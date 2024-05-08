Аденовирусные инфекции

Инфекция, вызванная одним из множества аденовирусов, может быть бессимптомной или привести к определенным синдромам, включая легкие респираторные инфекции, кератоконъюнктивит, гастроэнтерит, цистит или первичную пневмонию. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер.
Аденовирусы – ДНК-вирусы, классифицируемые в соответствии с тремя основными группами капсульных антигенов (гексон, пентон и волокно). Существует 7 видов аденовируса человека (от А до G) и 57 серотипов. Подразделение на серотипы связано с различными способами заражения.
Аденовирусами обычно заражаются при контакте с выделениями из дыхательных путей (включая и те, что находятся на пальцах) зараженного человека, или при контакте с зараженными предметами (например, полотенцем, инструментами). Инфекция может передаваться воздушно-капельным путем или через воду (например, во время плавания в озерах или плохо хлорированных бассейнах). Проявления бессимптомной респираторной или вирусной инфекции ЖКТ могут продолжаться в течение месяцев или даже лет.
Симптомы и признаки аденовирусных инфекций
У иммунокомпетентных носителей большинство аденовирусных инфекций протекают бессимптомно. При симптоматических инфекциях возможен широкий спектр клинических проявлений, поскольку большинство аденовирусов, вызывающих заболевания легкой степени, имеют сродство к самым различным тканям.
Большинство симптоматических инфекций встречаются среди детей и вызывают лихорадку и симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая фарингит, отит среднего уха, кашель и экссудативный тонзиллит с цервикальной аденопатией, которую трудно отличить от стрептококкового фарингита группы А. Аденовирусы типов 3 и 7 вызывают чётко выраженный синдром конъюнктивита, фарингита и лихорадки (фарингоконъюнктивальная лихорадка).
Эпидемический кератоконъюнктивит иногда имеет тяжелые проявления и наблюдается либо спорадически, либо эпидемически. Конъюнктивит часто двусторонний. Может развиться околоушная аденопатия. Могут присутствовать хемоз, боль и точечные поражения роговицы, которые видны при флуоресцентном окрашивании. Симптомы и признаки общей инфекционной интоксикации являются умеренными или отсутствуют. Эпидемический кератоконъюнктивит обычно проходит в пределах 3–4 недель, хотя поражения роговицы могут сохраняться гораздо дольше.
Редко аденовирусная инфекция у младенцев протекает по типу тяжелого бронхиолита и пневмонии.
Среди молодых людей, проживающих в местах скопления людей (например, военнослужащих), могут возникать вспышки респираторных заболеваний; симптомы включают лихорадку и симптомы поражения нижних дыхательных путей, обычно трахеобронхит, но иногда пневмонию.
Случаи острых респираторных заболеваний, вызванных специфическими типами аденовирусов (особенно типами 7, 14 и 55), наблюдались среди здоровых взрослых.
Аденовирусные инфекции все чаще признаются причиной тяжелых респираторных и других клинических заболеваний у взрослых с ослабленным иммунитетом.
Нереспираторные аденовирусные синдромы включают геморрагический цистит, диарею у младенцев, гепатит и менингоэнцефалит.
Большинство пациентов выздоравливают полностью. Даже тяжелая первичная аденовирусная пневмония не приводит к летальному исходу, за исключением редких молниеносных случаев, в основном у младенцев, военнослужащих и пациентов с ослабленным иммунитетом.
Диагностика аденовирусных инфекций
Сбор анамнеза и физикальное обследование
При тяжелом течении заболевания проводят диагностику трахеобронхиальных секретов и крови с помощью метода ПЦР
Лабораторный диагноз аденовирусной инфекции редко оказывает влияние на ведение больного. Во время острого заболевания вирус может быть выявлен в трахеобронхиальных секретах и выделениях из глаз, часто в кале и моче. 4-кратное повышение титра антител в сыворотке крови может указывать на недавнюю аденовирусную инфекцию, но не имеет большого клинического значения.
Диагностика с помощью метода ПЦР целесообразна, если у пациента наблюдается тяжелое заболевание и необходим диагноз, она может обнаружить ДНК аденовируса в трахеобронхиальных секретах и крови.
Лечение аденовирусных инфекций
Симптоматическое лечение
Лечение аденовирусной инфекции является симптоматическим и поддерживающим. Эффективность ни одного противовирусного средства не доказана, хотя наибольшую вероятность эффективного противовирусного действия имеет цидофовир (1).
Справочные материалы по лечению
1. Florescu DF, Schaenman JM; AST Infectious Diseases Community of Practice. Adenovirus in solid organ transplant recipients: Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice. Clin Transplant. 2019;33(9):e13527. doi:10.1111/ctr.13527
Профилактика аденовирусных инфекций
Вакцины, содержащие живые аденовирусы 4-го и 7-го типов, которые принимают перорально в капсуле с растворяющимся в кишечнике покрытием, могут предотвратить большинство заболеваний, вызванных этими двумя типами вирусов. Вакцина была недоступна в течение ряда лет, но появилась вновь в 2011 году. Однако в США он доступен только военнослужащим. Она может использоваться у пациентов в возрасте 17-50 лет и не должна применяться у беременных или женщин, кормящих грудью.
Аденовирусы устойчивы ко многим распространенным дезинфектантам; рекомендуется использовать средства на основе раствора гипохлорита натрия, содержащие 2000–5000 ppm хлора, (предлагаемые Агентством по охране окружающей среды США [US Environmental Protection Agency – EPA] эффективные препараты против норовирусной инфекции [antimicrobial products effective against norovirus]). Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США (US Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) предоставляют конкретные рекомендации с целью профилактики эпидемического кератоконъюнктивита (disinfecting ophthalmologic equipment).
Основные положения
Аденовирусы могут распространяться при контакте с выделениями зараженного человека или с зараженными предметами.
Большинство инфекций представляют собой легкую форму инфицирования; симптомы (например, лихорадка, симптомы инфекций верхних и нижних дыхательных путей, фарингит, конъюнктивит) широко варьируются в зависимости от серотипа.
Тяжелая форма встречается в основном у детей и пациентов с ослабленным иммунитетом, но иногда и у здоровых взрослых.
Лечение носит поддерживающий характер.
Пероральная вакцина может снизить частоту заболеваний нижних дыхательных путей, но доступна только для военнослужащих.