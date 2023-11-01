Инфекция вызванная Hymenolepis nana (карликовым цепнем)

Hymenolepis nana, крошечный кишечный ленточный червь, является одной из наиболее распространенных человеческих цестод; жизненный цикл не требует промежуточного хозяина. Инфекцию лечат празиквантелом или никлозамидом.
Длина H. nana составляет всего лишь 15–40 мм. Он отличается от других ленточных червей тем, ему требуется только один хозяин, но также он проходить и через двух. Его личинки мигрируют в пределах стенки кишечника, и продолжительность их жизни относительно коротка (4–6 недель).
H. nana чаще выявляется у групп населения, особенно детей, живущих в условиях бедности и плохой гигиены, особенно когда есть блохи.
Существует 3 варианта инфицирования H. nana:
Непрямой цикл с 2 хозяевами: грызуны – основные дефинитивные хозяева, а зерновые жучки, блохи или другие насекомые, питающиеся экскрементами зараженных грызунов – промежуточные хозяева; люди могут заразиться, проглотив зараженное паразитами насекомое.
Перорально-анальный цикл от человека к человеку: яйца передаются от одного человека к другому или цикл перезапускается у одного хозяина.
Внутреннее автоинфицирование: яйца созревают в кишечнике и инициируют 2-е поколение, никогда не покидая хозяина. Аутоинфекция может привести к появлению большого количества червей и симптомов.
Симптомы и признаки инфекции, вызванной карликовым цепнем
Инфекция часто протекает бессимптомно, но тяжелая инфекция может сопровождаться спастическими болями в животе, диареей, анорексией, анальным зудом и неспецифическими системными симптомами. Иногда H.nana ошибочно диагностируется как энтеробиоз.
Диагностика инфекции, вызванной карликовым цепнем
Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды
Диагноз ставится по выявлению яиц в образцах кала.
Лечение инфекции, вызванной Hymenolepis nana
Празиквантел
В качестве альтернативы используют нитазоксанид или за пределами США - никлозамид
Препаратом выбора при инфекции, вызванной H. nana, является
Празиквантел 25 мг/кг перорально однократно
Альтернативное лечение включает назначение нитазоксанида и никлозамида (не доступен в США).
Дозировка нитазоксанида:
Для пациентов возрастом старше 11 лет: 500 мг перорально, 2 раза в день в течение 3 дней
Для детей в возрасте от 4 до 11 лет: 200 мг перорально 2 раза в день в течение 3 дней
Для детей возрастом от 1 года до 4 лет: 100 мг перорально, 2 раза в день в течение 3 дней
Дозировка никлозамида:
Для взрослых: 2 г перорально 1 раз/день в течение 7 дней.
Для детей весом > 34 кг: 1,5 г в виде однократной дозы в 1-й день, затем по 1 г 1 раз/день в течение 6 дней
Для детей весом 11-34 кг: 1 г разовая доза в первый день, далее по 500 мг 1 раз/день в течение 6 дней
Исследование образца кала следует повторить через месяц после завершения терапии для подтверждения излечения.
См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: "Паразиты Hymenolepiasis (также известные как инфекция Hymenolepis nana").