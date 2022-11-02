Лептоспироз – это инфекция, вызываемая одним из нескольких патогенных серотипов the spirochete Leptospira. Симптомы двухфазные. Обе фазы включают острые фебрильные эпизоды; 2-я фаза иногда включает поражение печени, легких, почек и менингеальные проявления. Диагностика с помощью культурального исследования и серологических тестов. Лечение антибиотиками такими как, доксициклином или пенициллином.

Spirochaetales отличаются спиральной формой микроорганизмов. К патогенным спирохетам относятся Treponema, Leptospira и Borrelia. Как Treponema, так и Leptospira слишком тонкие, чтобы их можно было разглядеть, используя обычный микроскоп, но их можно рассмотреть, используя микроскопию темного поля или фазовую микроскопию. Borrelia имеют более плотную структуру, могут окрашиваться и обнаруживаться с помощью светлопольной микроскопии.

Лептоспироз – зооноз, характерный для многих домашних и диких животных, который может вызвать бессимптомную болезнь или серьезное, даже смертельное заболевание у людей. В США заражения людей регистрируются редко.

Животные-носители с хронической почечной инфекцией, – как правило, крысы, собаки, крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы и свиньи, – являются постоянным резервуаром Leptospira в природе. Эти животные могут выделять лептоспиры с мочой в течение многих лет. Собаки, крупный рогатый скот, свиньи, мыши и крысы, вероятно, являются распространенными источниками инфекции для человека.

Человек инфицируется при прямом контакте с зараженной мочой или тканью или косвенно контактом с загрязненной водой или почвой. Кожа со ссадинами и открытые слизистые оболочки (конъюнктивальная, носовая, ротовой полости) являются обычными путями заражения. Вдыхание воздушно-капельной смеси инфекционных частиц, содержащейся в воздухе, является менее распространенным способом попадания инфекции в организм человека. Лептоспироз может быть производственным заболеванием (например, для фермеров или работников канализационных систем и скотобоен), но в США большинство пациентов заражаются случайно данным заболеванием во время активного отдыха (например, плавая в загрязненной пресной воде). За пределами США вспышки этого заболевания регистрировались после сильных дождей или пресноводных наводнений. Лептоспира (Leptospira) в пресноводных источниках (например, в озерах, прудах) может сохранять жизнеспособность от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако они могут прожить в соленой воде всего несколько часов.

В США о случаях лептоспироза необходимо сообщать в Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). От 100 до 200 случаев заражения происходит в США ежегодно главным образом поздним летом и ранней осенью (самый высокий процент наблюдаетсяв Пуерто Рико на Гавайях). Поскольку отличительных клинических симптомов не хватает, вероятно, гораздо больше случаев не диагностируется и не регистрируется.

Симптомы и признаки лептоспироза Инкубационный период колеблется от 2 до 20 (обычно 7–13) дней. Лептоспироз является двухфазным заболеванием, хотя у некоторых пациентов развивается только фульминантная монофазная форма. Септическая фаза начинается резко с возникновением головной боли, с выраженной болью в мышцах, ознобом, лихорадкой, кашлем, фарингитом, болью в груди и, у некоторых пациентов кровохарканьем. На 3-й или 4-й день обычно появляется выраженная инъекция сосудов конъюнктивы. Спленомегалия и гепатомегалия нехарактерны. Эта фаза длится 4–9 дней, с повторяющимся ознобом и жаром, который часто бывает > 39° C. Затем температура спадает. 2-я или иммунная фаза происходит между 6-м и 12-м днем болезни, коррелирует с появлением антител в сыворотке. Лихорадка и более ранние признаки возвращаются, и может развиться менингит. Иридоциклит, неврит зрительного нерва и периферическая невропатия развиваются редко. Поражение легких может быть тяжелым с легочным кровотечением. Эта фаза обычно длится от 4 до 30 дней. Приобретенный во время беременности лептоспироз даже во время периода выздоровления может вызвать задержку развития плода. Синдром Вейла (желтушный лептоспироз) является тяжелой формой болезни с желтухой и, обычно с азотемией, анемией, нарушением сознания и продолжающейся лихорадкой. Начало похоже на менее тяжелые формы. Тем не менее, геморрагические проявления, которые происходят из-за повреждения капилляров и включают носовое кровотечение, петехии, пурпуру и кровоизлияния, потом развиваются, но редко прогрессируют до субарахноидального кровоизлияния, кровоизлияния в надпочечники или кишечного кровотечения. Может наблюдаться тромбоцитопения. Признаки гепатоцеллюлярной и почечной дисфункции появляются с 3-го по 6-й день. Почечные нарушения включают протеинурию, пиурию, гематурию и азотемию. Гепатоцеллюлярное поражение минимально и восстановление полное. При безжелтушных формах летальных исходов не наблюдается. Смертность при желтухе составляет 5–10% (до 40% в тяжелых случаях); она выше у пациентов > 60 лет.

