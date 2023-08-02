Легкие инфекции обычно протекают бессимптомно; симптомы обычно возникают у пациентов с большим количеством глистов и длительной продолжительностью инфекции. В острой фазе более тяжелые заболевания проявляются лихорадкой, ознобом, болью в эпигастральной области, увеличением печени, болезненной при пальпации, легкой желтухой и эозинофилией. Позже может появиться диарея. Симптомы обычно длятся от 2 до 4 недель.

Хроническое воспаление желчных путей при массивной инвазии может прогрессировать до атрофии паренхимы печени и портального фиброза. Желтуха может проявиться, если скопление плоских червей создает преграду оттоку желчи в желчном протоке.

Другие осложнения включают гнойный холангит, холелитиаз, панкреатит и холангиокарциному в позднем периоде заболевания (рак желчных протоков [1]). Ветераны войны во Вьетнаме, у которых развивается холангиокарцинома, вероятно, были инфицированы Clonorchis sinensis или же Opisthorchis viverrini во время прохождения ими службы на территории Юго-Восточной Азии (2). Риск возникновения холангиокарциномы повышен в некоторых регионах Юго-Восточной Азии, при этом смертность наблюдается преимущественно у мужчин в возрасте 40–65 лет.