Обзор респираторных вирусных инфекций (Overview of Viral Respiratory Infections)

Вирусные инфекции обычно поражают верхние или нижние дыхательные пути. Хотя инфекции дыхательных путей могут классифицироваться согласно возбудителю (например, грипп), они обычно классифицируются клинически согласно синдрому (например, ринофарингит, бронхиолит, ларинготрахеит [круп], пневмония). Определенные патогены обычно вызывают характерные клинические проявления (например, риновирус обычно вызывает простуду, респираторно-синцитиальный вирус [РСВ] обычно вызывает бронхиолит), и каждый патоген может также вызывать многие общие симптомы вирусных респираторных синдромов.
Тяжесть вирусного респираторного заболевания существенно различается; тяжелое заболевание более вероятно у пожилых и у младенцев. Заболевание может развиться непосредственно как вирусная инфекция или может быть опосредовано возникновением обострения сопутствующих сердечно-легочных заболеваний или бактериальной суперинфекции с поражением легких, околоносовых пазух или среднего уха.
Причины распространенных вирусных респираторных синдромов
Синдром
Распространенные вирусные причины
Менее распространенные вирусные причины
Риновирусы
Метапневмовирусы человека
Риновирусы
Аденовирусы
Метапневмовирусы человека
Аденовирусы
Гриппоподобные заболевания
Аденовирусы
Метапневмовирусы человека
Коронавирусы (включая SARS-CoV-2)
Коронавирусы (включая SARS-CoV-2)
Риновирусы
Метапневмовирусы человека
РСВ = Респираторно-синцитиальный вирус.
Диагностика вирусных респираторных инфекций
Как правило, сбор анамнеза и физикальное обследование и уточнение локальной эпидемиологии
Иногда – диагностические исследования
Вирусные респираторные инфекции обычно диагностируются клинически на основе симптомов и местной эпидемиологии. Для ухода за больным обычно достаточно диагностировать синдром; идентификация конкретного возбудителя необходима редко.
Диагностическое тестирование, должно применяться только в следующих случаях:
Ситуации, в которых знание конкретного возбудителя влияет на клиническое ведение болезни
Санитарно-эпидемиологический контроль (т.е., выявление и определение причины вспышки)
Идентификация возбудителя может иметь важное значение при назначении специфической противовирусной терапии. Противовирусная терапия проводится при инфицировании нижеуказанными вирусами и наличии следующих показаний:
Грипп: пациенты или близкие контакты пациентов с высоким риском осложнений; может назначаться пациентам из группы среднего риска с симптомами в течение < 48 часов (1)
COVID-19: пациенты с высоким риском тяжелого заболевания с симптомами в течение < 5 дней (2)
Инфекция РСВ: пациенты с тяжелым иммунодефицитом
Выявление конкретного возбудителя (в частности, вируса гриппа или РСВ у госпитализированных пациентов или пациентов, проживающих в учреждениях закрытого типа) также может иметь важное значение для профилактики и контроля инфекций, включая выявление и сдерживание потенциальных вспышек.
Для гриппа, РСВ и SARS-CoV-2 доступны диагностические экспресс-тесты в пунктах оказания медицинской помощи, основанные на определении антигенов и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Экспресс-тесты в пунктах оказания медицинской помощи, основанные на определении антигенов, имеют более низкую чувствительность, чем лабораторные тесты с использованием ПЦР (3). Диагностические тесты в месте наблюдения за пациентом обычно резервируются для случаев, когда клинический диагноз является неопределенным и
рассматривается антивирусная терапия.
Идентификация вирусного патогена будет препятствовать дополнительной оценке или лечению бактериальной инфекции.
Идентификация вирусного патогена может помочь в профилактике и контроле инфекций в стационаре.
Обнаружение вирусных патогенов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мультиплексной панели (или индивидуальной для гриппа и РСВ, и SARS-CoV-2) выполняется во многих клинических лабораториях. Эти тесты более чувствительны, чем тесты на антигены, проводимые в местах оказания медицинской помощи, и, если они доступны, более предпочтительны для клинических целей.
Иногда доступны клеточные культуры или серологические тесты, но получение результатов при использовании данных методов медленнее, чем при применении ПЦР. Они могут быть полезны для эпидемиологического надзора.
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Лечение респираторных вирусных инфекций
Поддерживающее
Иногда противовирусные препараты
Лечение вирусных респираторных инфекций обычно поддерживающее.
Антибактериальные препараты неэффективны, а профилактика вторичных бактериальных инфекций не рекомендуется. Антибиотики должны назначаться только при развитии вторичных бактериальных инфекций.
Аспирин не следует назначать пациентам в возрасте ≤ 18 лет с подозрением на вирусную инфекцию дыхательных путей из-за риска развития Синдром Рейе
У некоторых пациентов кашель продолжается в течение 3–8 недель после выздоровления от инфекции верхних дыхательных путей (1); эти симптомы могут уменьшиться при использовании ингаляционного бронходилататора или кортикостероидов.
В некоторых случаях полезны противовирусные препараты:
Осельтамивир, балоксавир марбоксил и занамивир эффективны при гриппе (2).
Нирматрелвир с ритонавиром, ремдесивиром или молнупиравиром после появления симптомов COVID-19 можно рассматривать как средство профилактики прогрессирования тяжелого заболевания у пациентов с высоким риском, а ремдесивир можно рассматривать как средство лечения COVID-19 с тяжелым течением (3).
Рибавирин, аналог гуанозина, который ингибирует репликацию многих РНК- и ДНК-вирусов, можно рассматривать только для пациентов с сильно ослабленным иммунитетом и инфекцией нижних дыхательных путей, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом (4).
Нирсевимаб и паливизумаб — это моноклональные антитела, используемые для профилактики РСВ-инфекции у младенцев и детей раннего возраста (5, 6, 7). Нирсевимаб является предпочтительным, но может быть недоступен для некоторых детей; если он недоступен, то детям, имеющим соответствующие показания, и детям, имеющим высокие риски, следует назначать паливизумаб.
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