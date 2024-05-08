Птичий грипп вызывается штаммами гриппа типа А, которые обычно поражают только диких и домашних птиц (и иногда свиней). Инфекции, вызываемые этими штаммами, недавно были диагностированы у людей. Передача вируса от человека к человеку ограничена, большинство случаев заражения вызваны животными, как правило, домашней птицей.

Наиболее распространенными подтипами птичьего гриппа, вызывающими инфекции у человека, являются вирусы H5, H7 и H9. Большинство случаев птичьего гриппа у людей были вызваны азиатскими штаммами H5N1 и H7N9, хотя другие типы вируса также служили причиной инфекционных заболеваний у людей. Avian influenza infections Заражение этими штаммами протекает бессимптомно у диких птиц, но может быть смертельным для домашней птицы. Морские млекопитающие также могут заразиться штаммами птичьего гриппа (например, H10N7 у тюленей) с последующей передачей инфекции людям.

Люди могут заразиться вирусами птичьего гриппа при вдыхании или прямом контакте с выделениями (слюной, слизью или фекалиями) зараженных птиц. Вполне вероятно, что вирус птичьего гриппа любой антигенной специфичности может привести к возникновению гриппа у людей, когда вирус приобретает мутации, позволяющие ему связываться со специфическими человеческими рецепторными участками в дыхательных путях. Вследствие того, что все вирусы гриппа способны к быстрой генетической мутации, вероятно, есть возможность приобретения штаммами птичьего гриппа способности распространяться от человека к человеку через прямую мутацию или через рекомбинацию геномных субьединиц с человеческими штаммами в течение репликации в организме человека, животного или птицы-хозяина. Если эти штаммы приобретают способность эффективно распространяться от человека к человеку, может развиться пандемия гриппа.

Обо всех случаях заражения человека вирусом гриппа А подтипа, помимо H1 или H3, необходимо сообщить в государственный орган здравоохранения.

Первые случаи заболевания людей H5N1 были обнаружены в Гонконге в 1997 году (1); из 18 пострадавших у многих пациентов наблюдались тяжелые респираторные симптомы, а уровень смертности составил 33% (2). Распространение болезни у людей происходило при сортировке вирусов в популяции домашней птицы. Однако в 2003 и 2004 годах случаи инфицирования вирусом H5N1 людей вновь появились, отдельные случаи продолжают регистрироваться, прежде всего в Азии и на Ближнем Востоке. В Соединенных Штатах было зарегистрировано два случая заболевания людей вирусом H5N1. Один случай был зарегистрирован в Колорадо в 2022 году, вероятно, из-за контакта с зараженной домашней птицей. Второй случай произошел в 2024 году с работником молочной фермы в Техасе. В 2024 году случаи заражения H5N1 были зарегистрированы среди молочного скота в нескольких штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Министерство сельского хозяйства США (USDA) продолжают мониторинг ситуации (см. ЦКЗ: информация о птичьем гриппе и Птичий грипп H5N1: сводка по текущей ситуации; также см. USDA: обнаружение высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) у домашнего скота).

С 2014 года было зарегистрировано более 50 случаев инфицирования человека H5N6; все они произошли в Западной части Тихого океана, в основном, в материковом Китае (3).

В феврале 2021 года первые случаи заражения человека вирусом H5N8 были зарегистрированы у 7 работников птицеводческой отрасли в России; сообщалось, что все случаи были легкими или бессимптомными. Передачи от человека к человеку не наблюдалось, и риск для общей популяции считается очень низким (4).

В начале 2013 года обширная вспышка птичьего гриппа типа H7N9 у человека возникла в нескольких провинциях юго-востоке Китая. Около одной трети случаев были со смертельным исходом, но тяжелая болезнь, как правило, возникала только у пожилых людей. Устойчивой передачи от человека к человеку не возникало, хотя есть некоторые свидетельства ограниченной передачи от человека к человеку. Заражение человека возникло в результате прямого контакта с инфицированными птицами на ринках с живыми (незамороженными) птицами, где птицы приобретаются для последующего потребления в домашних условиях. Сезонные вспышки, как правило, соотносятся с увеличением потребления домашней птицы для приготовления блюд в канун празднования китайского Нового г.

