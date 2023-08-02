Фасциолез – инвазия, вызываемая печеночным сосальщиком Fasciola hepatica, которая развивается при употреблении в пищу загрязненного водяного кресса или других водных водорослей. Клинические проявления включают боль в животе и гепатомегалию. Диагноз ставится на основании серологического исследования или путем обнаружения яиц в кале, аспиратах двенадцатиперстной кишки или образцах желчи. Лечение - триклабендазол или нитазоксанид.
Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.
F. hepatica – это печеночный сосальщик крупного рогатого скота и овец. Случайный фасциолез у человека, приобретенный при употреблении в пищу кресса, загрязненного навозом овец или крупного рогатого скота, наблюдается в Европе, Африке, Китае и Южной Америке, но редко встречается в США.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
При острой инвазии незрелые плоские черви мигрируют через кишечную стенку в перитонеальную полость, затем в капсулу и паренхиму печени, прежде чем попасть в желчные протоки, где они созревают до взрослой жизни приблизительно в течение 3–4 месяцев. Взрослые особи откладывают яйца, которые через желчные протоки попадают в двенадцатиперстную кишку, а затем выходят со стулом.
См. также the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on fascioliasis.
Симптомы и признаки фасциолеза
Острый фасциолез может вызывать боль в животе, гепатомегалию, тошноту, рвоту, перемежающуюся лихорадку, крапивницу, недомогание и потерю веса из-за поражения печени.
Хроническая инфекция может протекать бессимптомно или привести к периодическим болям в животе, желчнокаменной болезни, холангиту, обтурационной желтухе или панкреатиту.
Тяжелая инфекция может вызвать склерозирующий холангит и билиарный цирроз печени. Эктопические поражения могут наблюдаться в стенке кишечника, легких или других органах.
На Ближнем Востоке после употребления инфицированной сырой печени сообщалось о глоточном фасциолезе, приводящем к дисфагии; этот синдром называется халзун. Халзун недостаточно хорошо охарактеризован, а в качестве этиологических причин были предложены и другие патогены (1).
Справочные материалы по симптоматике
1. Khalil G, Haddad C, Otrock ZK, et al: Halzoun, an allergic pharyngitis syndrome in Lebanon: the trematode Dicrocoelium dendriticum as an additional cause. Acta Trop 125(1):115-118, 2013. doi:10.1016/j.actatropica.2012.09.013
Диагностика фасциолеза
Микроскопическое исследование кала или материала из двенадцатиперстной кишки или жёлчных протоков на наличие яиц
Количественный анализ на антитела
Фасциолез следует рассматривать у пациентов с болью в животе и/или гепатомегалией, а также при употреблении в пищу водяного кресса или сырых овощей, подвергшихся воздействию загрязненной воды.
При подозрении на фасциолез необходимо провести исследование кала на яйца и анализ сывороточных антител. Подтверждающие результаты анализов крови и методов визуализации, выполненных для оценки жалоб на абдоминальные органы, включают анемию, эозинофилию, аномальные печеночные тесты, повышенную скорость оседания эритроцитов и гипергаммаглобулинемию, а также гиподенсивные поражения печени на КТ во время острой стадии фасциолеза.
Если исследование кала и тест на антитела отрицательны или сомнительны, но по-прежнему подозревается фасциолез (на основании многочисленных признаков, особенно эозинофилии), то следует провести эндоскопию с аспирацией содержимого двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря. Яйца и иногда взрослые черви могут быть обнаружены в образцах, полученных во время эндоскопии.
Анализы для определения антител особенно полезны при
Ранние стадии инфекции до откладки яиц (откладка яиц обычно начинается по крайней мере через 3–4 месяца после контакта)
При хронической инвазии, когда производство яиц является спорадическим или низким
Антитела перестают обнаруживаться через 6– 12 месяцев после излечения.
При хронических инфекциях яйца могут быть восстановлены с кала или материалов из двенадцатиперстной кишки или желчи. Яйца не отличаются от яиц Fasciolopsis buski.
В эндемичных районах яйца также можно обнаружить в кале после употребления в пищу инфицированной печени животных, которые не являются заразными для человека, что приводит к ошибочному диагнозу фасциолёза. Таким образом, пациентов следует попросить отказаться от употребления печени в течение нескольких дней перед тем, как исследовать их стул.
С помощью УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) или холангиографии можно обнаружить аномалии желчных путей при хронической болезни.
Лечение фасциолеза
Триклабендазол или, возможно, нитазоксанид
Лечение фасциолеза у пациентов ≥ 6 лет состоит из 2 доз триклабендазола по 10 мг/кг с интервалом 12 часов, перорально во время еды. Может быть эффективным нитазоксанид в дозе 500 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней, но данные ограниченны.
При терапии празиквантелом часто встречаются случаи неудачного лечения; его применение не рекомендуется.
У некоторых пациентов может быть полезна экстракция взрослых червей-сосальщиков из желчных путей с помощью ЭРХПГ.
Профилактика включает в себя отказ от употребления в пищу кресс-салата или других пресноводных растений в регионах, эндемичных для F. hepatica. Члены семьи зараженных людей должны быть обследованы на фасциолез.