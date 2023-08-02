Фасциолопсидоз – инвазия, которая вызывается кишечным плоским червем Fasciolopsis buski, заражение которым происходит при поедании водных растений или употреблении загрязненной воды.

Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.

F. buski – присутствует в кишечнике свиней во многих районах Азии и на Индийском субконтиненте. Распространенность инфекции самая высокая среди детей в эндемичных областях. F. buski также называется гигантской кишечной трематодой, поскольку это самая большая трематода, которая заражает людей.

Инфекция человеку, как правило, передается при употреблении зараженной воды или поедании растений, в частности, ростков бамбука, кресс-салата или плодов водяного каштана, зараженных метацеркариями. Взрослые черви прикрепляются к слизистой оболочке тонкой кишки. Они вырастают до размеров 20–75 мм на 8–20 мм. У взрослых червей продолжительность жизни около 1 г.

Жизненный цикл Fasciolopsis buski Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Фасциолопсиаз обычно протекает бессимптомно. При тяжелых инфекциях симптомы обычно начинаются через 30–60 дней после заражения и могут включать анорексию, рвоту, диарею, боль в животе и признаки мальабсорбции. Может наблюдаться периферическая эозинофилия.

В тяжелых случаях мальабсорбция может привести к отеку и асциту вследствие потери белка. Также может возникнуть дефицит витамина B12 и анемия.

Диагноз фасциолопсидоза ставится по факту обнаружения яиц или, реже, взрослых особей червей в экскрементах. Яйца не отличаются от яиц Fasciola hepatica.

Лечение фасциолопсидоза проводят празиквантелем 25 мг/кг перорально три раза в течение 1 дня (ЦКЗ).

Профилактика заключается в том, чтобы не пить загрязненную воду и не есть пресноводные растения в областях эндемичных для Fasciolopsis buski.

См. также the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on fasciolopsiasis.