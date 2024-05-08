Противовирусные препараты, назначаемые в течение 1–2 дней после начала болезни, уменьшают продолжительность лихорадки, тяжесть симптомов и время, которое необходимо, чтобы вернуться к нормальной деятельности. Лечение противовирусными препаратами рекомендуется тяжелобольным пациентам и пациентам с высоким риском (включая всех госпитализированных пациентов), у которых развиваются симптомы, похожие на грипп; эта рекомендация основана на данных, предполагающих, что раннее лечение может предотвратить осложнения у этих пациентов.

К препаратам для лечения гриппа относятся следующие (см. ЦКЗ: противовирусные препараты при гриппе: резюме для клиницистов):

Осельтамивир, занамивир и перамивир (ингибиторы нейраминидазы)

Балоксавир марбоксил (ингибитор эндонуклеазы)

Ингибиторы нейраминидазы препятствуют внедрению вируса гриппа в клетки и таким образом останавливают распространение инфекции в организме.

Ингибитор эндонуклеазы балоксавир марбоксил препятствует репликации вируса, блокируя транскрипцию вирусной РНК. Он активен против гриппа А и В и может стать новым важным вариантом лечения в случае, если у вируса разовьётся резистентность к ингибиторам нейраминидазы.

Занамивир вводится с помощью ингалятора; его можно применять взрослым и детям ≥ 7 лет. Занамивир иногда вызывает бронхоспазм и не должен назначаться пациентам с гиперреакцией дыхательных путей; некоторые люди не могут пользоваться ингаляторами.

Осельтамивир назначается пациентам в возрасте > 12 лет; более низкие дозы могут использоваться у детей в возрасте от 2 недель. Осельтамивир иногда вызывает тошноту и рвоту. У детей осельтамивир может снизить частоту развития среднего отита; однако нет никаких других данных о том, что этиотропное лечение гриппа предотвращает осложнения.

Перамивир назначают в/в в разовой дозе, он может применяться у пациентов > 6 месяцев, которые не переносят пероральные или ингаляционные препараты. Исследования его применения при гриппе B ограниченны.

Балоксавир марбоксил назначается в виде однократной пероральной дозы пациентам в возрасте ≥ 5 лет с неосложненным гриппом, у которых симптомы сохраняются в течение ≤ 48 часов и которые в остальном здоровы или находятся в группе высокого риска развития осложнений (1, 2).

Адамантаны (амантадин и римантадин) использовались ранее, тем не менее более 99% современных и недавних циркулирующих вирусов гриппа устойчивы к адамантанам, поэтому в настоящее время эти препараты не рекомендуются для лечения. Адамантаны блокируют канал иона M2 и таким образом оказывают влияние на размножение вируса в клетке. Они эффективны только против вирусов гриппа А (при гриппе B вирусы испытывают недостаток в белке M2).