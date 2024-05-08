У иммунокомпетентных носителей большинство аденовирусных инфекций протекают бессимптомно. При симптоматических инфекциях возможен широкий спектр клинических проявлений, поскольку большинство аденовирусов, вызывающих заболевания легкой степени, имеют сродство к самым различным тканям.

Большинство симптоматических инфекций встречаются среди детей и вызывают лихорадку и симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая фарингит, отит среднего уха, кашель и экссудативный тонзиллит с цервикальной аденопатией, которую трудно отличить от стрептококкового фарингита группы А. Аденовирусы типов 3 и 7 вызывают чётко выраженный синдром конъюнктивита, фарингита и лихорадки (фарингоконъюнктивальная лихорадка).

Эпидемический кератоконъюнктивит иногда имеет тяжелые проявления и наблюдается либо спорадически, либо эпидемически. Конъюнктивит часто двусторонний. Может развиться околоушная аденопатия. Могут присутствовать хемоз, боль и точечные поражения роговицы, которые видны при флуоресцентном окрашивании. Симптомы и признаки общей инфекционной интоксикации являются умеренными или отсутствуют. Эпидемический кератоконъюнктивит обычно проходит в пределах 3–4 недель, хотя поражения роговицы могут сохраняться гораздо дольше.

Редко аденовирусная инфекция у младенцев протекает по типу тяжелого бронхиолита и пневмонии.

Среди молодых людей, проживающих в местах скопления людей (например, военнослужащих), могут возникать вспышки респираторных заболеваний; симптомы включают лихорадку и симптомы поражения нижних дыхательных путей, обычно трахеобронхит, но иногда пневмонию.

Случаи острых респираторных заболеваний, вызванных специфическими типами аденовирусов (особенно типами 7, 14 и 55), наблюдались среди здоровых взрослых.

Аденовирусные инфекции все чаще признаются причиной тяжелых респираторных и других клинических заболеваний у взрослых с ослабленным иммунитетом.

Нереспираторные аденовирусные синдромы включают геморрагический цистит, диарею у младенцев, гепатит и менингоэнцефалит.

Большинство пациентов выздоравливают полностью. Даже тяжелая первичная аденовирусная пневмония не приводит к летальному исходу, за исключением редких молниеносных случаев, в основном у младенцев, военнослужащих и пациентов с ослабленным иммунитетом.