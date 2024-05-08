Обзор респираторных вирусных инфекций (Overview of Viral Respiratory Infections)

Как правило, сбор анамнеза и физикальное обследование и уточнение локальной эпидемиологии

Иногда – диагностические исследования

Вирусные респираторные инфекции обычно диагностируются клинически на основе симптомов и местной эпидемиологии. Для ухода за больным обычно достаточно диагностировать синдром; идентификация конкретного возбудителя необходима редко.

Диагностическое тестирование, должно применяться только в следующих случаях:

Ситуации, в которых знание конкретного возбудителя влияет на клиническое ведение болезни

Санитарно-эпидемиологический контроль (т.е., выявление и определение причины вспышки)

Идентификация возбудителя может иметь важное значение при назначении специфической противовирусной терапии. Противовирусная терапия проводится при инфицировании нижеуказанными вирусами и наличии следующих показаний:

Грипп: пациенты или близкие контакты пациентов с высоким риском осложнений; может назначаться пациентам из группы среднего риска с симптомами в течение < 48 часов (1)

COVID-19: пациенты с высоким риском тяжелого заболевания с симптомами в течение < 5 дней (2)

Инфекция РСВ: пациенты с тяжелым иммунодефицитом

Выявление конкретного возбудителя (в частности, вируса гриппа или РСВ у госпитализированных пациентов или пациентов, проживающих в учреждениях закрытого типа) также может иметь важное значение для профилактики и контроля инфекций, включая выявление и сдерживание потенциальных вспышек.

Для гриппа, РСВ и SARS-CoV-2 доступны диагностические экспресс-тесты в пунктах оказания медицинской помощи, основанные на определении антигенов и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Экспресс-тесты в пунктах оказания медицинской помощи, основанные на определении антигенов, имеют более низкую чувствительность, чем лабораторные тесты с использованием ПЦР (3). Диагностические тесты в месте наблюдения за пациентом обычно резервируются для случаев, когда клинический диагноз является неопределенным и

рассматривается антивирусная терапия.

Идентификация вирусного патогена будет препятствовать дополнительной оценке или лечению бактериальной инфекции.

Идентификация вирусного патогена может помочь в профилактике и контроле инфекций в стационаре.

Обнаружение вирусных патогенов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мультиплексной панели (или индивидуальной для гриппа и РСВ, и SARS-CoV-2) выполняется во многих клинических лабораториях. Эти тесты более чувствительны, чем тесты на антигены, проводимые в местах оказания медицинской помощи, и, если они доступны, более предпочтительны для клинических целей.

Иногда доступны клеточные культуры или серологические тесты, но получение результатов при использовании данных методов медленнее, чем при применении ПЦР. Они могут быть полезны для эпидемиологического надзора.