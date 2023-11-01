Инфекция вызванная Hymenolepis nana (карликовым цепнем)

Hymenolepis nana, крошечный кишечный ленточный червь, является одной из наиболее распространенных человеческих цестод; жизненный цикл не требует промежуточного хозяина. Инфекцию лечат празиквантелом или никлозамидом.

Длина H. nana составляет всего лишь 15–40 мм. Он отличается от других ленточных червей тем, ему требуется только один хозяин, но также он проходить и через двух. Его личинки мигрируют в пределах стенки кишечника, и продолжительность их жизни относительно коротка (4–6 недель).

H. nana чаще выявляется у групп населения, особенно детей, живущих в условиях бедности и плохой гигиены, особенно когда есть блохи.

Существует 3 варианта инфицирования H. nana:

Непрямой цикл с 2 хозяевами: грызуны – основные дефинитивные хозяева, а зерновые жучки, блохи или другие насекомые, питающиеся экскрементами зараженных грызунов – промежуточные хозяева; люди могут заразиться, проглотив зараженное паразитами насекомое.

Перорально-анальный цикл от человека к человеку: яйца передаются от одного человека к другому или цикл перезапускается у одного хозяина.

Внутреннее автоинфицирование: яйца созревают в кишечнике и инициируют 2-е поколение, никогда не покидая хозяина. Аутоинфекция может привести к появлению большого количества червей и симптомов.

Симптомы и признаки инфекции, вызванной карликовым цепнем Инфекция часто протекает бессимптомно, но тяжелая инфекция может сопровождаться спастическими болями в животе, диареей, анорексией, анальным зудом и неспецифическими системными симптомами. Иногда H.nana ошибочно диагностируется как энтеробиоз.

Диагностика инфекции, вызванной карликовым цепнем Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды Диагноз ставится по выявлению яиц в образцах кала.