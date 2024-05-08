Вирусы парагриппа и парагриппозная инфекция

Вирусы парагриппа включают несколько тесно связанных вирусов, которые вызывают большинство респираторных заболеваний, клинически варьирующих от легкой простуды до синдрома, подобного гриппу или пневмонии; круп – наиболее распространенное тяжелое проявление. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер.

Вирусы парагриппа являются парамиксовирусами и классифицируются на типы 1, 2, 3 и 4. У них имеется антигенная перекрестная реактивность, но они склонны вызывать болезни различной тяжести. Тип 4 обладает антигенной перекрестной реактивностью с вирусом паротита и является неординарной причиной респираторных заболеваний, требующих медицинской помощи.

Вспышки инфекций, вызванных вирусом парагриппа в детстве, могут регистрироваться в яслях, педиатрических отделениях и школах. Типы 1 и 2 имеют тенденцию вызывать эпидемии осенью, причем каждый серотип меняется на следующий год. Болезнь 3-го типа является эндемичной и заражает большинство детей < 1 года; уровень заболеваемости максимален весной.

Вирусы парагриппа могут вызвать повторные инфекции, но они в общем проходят в легкой форме. Таким образом, у иммунокомпетентных взрослых большинство инфекций являются бессимптомными или легкими.

Наиболее распространенная болезнь среди детей – заболевание верхних дыхательных путей без лихорадки или с несущественной лихорадкой.

Тип 1 парагриппа является частой причиной крупа (ларинготрахеобронхита), прежде всего у младенцев в возрасте 6–36 мес. Круп начинается с симптомов простуды. Позже развиваются лихорадка, лающий кашель, хрипота и свистящее дыхание. Дыхательная недостаточность из-за обструкции верхних дыхательных путей – редкое, но потенциально летальное осложнение. Парагрипп 2-го типа может вызывать подобное заболевание, однако его течение обычно менее тяжелое.

Вирус парагриппа 3 типа может стать причиной пневмонии и бронхиолита у маленьких детей, а также у взрослых и детей с ослабленным иммунитетом. Эти болезни в общем не отличаются от болезней, вызываемых респираторным синцитиальным вирусом, но часто менее серьезны.

Обычно нет клинической необходимости в специфической диагностике вирусной инфекции, но она может помочь отличить инфекцию вирусом парагриппа от бактериальной инфекции у пациентов с тяжелым заболеванием нижних дыхательных путей. Вирус может быть обнаружен с помощью ПЦР, обычно с использованием мультиплексной панели общих респираторных патогенов.

Лечение инфекции, вызванной вирусом парагриппа, является симптоматическим.