный рогатый скот – промежуточные хозяева T. saginata. Люди заражаются

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Личинки созревают приблизительно за 2 месяца до взрослых червей, которые могут жить в течение нескольких лет; обычно у человека паразитирует только 1 или 2 взрослых червя. Взрослые солитеры T. saginata обычно имеют длину от 4 до 12 метров, но могут достигать и 25 метров.

Инфекция T. saginata распространена во всем мире, но особенно в животноводческих областях тропиков и субтропиков в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Мексике и Южной Америке. Инвазия редко встречается среди американского крупного рогатого скота и контролируется федеральной инспекцией.

Симптомы и признаки Taenia saginata инфекции Пациенты могут быть без симптомов или иметь умеренные признаки раздражения ЖКТ, включая дискомфорт в эпигастральной области, тошноту, метеоризм, диарею или так называемые голодные боли. Обнаружение подвижного членика (проглоттида) в кале часто приводит бессимптомного пациента к врачу.

Диагностика инфицирования бычьим цепнем (Taenia saginata) Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды Стул должен быть исследован на проглоттиды и яйца; яйца могут также присутствовать в перианальных соскобах. Яйца T. saginata неотличимы от T. solium (свинного цепня) и T. asiatica, как и клинические симптомы, и профилактические мероприятия, проводимые в отношении этих 3 солитеров.

Лечение заболевания, вызванного бычьим цепнем (Taenia saginata) Празиквантел

В качестве альтернативы никлозамид (за пределами США) Лечение инфекции, вызванной бычьим цепнем, проводится празиквантелом (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: паразиты - тениаз). В качестве альтернативы никлозамид (за пределами США) Лечение можно считать успешным, если в кале через 1 и 3 месяца после лечения не обнаружены яйца Taenia.