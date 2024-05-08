Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS, или БВРС и ТОРС)

Коронавирусы - это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести от обычной простуды до смертельной пневмонии.
Множество коронавирусов, впервые обнаруженных у домашних птиц в 1930-х годах, вызывают у животных респираторные, желудочно-кишечные, печеночные и неврологические заболевания.
Четыре коронавируса (229E, OC43, NL63 и HKU1) чаще всего вызывают симптомы простуды. Изредка могут возникать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, включая бронхиолит и пневмонию, в основном, у младенцев, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.
Три коронавирусов вызывают гораздо более тяжелые, чем другие коронавирусы, а иногда и летальные респираторные инфекции у людей, они послужили причиной крупных вспышек смертельной пневмонии в 21-м веке:
SARS-CoV-2 является причиной коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19).
В 2012 году коронавирус БВРС-КоВ был идентифицирован как ближневосточного респираторного синдрома (БВРС, или MERS).
SARS-CoV-1 был идентифицирован в 2003 году как причина вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), которая началась в Китае в 2002 году.
Эти коронавирусы, вызывающие тяжелые респираторные инфекции, являются зоонозными возбудителями, которые сначала поражают инфицированных животных, а затем передаются от животных к людям. SARS-CoV-2 в подавляющем числе случаев передается от человека человеку.
Ближневосточный респираторный синдром (MERS)
Ближневосточный респираторный синдром (MERS) является тяжелым острым респираторным заболеванием, вызванным БВРС-коронавирусом (MERS-CoV).
Об инфекции MERS-CoV впервые сообщили в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии (1), а вспышка в апреле 2012 года в Иордании была подтверждена ретроспективно (2). В 2022 году во всем мире было зарегистрировано более 2500 случаев заражения MERS-CoV (с более чем 900 связанными с инфицированием смертельными исходами) в 27 странах (3); все случаи MERS были связаны с поездками в страны Аравийского полуострова или вблизи него или проживанием в них, причем более 80% из них связаны с Саудовской Аравией. Самая крупная известная вспышка БВРС за пределами Аравийского полуострова произошла в Республике Корея в 2015 году (4). Вспышка была связана с возвращением путешественника с Аравийского полуострова. Случаи заболевания также подтверждены во Франции, Германии, Италии, Тунисе и Великобритании у пациентов, которые были либо перемещены туда для лечения, или заболели после возвращения с Среднего Востока. Только несколько случаев было зарегистрировано с 2019 года (3).
Всемирная организация здравоохранения считает, что риск заражения MERS-CoV для людей, отправляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры и хаджа, очень низок.
Средний возраст пациентов с MERS-CoV составляет около 50 лет, и пациенты преимущественно мужчины. Инфекция, как правило, протекает более тяжело у пациентов пожилого возраста и у пациентов с предшествующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, хроническое заболевание сердца или хроническая почечная болезнь.
Пути передачи БВРС-КоВ
БВРС-КоВ может передаваться от человека к человеку через прямой контакт, воздушно-капельным путем (частицы > 5 мкм) или аэрозольным (частицы < 5 мкм).
Резервуаром вирусов БВРС считаются одногорбые верблюды, но механизм передачи от верблюдов людям неизвестен. Большинство зарегистрированных случаев связано с прямой передачей от человека к человеку в медицинских учреждениях. Если у пациента подозревается БВРС, необходимо незамедлительно провести санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы предотвратить передачу инфекции в медицинских учреждениях.
Справочные материалы
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Симптомы и признаки БВРС
Инкубационный период БВРС-КоВ составляет около 5 дней.
Первоначально большинство зарегистрированных случаев были связаны с тяжелыми респираторными заболеваниями, требующими госпитализации, с уровнем летальности около 35%; однако примерно у 21% пациентов наблюдались легкие симптомы или они отсутствовали вовсе (1). В период между 2019 и 2022 годами только 5% зарегистрированных случаев были бессимптомными или были в легкой форме, но это снижение было, вероятно, из-за снижения частоты тестирования и выявления случаев в результате продолжающейся пандемии COVID-19, а не из-за изменения вирулентности.
Распространенными являются лихорадка, озноб, миалгии и кашель. Гастроинтестинальные симптомы (например, диарея, рвота, боли в животе) возникают приблизительно у трети пациентов. Проявления могут быть достаточно серьезными, чтобы потребовать лечения в отделении интенсивной терапии, но доля таких случаев со временем резко сократилась.
