Инвазия Hymenolepis diminuta

Hymenolepis diminuta – это ленточный червь, который может вызывать кишечную инфекцию у людей.

Жизненный цикл H. diminuta, крысиного цепня, похож на непрямой цикл Hymenolepis nana у насекомых-вредителей зерновых культур. Грызуны (в первую очередь крысы) служат окончательным хозяином для крысиного цепня, а жуки (мучные и зерновые) - промежуточным. Человек может стать окончательным хозяином после употребления пищи, содержащей зараженных зерновых насекомых. H. diminuta имеет длину от 20 до 60 см.

Инфекция у человека обычно протекает бессимптомно, но может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы.

Диагноз ставится по обнаружению характерных яиц в стуле.

Лечение инфекции, вызванной H. diminuta, состоит в приеме празиквантела (1). Альтернативой является применение нитазоксанида, а за пределами США – никлозамида.

Исследование образца кала следует повторить через месяц после завершения терапии для подтверждения излечения.