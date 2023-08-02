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Фасциолез

(Распространенное инвазирование печеночным сосальщиком; инвазирование овечьей печёночной двуусткой)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Фасциолез – инвазия, вызываемая печеночным сосальщиком Fasciola hepatica, которая развивается при употреблении в пищу загрязненного водяного кресса или других водных водорослей. Клинические проявления включают боль в животе и гепатомегалию. Диагноз ставится на основании серологического исследования или путем обнаружения яиц в кале, аспиратах двенадцатиперстной кишки или образцах желчи. Лечение - триклабендазол или нитазоксанид.

Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.

F. hepatica – это печеночный сосальщик крупного рогатого скота и овец. Случайный фасциолез у человека, приобретенный при употреблении в пищу кресса, загрязненного навозом овец или крупного рогатого скота, наблюдается в Европе, Африке, Китае и Южной Америке, но редко встречается в США.

При острой инвазии незрелые плоские черви мигрируют через кишечную стенку в перитонеальную полость, затем в капсулу и паренхиму печени, прежде чем попасть в желчные протоки, где они созревают до взрослой жизни приблизительно в течение 3–4 месяцев. Взрослые особи откладывают яйца, которые через желчные протоки попадают в двенадцатиперстную кишку, а затем выходят со стулом.

См. также the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on fascioliasis.

Симптомы и признаки фасциолеза

Острый фасциолез может вызывать боль в животе, гепатомегалию, тошноту, рвоту, перемежающуюся лихорадку, крапивницу, недомогание и потерю веса из-за поражения печени.

Хроническая инфекция может протекать бессимптомно или привести к периодическим болям в животе, желчнокаменной болезни, холангиту, обтурационной желтухе или панкреатиту.

Тяжелая инфекция может вызвать склерозирующий холангит и билиарный цирроз печени. Эктопические поражения могут наблюдаться в стенке кишечника, легких или других органах.

На Ближнем Востоке после употребления инфицированной сырой печени сообщалось о глоточном фасциолезе, приводящем к дисфагии; этот синдром называется халзун. Халзун недостаточно хорошо охарактеризован, а в качестве этиологических причин были предложены и другие патогены (1).

Справочные материалы по симптоматике

  1. 1. Khalil G, Haddad C, Otrock ZK, et al: Halzoun, an allergic pharyngitis syndrome in Lebanon: the trematode Dicrocoelium dendriticum as an additional cause. Acta Trop 125(1):115-118, 2013. doi:10.1016/j.actatropica.2012.09.013

Диагностика фасциолеза

  • Микроскопическое исследование кала или материала из двенадцатиперстной кишки или жёлчных протоков на наличие яиц

  • Количественный анализ на антитела

Фасциолез следует рассматривать у пациентов с болью в животе и/или гепатомегалией, а также при употреблении в пищу водяного кресса или сырых овощей, подвергшихся воздействию загрязненной воды.

При подозрении на фасциолез необходимо провести исследование кала на яйца и анализ сывороточных антител. Подтверждающие результаты анализов крови и методов визуализации, выполненных для оценки жалоб на абдоминальные органы, включают анемию, эозинофилию, аномальные печеночные тесты, повышенную скорость оседания эритроцитов и гипергаммаглобулинемию, а также гиподенсивные поражения печени на КТ во время острой стадии фасциолеза.

Если исследование кала и тест на антитела отрицательны или сомнительны, но по-прежнему подозревается фасциолез (на основании многочисленных признаков, особенно эозинофилии), то следует провести эндоскопию с аспирацией содержимого двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря. Яйца и иногда взрослые черви могут быть обнаружены в образцах, полученных во время эндоскопии.

Анализы для определения антител особенно полезны при

  • Ранние стадии инфекции до откладки яиц (откладка яиц обычно начинается по крайней мере через 3–4 месяца после контакта)

  • При хронической инвазии, когда производство яиц является спорадическим или низким

Антитела перестают обнаруживаться через 6– 12 месяцев после излечения.

При хронических инфекциях яйца могут быть восстановлены с кала или материалов из двенадцатиперстной кишки или желчи. Яйца не отличаются от яиц Fasciolopsis buski.

В эндемичных районах яйца также можно обнаружить в кале после употребления в пищу инфицированной печени животных, которые не являются заразными для человека, что приводит к ошибочному диагнозу фасциолёза. Таким образом, пациентов следует попросить отказаться от употребления печени в течение нескольких дней перед тем, как исследовать их стул.

С помощью УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) или холангиографии можно обнаружить аномалии желчных путей при хронической болезни.

Лечение фасциолеза

  • Триклабендазол или, возможно, нитазоксанид

Лечение фасциолеза у пациентов ≥ 6 лет состоит из 2 доз триклабендазола по 10 мг/кг с интервалом 12 часов, перорально во время еды. Может быть эффективным нитазоксанид в дозе 500 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней, но данные ограниченны.

При терапии празиквантелом часто встречаются случаи неудачного лечения; его применение не рекомендуется.

У некоторых пациентов может быть полезна экстракция взрослых червей-сосальщиков из желчных путей с помощью ЭРХПГ.

Профилактика включает в себя отказ от употребления в пищу кресс-салата или других пресноводных растений в регионах, эндемичных для F. hepatica. Члены семьи зараженных людей должны быть обследованы на фасциолез.

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