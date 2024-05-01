Цистоизоспороз – инфекция, вызванная простейшими Cystoisospora belli (ранее известными как Isospora belli). Признаки включают водянистую диарею с симптоматикой желудочно-кишечного тракта и системными признаками. Диагноз ставится обнаружением характерных ооцист в кале или образцах кишечной биопсии. Лечение обычно проводится с помощью триметоприма/сульфаметоксазола (TMP/SMX).

(См. также Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций [Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections]).

Цистоизоспороз вызывается облигатными внутриклеточными простейшими, которые поражают эпителиальные клетки кишечника. Передача фекально-оральным путем через еду или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека. Цистоизоспороз встречается повсеместно, но наиболее распространен в тропическом и субтропическом климате. Жители эндемичных районов и приезжающие туда лица находятся в группе риска.

Cystoisospora belliЖизненный цикл цистоспор цистоспор Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Жизненный цикл C. belli такой же, как у Cryptosporidium, за исключением того, что ооцисты попадают в стул неспорулированными. Таким образом, только что попавшие в фекалии ооцисты не способны инфицировать организм и заражение прямым фекально-оральным путем не возможно. Ооцистам для споруляции необходимо от нескольких дней до нескольких недель пребывания в окружающей среде и, следовательно, прямая передача вируса от человека к человеку маловероятна. Спорулирующие ооцисты проглатываются с зараженной пищей или водой и эксцистируют в желудочно-кишечном тракте, высвобождая спорозоиты. Последние внедряются в эпителиальные клетки тонкого кишечника, размножаются и дозревают до ооцист, которые попадают в фекалии.

Симптомы и признаки цистоизоспороза Основной симптом цистоизоспороза – внезапная, водянистая диарея без крови, с лихорадкой, коликами в животе, тошнотой, анорексией и недомоганием. У иммунокомпетентных пациентов болезнь обычно заканчивается спонтанно, но может длиться в течение недель. У носителей с подавленным клеточно-опосредованным иммунитетом, как это происходит на конечной стадии ВИЧ, цистоизоспороз может вызвать продолжительное заболевание с тяжелой, трудноизлечимой, обильной диареей и потерей веса, напоминающей таковую при криптоспоридиозе.

Диагностика цистоизоспороза Микроскопическое исследование кала Диагноз цистоизоспороза устанавливается при обнаружении ооцист путем микроскопического исследования кала. Модифицированный метод окрашивания по Цилю-Нильсену (Ziehl-Neelsen) или Киньюну (Kinyoun) может помочь выявить ооцисты Cystoisospora. Ооцисты Cystoisospora в ультрафиолетовых лучах имеют аутофлюоресцентное свечение. Ооцисты Cystoisospora больше по размеру, чем ооцисты Cyclospora и Cryptosporidium, имеют эллипсоидальную форму и могут содержать 1–2 споробласта. Может понадобиться несколько образцов (≥ 3), поскольку выделение цист может быть прерывистым. Диагноз иногда ставится только когда внутриклеточные стадии пара-зита обнаружены в биопсиях кишечной ткани. При цистоизоспориазе кал содержит кристаллы Шарко – Лейдена (шестиугольные, с двумя концами, часто похожие на иглу кристаллы), образующиеся из эозинофилов. Цистоизоспороз может привести к эозинофилии периферической крови.

Лечение цистоизоспороза Триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК) Лечение цистоизоспороза предпочтительно проводить с использованием двойной дозы TMP/SMX в течение 7–10 дней (см. Centers for Disease Control and Prevention: Treatment for Cyclosporiasis). Пациентам с терминальной стадией ВИЧ могут потребоваться более высокие дозы и более длительная продолжительность лечения, а лечение острой инфекции обычно сопровождается длительной супрессивной терапией (по одной таблетке двойной дозы 160 мг/800 мг TMP/SMX 3 раза в неделю) для предотвращения рецидива. Организация и оптимизация антиретровирусной терапии (АРТ) имеет важное значение. При цистоизоспориазе пациентов с аллергией на TMP/SMX (или непереносимостью их) можно лечить пириметамином в течение 3–4 недель. Чтобы предотвратить супрессию костного мозга, пациентам, получающим пириметамин, дают лейковорин, известный также как фолиновая кислота. Суточная доза для взрослых составляет от 10 до 25 мг перорально. Для лечения цистоизоспориаза применялся ципрофлоксацин в течение 7–10 дней, но он менее эффективен, чем TMP/SMX.