skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Инвазия Hymenolepis diminuta

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Hymenolepis diminuta – это ленточный червь, который может вызывать кишечную инфекцию у людей.

Жизненный цикл H. diminuta, крысиного цепня, похож на непрямой цикл Hymenolepis nana у насекомых-вредителей зерновых культур. Грызуны (в первую очередь крысы) служат окончательным хозяином для крысиного цепня, а жуки (мучные и зерновые) - промежуточным. Человек может стать окончательным хозяином после употребления пищи, содержащей зараженных зерновых насекомых. H. diminuta имеет длину от 20 до 60 см.

Инфекция у человека обычно протекает бессимптомно, но может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы.

Диагноз ставится по обнаружению характерных яиц в стуле.

Лечение инфекции, вызванной H. diminuta, состоит в приеме празиквантела (1). Альтернативой является применение нитазоксанида, а за пределами США – никлозамида.

Исследование образца кала следует повторить через месяц после завершения терапии для подтверждения излечения.

Справочные материалы

  1. 1. Tiwari S, Karuna T, Rautaraya B: Hymenolepis diminuta Infection in a Child from a Rural Area: A Rare Case Report. J Lab Physicians 6(1):58-59, 2014. doi:10.4103/0974-2727.129096

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.