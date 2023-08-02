Микроскопическое исследование кала или материала из двенадцатиперстной кишки или жёлчных протоков на наличие яиц

Количественный анализ на антитела

Фасциолез следует рассматривать у пациентов с болью в животе и/или гепатомегалией, а также при употреблении в пищу водяного кресса или сырых овощей, подвергшихся воздействию загрязненной воды.

При подозрении на фасциолез необходимо провести исследование кала на яйца и анализ сывороточных антител. Подтверждающие результаты анализов крови и методов визуализации, выполненных для оценки жалоб на абдоминальные органы, включают анемию, эозинофилию, аномальные печеночные тесты, повышенную скорость оседания эритроцитов и гипергаммаглобулинемию, а также гиподенсивные поражения печени на КТ во время острой стадии фасциолеза.

Если исследование кала и тест на антитела отрицательны или сомнительны, но по-прежнему подозревается фасциолез (на основании многочисленных признаков, особенно эозинофилии), то следует провести эндоскопию с аспирацией содержимого двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря. Яйца и иногда взрослые черви могут быть обнаружены в образцах, полученных во время эндоскопии.

Анализы для определения антител особенно полезны при

Ранние стадии инфекции до откладки яиц (откладка яиц обычно начинается по крайней мере через 3–4 месяца после контакта)

При хронической инвазии, когда производство яиц является спорадическим или низким

Антитела перестают обнаруживаться через 6– 12 месяцев после излечения.

При хронических инфекциях яйца могут быть восстановлены с кала или материалов из двенадцатиперстной кишки или желчи. Яйца не отличаются от яиц Fasciolopsis buski.

В эндемичных районах яйца также можно обнаружить в кале после употребления в пищу инфицированной печени животных, которые не являются заразными для человека, что приводит к ошибочному диагнозу фасциолёза. Таким образом, пациентов следует попросить отказаться от употребления печени в течение нескольких дней перед тем, как исследовать их стул.

С помощью УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) или холангиографии можно обнаружить аномалии желчных путей при хронической болезни.