Диагностика лептоспироза Посев крови

Серологическое тестирование

Иногда имеет смысл провести полимеразную цепную реакцию (ПЦР) Подобные симптомы могут быть причиной вирусного менингоэнцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом хантавирусной природы, других инфекций, вызванных спирохетами, гриппа и гепатита. Наличие двухфазной болезни может помочь дифференцировать лептоспироз. Лептоспироз нужно подозревать у любого пациента с лихорадкой неизвестного происхождения, если он мог попасть в очаг лептоспироза (например, после затоплений и разливов рек). У пациентов с подозрением на лептоспироз должны быть взяты анализы на гемокультуры, титры антител острой фазы и периода выздоровления (3–4 недели), общий анализ крови, биохимия сыворотки и функциональные печеночные тесты. Менингеальные проявления определяют необходимость люмбальной пункции; количество клеток в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) составляет 10–1 000/мкл (От 0,01 до 1 × 109/л), и обычно < 500/мкл (< 0,5 × 109/л), с преобладанием мононуклеарных клеток. Глюкоза ЦСЖ в норме; белок < 100 мг/дл (1 гр/л). У большинства пациентов количество лейкоцитов периферической крови в норме или немного повышено, но у тяжелобольных пациентов с желтухой может достигнуть 50 000/мкл (50 × 109/л). Присутствие > 70% нейтрофилов помогает дифференцировать лептоспироз от вирусных болезней. Билирубин сыворотки повышен пропорционально к увеличению в сыворотке аминотрансферазы. У пациентов с желтухой уровни билирубина обычно < 20 мг/дл (< 342 мкмоль/л), но при тяжелой инфекции могут достигать 40 мг/дл (684 мкмоль/л). Лептоспироз подтверждается, если лептоспиры выделяются из клинических образцов или наблюдаются в жидкостях или тканях. Результаты посевов крови и СМЖ, скорее всего, будут положительными в течение 1-й недели инфекции, когда лептоспиры уже могут там присутствовать и еще до того, как будут обнаружены антитела; результаты посевов образцов мочи, вероятно, будут положительными в течение 1–3 недель после начала болезни. Лаборатория должна быть уведомлена о подозрении на лептоспироз, поскольку в этом случае необходимы специальные среды и пролонгированная инкубация культуры. Лептоспироз также можно подтвердить с помощью одного из следующих исследований: Титр специфических антител к Leptospira в реакциях агглютинации увеличивается более чем в 4 раза (реакция микроагглютинации парных сывороток, взятых с промежутком ≥ 2 недели).

Когда доступен только один образец, титр ≥ 1:800 у больных с типичными симптомами и признаками (или ≥ 1:200 или даже ≥ 1:100 в тех регионах, где распространенность лептоспироза низкая). Молекулярные исследования, такие как метод ПЦР, также могут быстро подтвердить диагноз на ранней стадии болезни. Ферментный иммуносорбентный анализ IgM (ELISA) выявляет инфекции в течение 3-5 дней (на ранней стадии инфекции, когда антибиотикотерапия является наиболее эффективной), но положительные результаты должны быть подтверждены окончательным анализом (например, посевами на питательные среды, реакцией микроагглютинации, ПЦР).

Лечение лептоспироза Пенициллин

Доксициклин Лечение антибиотиком является самым эффективным, если начато на ранней стадии инфекции. При тяжелых заболеваниях рекомендуется одно из следующего: Пенициллин G 1,5 миллиона единиц в/в каждые 6 часов в течение 7 дней

Ампициллин 500-1000 мг в/в каждые 6 часов в течение 7 дней

Цефтриаксон 1 г в/в каждые 24 часа в течение 7 дней В тяжелых случаях также важна поддерживающая терапия, включая инфузионную и электролитную терапию и/или иногда заместительную почечную терапию, и/или переливание крови. При менее тяжелых случаях может быть назначен один из следующих режимов: Доксициклин по 100 мг перорально каждые 12 часов в течение 5-7 дней

Ампициллин 500-750 мг перорально каждые 6 часов в течение 5-7 дней

Амоксициллин 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 5-7 дней Изоляция пациента не требуется, но мочу нужно дезинфицировать и тщательно утилизировать.

Профилактика лептоспироза Чтобы предотвратить заболевание, за 1–2 дня до начала предполагаемого в данном географическом регионе контакта и в течение всего периода воздействия назначают доксициклин 200 мг перорально 1 раз в неделю.