Шестая волна птичьего гриппа H7N9 у людей достигла своего пика в Китае в 2016–2017 гг. с почти 800 случаями, и с тех пор были зарегистрированы только спорадические случаи. Во всем мире с 2013 года Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 1500 случаев заболевания и по меньшей мере 615 случаев смерти (3). Некоторые случаи Азиатского птичьего гриппа H7N9 были зарегистрированы за пределами материкового Китая, но большинство таких случаев приходится на лиц, побывавших на материковом Китае перед болезнью.

Спорадически происходили случаи заражения людей другими штаммами птичьего гриппа, включая H7N3 в Канаде, H7N7 в Нидерландах, а также H7N4 и H9N2, в основном в Китае и совсем недавно во Вьетнаме (см. ЦКЗ: Вьетнам сообщает о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2).

Данные эпиднадзора сообщают о том, что птичий грипп может вызывать легкие респираторные симптомы или даже протекать бессимптомно. Однако вирусы H5N1, H5N6 и H7N9 вызывают тяжелую пневмонию с высокой летальностью

Симптомы и признаки птичьего гриппа Птичий грипп манифестирует так же, как и сезонный грипп; однако тяжесть заболевания и смертность, как правило, выше, с вариацией в зависимости от штамма вируса.

Диагностика птичьего гриппа Сбор анамнеза и физикальное обследование

Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ПЦР-ОТ) Соответствующий клинический синдром у пациента, подвергшегося контакту с инфицированным лицом или подвергшегося контакту с птицами в районе с постоянными вспышками птичьего гриппа, должен побудить к рассмотрению этой инфекции. Наличие в анамнезе контакта с птицами, молочными коровами или инфицированными людьми должно подтолкнуть к тестированию на вирус гриппа А. Тестирование проводится с использованием ПЦР в реальном времени (RT-PCR) с помощью мазка из носа или горла. У пациентов с заболеваниями нижних дыхательных путей для тестирования на грипп могут быть взяты образцы мокроты, эндотрахеального аспирата или жидкости, полученной после бронхоальвеолярного лаважа. Попытки культивирования в организме не должны предприниматься из-за того, что для этих высокопатогенных вирусов требуются особые меры предосторожности. О предполагаемых и подтвержденных случаях следует сообщать в соответствующий государственный орган здравоохранения (Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ] в США).

Лечение птичьего гриппа Осельтамивир или занамивир (ингибиторы нейраминидазы)

Балоксавир марбоксил (ингибитор эндонуклеазы) Показано лечение осельтамивиром или занамивиром в обычных дозах (см. ЦКЗ: Профилактика и противовирусное лечение вирусов птичьего гриппа у людей). Вирусы H7N9 и H5N1 являются резистентными к антивирусным препаратам более раннего поколения амантадину и римантадину; резистентность или пониженная чувствительность к осельтамивиру также регистрировалась. Противовирусный препарат балоксавир марбоксил представляет собой ингибитор полимеразной кислой эндонуклеазы, который показан для лечения пациентов в возрасте ≥ 12 лет с острым неосложненным гриппом, у которых симптомы сохраняются в течение ≤ 48 часов.

Профилактика птичьего гриппа Необходимо избегать контакта с больными или мертвыми животными, особенно с дикими и домашними птицами и крупным рогатым скотом. Также следует избегать употребления сырых или недостаточно приготовленных пищевых продуктов, таких как непастеризованное молоко и молочные продукты. В Соединенных Штатах первые испытания коммерческих образцов молока не выявили живого инфекционного вируса, что говорит о том, что пастеризация эффективно инактивирует вирус птичьего гриппа (см. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США: обновленная информация о высокопатогенном птичьем гриппе (ВПВПГ)). Молоко, предназначенное для потребления человеком, молокозаводы обязаны брать на переработку только от здоровых животных, а молоко, продаваемое в магазинах, подлежит пастеризации. Распространение сдерживается выявлением и уничтожением зараженных стай домашних птиц. В Китае ведутся интенсивные кампании по вакцинации домашней птицы против вирусов гриппа H5 и H7 для предотвращения передачи вирусов от диких птиц домашним, которые чаще контактируют с людьми и распространяют среди них вирус. В Соединенных Штатах вакцина для людей против птичьего гриппа H5N1 доступна для распространения, если органы общественного здравоохранения сочтут это необходимым. Стандартная вакцина от гриппа не предотвращает птичий грипп.