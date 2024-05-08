Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS, или БВРС и ТОРС)

Коронавирусы - это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести от обычной простуды до смертельной пневмонии.

Множество коронавирусов, впервые обнаруженных у домашних птиц в 1930-х годах, вызывают у животных респираторные, желудочно-кишечные, печеночные и неврологические заболевания.

Четыре коронавируса (229E, OC43, NL63 и HKU1) чаще всего вызывают симптомы простуды. Изредка могут возникать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, включая бронхиолит и пневмонию, в основном, у младенцев, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.

Три коронавирусов вызывают гораздо более тяжелые, чем другие коронавирусы, а иногда и летальные респираторные инфекции у людей, они послужили причиной крупных вспышек смертельной пневмонии в 21-м веке:

SARS-CoV-2 является причиной коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19).

В 2012 году коронавирус БВРС-КоВ был идентифицирован как ближневосточного респираторного синдрома (БВРС, или MERS).

SARS-CoV-1 был идентифицирован в 2003 году как причина вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), которая началась в Китае в 2002 году.

Эти коронавирусы, вызывающие тяжелые респираторные инфекции, являются зоонозными возбудителями, которые сначала поражают инфицированных животных, а затем передаются от животных к людям. SARS-CoV-2 в подавляющем числе случаев передается от человека человеку.

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) является тяжелым, острым респираторным заболеванием, вызванным ТОРС коронавирусом (SARS-CoV-1). SARS (ТОРС) — тяжелая коронавирусная инфекция с летальным исходом приблизительно 15%, но у лиц пожилого возраста этот показатель значительно выше (1). ТОРС является гриппоподобным заболеванием, которое иногда приводит к прогрессирующей тяжелой дыхательной недостаточности. Вирус SARS-CoV-1 был впервые обнаружен в провинции Гуандун, Китай, в ноябре 2002 года, а затем распространился в 28 странах (2). Во время этой вспышки во всем мире было зарегистрировано > 8000 случаев с 774 смертельными исходами (частота смертности составляла приблизительно 10% и значительно увеличивалась с возрастом, у лиц в возрасте > 65 лет она превышала 50%) (3, 4). Эта вспышка вируса SARS-CoV-1 была первой, во время которой Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали отменить поездки в данный регион. Эта вспышка была подавлена, новые случаи не фиксировались с 2004 г. Предполагалось, что непосредственным источником заболевания были африканские кошки-циветты, которые продавались на рынке живых животных за еду и, вероятно, были заражены при контакте с летучей мышью до того, как они были пойманы на продажу. Летучие мыши являются частыми переносчиками и хозяевами коронавирусов. SARS-CoV-1 передается от человека человеку при непосредственном контакте. Считается, что заболевание легче всего передается воздушно-капельным путем, при кашле или чихании зараженного человека. Диагноз ТОРС (SARS) устанавливается клинически, лечение поддерживающее. Координация оперативных и жестких мер инфекционного контроля помогла быстро взять под контроль вспышку заболевания 2002 г. Хотя с 2004 года не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, атипичная пневмония не должна считаться ликвидированной, поскольку причинный вирус использует животных в качестве резервуара, из которого он, вероятно, может появиться вновь.