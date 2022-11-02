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Лептоспироз

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2022

Лептоспироз – это инфекция, вызываемая одним из нескольких патогенных серотипов the spirochete Leptospira. Симптомы двухфазные. Обе фазы включают острые фебрильные эпизоды; 2-я фаза иногда включает поражение печени, легких, почек и менингеальные проявления. Диагностика с помощью культурального исследования и серологических тестов. Лечение антибиотиками такими как, доксициклином или пенициллином.

Spirochaetales отличаются спиральной формой микроорганизмов. К патогенным спирохетам относятся Treponema, Leptospira и Borrelia. Как Treponema, так и Leptospira слишком тонкие, чтобы их можно было разглядеть, используя обычный микроскоп, но их можно рассмотреть, используя микроскопию темного поля или фазовую микроскопию. Borrelia имеют более плотную структуру, могут окрашиваться и обнаруживаться с помощью светлопольной микроскопии.

Лептоспироз – зооноз, характерный для многих домашних и диких животных, который может вызвать бессимптомную болезнь или серьезное, даже смертельное заболевание у людей. В США заражения людей регистрируются редко.

Животные-носители с хронической почечной инфекцией, – как правило, крысы, собаки, крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы и свиньи, – являются постоянным резервуаром Leptospira в природе. Эти животные могут выделять лептоспиры с мочой в течение многих лет. Собаки, крупный рогатый скот, свиньи, мыши и крысы, вероятно, являются распространенными источниками инфекции для человека.

Человек инфицируется при прямом контакте с зараженной мочой или тканью или косвенно контактом с загрязненной водой или почвой. Кожа со ссадинами и открытые слизистые оболочки (конъюнктивальная, носовая, ротовой полости) являются обычными путями заражения. Вдыхание воздушно-капельной смеси инфекционных частиц, содержащейся в воздухе, является менее распространенным способом попадания инфекции в организм человека. Лептоспироз может быть производственным заболеванием (например, для фермеров или работников канализационных систем и скотобоен), но в США большинство пациентов заражаются случайно данным заболеванием во время активного отдыха (например, плавая в загрязненной пресной воде). За пределами США вспышки этого заболевания регистрировались после сильных дождей или пресноводных наводнений. Лептоспира (Leptospira) в пресноводных источниках (например, в озерах, прудах) может сохранять жизнеспособность от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако они могут прожить в соленой воде всего несколько часов.

В США о случаях лептоспироза необходимо сообщать в Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). От 100 до 200 случаев заражения происходит в США ежегодно главным образом поздним летом и ранней осенью (самый высокий процент наблюдаетсяв Пуерто Рико на Гавайях). Поскольку отличительных клинических симптомов не хватает, вероятно, гораздо больше случаев не диагностируется и не регистрируется.

Симптомы и признаки лептоспироза

Инкубационный период колеблется от 2 до 20 (обычно 7–13) дней.

Лептоспироз является двухфазным заболеванием, хотя у некоторых пациентов развивается только фульминантная монофазная форма.

Септическая фаза начинается резко с возникновением головной боли, с выраженной болью в мышцах, ознобом, лихорадкой, кашлем, фарингитом, болью в груди и, у некоторых пациентов кровохарканьем. На 3-й или 4-й день обычно появляется выраженная инъекция сосудов конъюнктивы. Спленомегалия и гепатомегалия нехарактерны. Эта фаза длится 4–9 дней, с повторяющимся ознобом и жаром, который часто бывает > 39° C. Затем температура спадает.

2-я или иммунная фаза происходит между 6-м и 12-м днем болезни, коррелирует с появлением антител в сыворотке. Лихорадка и более ранние признаки возвращаются, и может развиться менингит. Иридоциклит, неврит зрительного нерва и периферическая невропатия развиваются редко. Поражение легких может быть тяжелым с легочным кровотечением. Эта фаза обычно длится от 4 до 30 дней.

Приобретенный во время беременности лептоспироз даже во время периода выздоровления может вызвать задержку развития плода.

Синдром Вейла (желтушный лептоспироз) является тяжелой формой болезни с желтухой и, обычно с азотемией, анемией, нарушением сознания и продолжающейся лихорадкой. Начало похоже на менее тяжелые формы. Тем не менее, геморрагические проявления, которые происходят из-за повреждения капилляров и включают носовое кровотечение, петехии, пурпуру и кровоизлияния, потом развиваются, но редко прогрессируют до субарахноидального кровоизлияния, кровоизлияния в надпочечники или кишечного кровотечения. Может наблюдаться тромбоцитопения. Признаки гепатоцеллюлярной и почечной дисфункции появляются с 3-го по 6-й день. Почечные нарушения включают протеинурию, пиурию, гематурию и азотемию. Гепатоцеллюлярное поражение минимально и восстановление полное.

При безжелтушных формах летальных исходов не наблюдается. Смертность при желтухе составляет 5–10% (до 40% в тяжелых случаях); она выше у пациентов > 60 лет.

Диагностика лептоспироза

  • Посев крови

  • Серологическое тестирование

  • Иногда имеет смысл провести полимеразную цепную реакцию (ПЦР)

Подобные симптомы могут быть причиной вирусного менингоэнцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом хантавирусной природы, других инфекций, вызванных спирохетами, гриппа и гепатита. Наличие двухфазной болезни может помочь дифференцировать лептоспироз.

