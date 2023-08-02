Клонорхоз – инвазия, вызываемая печеночным сосальщиком Clonorchis sinensis. Инвазирование обычно происходит при употреблении в пищу недоваренной пресноводной рыбы. Большинство инфекций протекают бессимптомно, но при их наличии, симптомы включают боль в правом верхнем квадранте живота, диспепсию, слабость и диарею. Диагноз проводится по идентификации яиц в экскрементах или содержимом двенадцатиперстной кишки. Лечение – празиквантел или албендазол.
Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.
Clonorchis является эндемическим заболеванием в Восточной Азии (Китай, Южная Корея, северный Вьетнам, Тайвань и некоторые части России), и инфекция встречается в других местах среди иммигрантов и людей, едящих сырую или недоваренную рыбу, или иногда креветки, из эндемичных областей. Во всем мире продолжает расти число людей, инфицированных C. sinensis, – с предполагаемых 7 миллионов в 1990-х годах до 15–20 миллионов в 2010-х (1, 2).
См. также the World Health Organization (WHO) и Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on clonorchiasis.
Справочные материалы
1. Fürst T, Keiser J, Utzinger J: Global burden of human food-borne trematodiasis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 12(3):210-221, 2012. doi:10.1016/S1473-3099(11)70294-8
2. Tang ZL, Huang Y, Yu XB: Current status and perspectives of Clonorchis sinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control. Infect Dis Poverty 5(1):71, 2016. Published 2016 Jul 6. doi:10.1186/s40249-016-0166-1
Патофизиология клонорхоза
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Взрослые особи C. sinensis живут в желчных протоках. Яйца выделяются со стулом и проглатываются улитками. Церкарии (свободно плавающие личинки) выходят из зараженных улиток и поражают большое количество пресноводной рыбы и креветок. Люди инвазируются при употреблении сырой, непровареной, сушеной, соленой или маринованной рыбы, или, реже, пресноводных креветок, содержащих инкапсулированные метацеркарии (в стадии покоя или созревания). Метацеркарии попадают в двенадцатиперстную кишку, проникают в общий проток желчи через фатерову ампулу, мигрируют к малым внутрипеченочным протокам (или иногда к желчному пузырю и протокам поджелудочной железы), где они дорастают до взрослого состояния приблизительно в течение 1 месяца. Взрослые особи могут жить ≥ 20 лет и вырасти приблизительно до 10–25 мм длиной и 3–5 мм толщиной. Например, у некоторых американских ветеранов войны во Вьетнаме имелись серологические доказательства заражения печеночной трематодой, когда их обследовали через 5 десятилетий после окончания войны, но ни у одного из них не было обнаружено паразитов печеночной трематоды при исследовании кала (1).
Справочные материалы по патофизиологии
1. Psevdos G, Ford FM, Hong S-T: Screening US Vietnam veterans for liver fluke exposure 5 decades after the end of the war. Infectious Diseases in Clinical Practice 26(4):208–210, 2018. doi: 10.1097/IPC.0000000000000611
Симптомы и признаки клонорхоза
Легкие инфекции обычно протекают бессимптомно; симптомы обычно возникают у пациентов с большим количеством глистов и длительной продолжительностью инфекции. В острой фазе более тяжелые заболевания проявляются лихорадкой, ознобом, болью в эпигастральной области, увеличением печени, болезненной при пальпации, легкой желтухой и эозинофилией. Позже может появиться диарея. Симптомы обычно длятся от 2 до 4 недель.
Хроническое воспаление желчных путей при массивной инвазии может прогрессировать до атрофии паренхимы печени и портального фиброза. Желтуха может проявиться, если скопление плоских червей создает преграду оттоку желчи в желчном протоке.
Другие осложнения включают гнойный холангит, холелитиаз, панкреатит и холангиокарциному в позднем периоде заболевания (рак желчных протоков [1]). Ветераны войны во Вьетнаме, у которых развивается холангиокарцинома, вероятно, были инфицированы Clonorchis sinensis или же Opisthorchis viverrini во время прохождения ими службы на территории Юго-Восточной Азии (2). Риск возникновения холангиокарциномы повышен в некоторых регионах Юго-Восточной Азии, при этом смертность наблюдается преимущественно у мужчин в возрасте 40–65 лет.
Справочные материалы по симптоматике
1. Xia J, Jiang SC, Peng HJ: Association between liver fluke infection and hepatobiliary pathological changes: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 10 (7):e0132673, 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0132673
2. Psevdos G, Ford FM, Hong S-T: Screening US Vietnam veterans for liver fluke exposure 5 decades after the end of the war. Infectious Diseases in Clinical Practice 26(4):208–210, 2018. doi: 10.1097/IPC.0000000000000611
Диагностика клонорхоза
Микроскопическое исследование кала
Диагноз клонорхоза ставят при выявлении яиц в экскрементах или содержимом двенадцатиперстной кишки. Яйца, как правило, обнаруживаются в кале только через 3–4 недели после заражения. Яйца трудно отличить от яиц Opisthorchis. При обструкции желчевыводящих путей яйца в кале не обнаруживаются. Иногда диагноз ставят по идентификации взрослых плоских червей в хирургических препаратах или при перкутанной чреспеченочной холангиографии.
Другие тесты являются вспомогательными: щелочная фосфатаза и билирубин могут быть повышены. Также обычными являются высокие уровни циркулирующих эозинофилов и сывороточного IgE. Инфекцию, вызванную печеночными сосальщиками, от острого вирусного гепатита отличает эозинофилия.
Простой рентген брюшной полости иногда показывает внутрипеченочный кальциноз. Ультразвуковое исследование, КТ, МРТ, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) или холангиография могут показать неравномерно расположенные изогнутые желчные протоки и наличие участков рубцевания.
Ультразвуковой скрининг для выявления перидуктального фиброза у пациентов высокого риска (мужчины, > 50 лет) в эндемичных областях может улучшить раннее выявление холангиокарциномы и, тем самым, увеличить выживаемость (1).
Справочные материалы по диагностике
1. Chamadol N, Khuntikeo N, Thinkhamrop B, et al: Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: a cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand [published correction appears in BMJ Open 9(5):e023217corr1, 2019]. BMJ Open 9(3):e023217, 2019. Published 2019 Mar 20. doi:10.1136/bmjopen-2018-023217
Лечение клонорхоза
Празиквантел или албендазол
Лечение клонорхоза состоит в следующем:
Празиквантел 25 мг/кг перорально три раза в день в течение 2 дней
Альбендазол 10 мг/кг перорально один раз в день в течение 7 дней
Для устранения закупорки желчных протоков может понадобиться операция.
Профилактика включает в себя тщательное приготовление пресноводной рыбы и креветок из эндемичных вод и отказ от употребления такой рыбы в сыром, маринованном виде или замоченной в вине. В эндемичных районах массовое лечение празиквантелом снижает показатели заболеваемости клонорхозом (1). Члены семьи инфицированных должны быть обследованы на наличие инфекции с помощью микроскопии кала и анализа крови на эозинофилию.
Справочные материалы по лечению
1. Choi MH, Park SK, Li Z, et al: Effect of control strategies on prevalence, incidence and re-infection of clonorchiasis in endemic areas of China. PLoS Negl Trop Dis 4(2):e601, 2010. doi:10.1371/journal.pntd.0000601