Справочные материалы по симптоматике
1. World Health Organization Middle East respiratory syndrome: Global summary and assessment of risk. 16 ноября 2022 г. По состоянию на апрель 2024 г.
Диагностика БВРС
ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) выделений из верхних и нижних дыхательных путей и сыворотки крови
MERS следует заподозрить у пациентов, которые имеют необъяснимую острую фебрильную респираторную инфекцию нижних дыхательных путей и у которых в течение 14 дней с момента появления симптомов имеется хотя бы один симптом из следующих:
Путешествия или проживание в районах, где БВРС недавно зарегистрирована или могла произойти передача
Пребывали в медицинских учреждениях, где были зафиксированы случаи БВРС
Тесный контакт с пациентом, у которого подозревают БВРС
Вирус БВРС также следует заподозрить у пациентов, которые имели тесный контакт с пациентом с подозрением на БВРС и у которых наблюдается лихорадка, независимо от того, имеются ли у них респираторные симптомы.
Практические рекомендации доступны в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) (MERS: Информация для медицинских работников).
Обследование должно включать ОТ-ПЦР в реальном времени с использованием материала выделений из верхних и нижних дыхательных путей, в идеале, взятого из различных мест и в разное время. Сыворотка должна быть получена от пациентов и от всех лиц, даже бессимптомных, которые имели тесный контакт с пациентом, в том числе медицинских работников (чтобы помочь определить умеренной тяжести или бессимптомный БВРС). Сыворотку получают сразу после того, как заподозрили БВРС или после того, как контактные лица общались с пациентом (острая сыворотка), и через 3-4 нед. (сыворотка реконвалесцента). Тестирование проводится в государственных департаментах здравоохранения или ЦКЗ.
У всех пациентов при рентгенобследовании обнаруживаются нарушения, которые могут быть едва различимыми, или напротив -обширными, односторонними или двусторонними. У некоторых пациентов повышен уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) и/или снижен уровень тромбоцитов и лимфоцитов. У нескольких пациентов обнаружено острое повреждение почек. Может развиться синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) и гемолиз.
Лечение БВРС
Поддерживающая терапия
Лечение БВРС носит поддерживающий характер. Чтобы помочь предотвратить распространение в случае подозрения заболевания, медицинские работники должны выполнять стандартные меры предосторожности относительно контактного и воздушно-капельного путей передачи.
Вакцины не существует.
См. также Всемирная организация здравоохранения: Клиническое ведение тяжелой острой респираторной инфекции при подозрении на ближневосточный коронавирусный респираторный синдром (MERS-CoV). Interim guidance, Updated January 2019.
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) является тяжелым, острым респираторным заболеванием, вызванным ТОРС коронавирусом (SARS-CoV-1).
SARS (ТОРС) — тяжелая коронавирусная инфекция с летальным исходом приблизительно 15%, но у лиц пожилого возраста этот показатель значительно выше (1). ТОРС является гриппоподобным заболеванием, которое иногда приводит к прогрессирующей тяжелой дыхательной недостаточности.
Вирус SARS-CoV-1 был впервые обнаружен в провинции Гуандун, Китай, в ноябре 2002 года, а затем распространился в 28 странах (2). Во время этой вспышки во всем мире было зарегистрировано > 8000 случаев с 774 смертельными исходами (частота смертности составляла приблизительно 10% и значительно увеличивалась с возрастом, у лиц в возрасте > 65 лет она превышала 50%) (3, 4). Эта вспышка вируса SARS-CoV-1 была первой, во время которой Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали отменить поездки в данный регион. Эта вспышка была подавлена, новые случаи не фиксировались с 2004 г. Предполагалось, что непосредственным источником заболевания были африканские кошки-циветты, которые продавались на рынке живых животных за еду и, вероятно, были заражены при контакте с летучей мышью до того, как они были пойманы на продажу. Летучие мыши являются частыми переносчиками и хозяевами коронавирусов.
SARS-CoV-1 передается от человека человеку при непосредственном контакте. Считается, что заболевание легче всего передается воздушно-капельным путем, при кашле или чихании зараженного человека.
Диагноз ТОРС (SARS) устанавливается клинически, лечение поддерживающее. Координация оперативных и жестких мер инфекционного контроля помогла быстро взять под контроль вспышку заболевания 2002 г.
Хотя с 2004 года не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, атипичная пневмония не должна считаться ликвидированной, поскольку причинный вирус использует животных в качестве резервуара, из которого он, вероятно, может появиться вновь.
Справочные материалы по SARS
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