Лептоспироз нужно подозревать у любого пациента с лихорадкой неизвестного происхождения, если он мог попасть в очаг лептоспироза (например, после затоплений и разливов рек).

У пациентов с подозрением на лептоспироз должны быть взяты анализы на гемокультуры, титры антител острой фазы и периода выздоровления (3–4 недели), общий анализ крови, биохимия сыворотки и функциональные печеночные тесты.

Менингеальные проявления определяют необходимость люмбальной пункции; количество клеток в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) составляет 10–1 000/мкл (От 0,01 до 1 × 109/л), и обычно < 500/мкл (< 0,5 × 109/л), с преобладанием мононуклеарных клеток. Глюкоза ЦСЖ в норме; белок < 100 мг/дл (1 гр/л).

У большинства пациентов количество лейкоцитов периферической крови в норме или немного повышено, но у тяжелобольных пациентов с желтухой может достигнуть 50 000/мкл (50 × 109/л). Присутствие > 70% нейтрофилов помогает дифференцировать лептоспироз от вирусных болезней. Билирубин сыворотки повышен пропорционально к увеличению в сыворотке аминотрансферазы. У пациентов с желтухой уровни билирубина обычно < 20 мг/дл (< 342 мкмоль/л), но при тяжелой инфекции могут достигать 40 мг/дл (684 мкмоль/л).

Лептоспироз подтверждается, если лептоспиры выделяются из клинических образцов или наблюдаются в жидкостях или тканях. Результаты посевов крови и СМЖ, скорее всего, будут положительными в течение 1-й недели инфекции, когда лептоспиры уже могут там присутствовать и еще до того, как будут обнаружены антитела; результаты посевов образцов мочи, вероятно, будут положительными в течение 1–3 недель после начала болезни. Лаборатория должна быть уведомлена о подозрении на лептоспироз, поскольку в этом случае необходимы специальные среды и пролонгированная инкубация культуры.

Лептоспироз также можно подтвердить с помощью одного из следующих исследований:

  • Титр специфических антител к Leptospira в реакциях агглютинации увеличивается более чем в 4 раза (реакция микроагглютинации парных сывороток, взятых с промежутком ≥ 2 недели).

  • Когда доступен только один образец, титр ≥ 1:800 у больных с типичными симптомами и признаками (или ≥ 1:200 или даже ≥ 1:100 в тех регионах, где распространенность лептоспироза низкая).

Молекулярные исследования, такие как метод ПЦР, также могут быстро подтвердить диагноз на ранней стадии болезни.

Ферментный иммуносорбентный анализ IgM (ELISA) выявляет инфекции в течение 3-5 дней (на ранней стадии инфекции, когда антибиотикотерапия является наиболее эффективной), но положительные результаты должны быть подтверждены окончательным анализом (например, посевами на питательные среды, реакцией микроагглютинации, ПЦР).

Лечение лептоспироза

  • Пенициллин

  • Доксициклин

Лечение антибиотиком является самым эффективным, если начато на ранней стадии инфекции.

При тяжелых заболеваниях рекомендуется одно из следующего:

  • Пенициллин G 1,5 миллиона единиц в/в каждые 6 часов в течение 7 дней

  • Ампициллин 500-1000 мг в/в каждые 6 часов в течение 7 дней

  • Цефтриаксон 1 г в/в каждые 24 часа в течение 7 дней

В тяжелых случаях также важна поддерживающая терапия, включая инфузионную и электролитную терапию и/или иногда заместительную почечную терапию, и/или переливание крови.

При менее тяжелых случаях может быть назначен один из следующих режимов:

  • Доксициклин по 100 мг перорально каждые 12 часов в течение 5-7 дней

  • Ампициллин 500-750 мг перорально каждые 6 часов в течение 5-7 дней

  • Амоксициллин 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 5-7 дней

Изоляция пациента не требуется, но мочу нужно дезинфицировать и тщательно утилизировать.

Профилактика лептоспироза

Чтобы предотвратить заболевание, за 1–2 дня до начала предполагаемого в данном географическом регионе контакта и в течение всего периода воздействия назначают доксициклин 200 мг перорально 1 раз в неделю.

Основные положения

  • Лептоспироз является зоонозом, встречающимся у многих домашних и диких животных (в частности, собак и крыс); инфицирование человека встречается редко в США и происходит путем контакта с инфицированной мочой или тканями, или загрязненной водой или почвой.

  • Существуют 2 фазы болезни: септическая и иммунная.

  • Септическая фаза начинается внезапно с головной боли, сильной мышечной боли, лихорадки до > 39° C, озноба, кашля, боли в горле, гиперемии конъюнктивы, а иногда и кровохарканья; эта фаза длится от 4 до 9 дней.

  • Иммунная фаза проходит между 6-м и 12-м днем болезни, когда в сыворотке появляются антитела; лихорадка и другие симптомы повторяются, а у некоторых пациентов развивается менингит.

  • Синдром Вейла является заболеванием в тяжелой форме с желтухой и обычно азотемией, анемией, нарушением сознания и продолжающейся лихорадкой и иногда геморрагическими проявлениями.

  • Диагноз ставят, используя выделения культуры крови, спинномозговую жидкость (у пациентов с менингеальными проявлениями), культуры мочи, серологического исследования и тестирование методом полимеразной цепной реакции.

  • Лечение тяжелой формы болезни проводится путем парентерального введения пенициллина G или ампициллина, или сефриаксона, а в менее тяжелых случаях лечат доксициклином, ампициллином или амоксициллином перорально.

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