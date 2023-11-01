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Инфекция, вызванная Dipylidium caninum

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Dipylidium caninum – это ленточный червь, который может паразитировать в кишечнике человека, при этом не вызывая никаких симптомов.

D. caninum, двухпористый цепень может обитать у собак и кошек. Блохи – промежуточный хозяин. Прием с пищей зараженной блохи, обычно маленьким ребенком, вызывает бессимптомную, самоограниченную инфекцию, но проглоттида (сегмент ленточного червя) может быть замечена в стуле (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): "Dipylidium caninum").

Лечение – однократная доза празиквантела 5–10 мг/кг перорально. В качестве альтернативы одна 2-граммовая доза никлозамида (за пределами США) дается в форме 4 таблеток (500 мг каждая), которые разжевываются по одной и проглатываются. Для детей доза составляет 50 мг/кг (максимум 2 г) один раз. Инфекция самоограничивается у людей и обычно проходит спонтанно через 6 недель.

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