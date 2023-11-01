Дифиллоботриоз (инфекция вызванная лентецом)

Дифиллоботриоз – это паразитарная инвазия ленточными червями семейства Diphyllobothriidae с поражением кишечника. Они появляются у человека при употреблении в пищу сырой или недоваренной пресноводной рыбы. Лечение проводится празиквантелом или никлозамидом.

D. latum является самым распространенным среди крупных паразитов, инфицирующих человека (до 10 м в длину). D. latum и другие виды Diphyllobothriidae имеют водные жизненные циклы. В пресной воде из яиц D. latum (попавших из человеческих экскрементов) вылупливаются свободно плавающие личинки, которые проглатываются низшими ракообразными. Низшие ракообразные проглатываются рыбой, в организме которой личинки становятся инвазионными. После употребления в пищу сырой рыбы человек может заразиться и некоторыми другими видами Dibothriocephalus и Adenocephalus pacificus, однако они не так распространены.

Дифиллоботриоз регистрируется во всем мире, особенно там, где прохладные озера загрязнены сточными водами. Инфицирование в США и Северной Европе случается среди людей, которые едят сырую или недоготовленную пресноводную рыбу. Инфекция менее распространена при очистке потока сточных вод.

Симптомы и признаки дифиллоботриоза Инфекция обычно бессимптомна, но умеренные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (например, дискомфорт в животе, диарея, потеря веса) могут быть отмечены. Широкие лентецы поглощают витамин B12, поступающий с питанием, что приводит к дефициту витамина B12 и мегалобластной анемии. В редких случаях тяжелая инфекция приводит к кишечной непроходимости или заболеванию желчного пузыря в результате миграции проглоттид (сегментов ленточных червей).

Диагностика дифиллоботриоза Микроскопическое исследование кала на яйца и проглоттиды

Общий анализ крови Диагностика дифиллоботриоза основывается на выявлении характерных яиц с крышечкой или широких проглоттидов в стуле. Общий анализ крови (ОАК) позволяет выявить мегалобластную анемию.

Лечение дифиллоботриоза Празиквантел

В качестве альтернативы никлозамид (за пределами США) Лечение дифиллоботриоза заключается в однократном приеме внутрь празиквантела дозой (1). В качестве альтернативы назначается однократная доза никлозамида (не доступен в Соединенных Штатах). Исследования образца кала следует повторить через месяц после завершения терапии для подтверждения излечения. Витамин B12 может потребоваться для коррекции мегалобластной анемии в случае ее развития. Справочные материалы по лечению 1. Braseth AL, Elliott DE, Ince MN: Parasitic Infections of the Gastrointestinal Track and Liver. Gastroenterol Clin North Am 50(2):361-381. 2021. doi:10.1016/j.gtc.2021.02.011