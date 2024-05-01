Циклоспориаз – инфекция, вызванная простейшими вида Cyclospora cayetanensis. Признаки включают водянистую диарею с симптоматикой желудочно-кишечного тракта и системными признаками. Диагноз ставится обнаружением характерных ооцист в кале или образцах кишечной биопсии. Лечение проводится с помощью триметоприма/сульфаметоксазола (Ко-тримоксазол).

(См. также Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций).

Циклоспориоз вызывается облигатными внутриклеточными простейшими. Передача инфекции осуществляется фекально-оральным путем, обычно через зараженную пищу или воду. Эта инфекция чаще всего встречается в странах с теплым климатом и плохими санитарными условиями. Жители эндемичных районов и приезжающие туда лица находятся в группе риска.

Вспышки, вызванные Cyclospora cayetanensis, все чаще регистрируются в США, Канаде и Европе. Ежегодно в Соединенных Штатах в Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) поступают сообщения о примерно 1000–2000 случаях циклоспороза (см. ЦКЗ: Изучение и обновление информации о вспышках), а еще больше случаев могут оставаться незарегистрированными. Вспышки циклоспороза обычно происходят летом и связаны с употреблением свежих продуктов, таких как малина, ежевика, клубника, черника, базилик, кинза, стручковый горох, горошек, приготовленные овощи и различные салаты (1). В 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и ЦКЗ создали Целевую группу по борьбе с циклоспорами (Cyclospora Task Force) для решения проблемы увеличения числа вспышек, а также появления C. cayetanensis во внутренних продуктах, выращиваемых в США (см. Управление продовольствия и лекарственных препаратов (FDA): "План действий по предотвращению, реагированию и исследованию циклоспоры").

Жизненный цикл Cyclospora Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Жизненный цикл C. cayetanensis такой же, как у Cryptosporidium, за исключением того, что ооцисты попадают в стул неспорулированными. Таким образом, только что попавшие в фекалии ооцисты не способны инфицировать организм и заражение прямым фекально-оральным путем не возможно. Ооцистам для споруляции необходимо от нескольких дней до нескольких недель пребывания в окружающей среде и, следовательно, прямая передача вируса от человека к человеку маловероятна. Спорулирующие ооцисты проглатываются с зараженной пищей или водой и эксцистируют в желудочно-кишечном тракте, высвобождая спорозоиты. Последние внедряются в эпителиальные клетки тонкого кишечника, размножаются и дозревают до ооцист, которые попадают в фекалии.

Общие справочные материалы 1. Mathison BA, Pritt BS. Cyclosporiasis-Updates on Clinical Presentation, Pathology, Clinical Diagnosis, and Treatment. Microorganisms. 2021;9(9):1863. Published 2021 Sep 2. doi:10.3390/microorganisms9091863

Симптомы и признаки циклоспориаза Основной симптом циклоспориаза – внезапная, водянистая диарея без крови, с лихорадкой, коликами в животе, тошнотой, анорексией, недомоганием и потерей веса. У иммунокомпетентных пациентов болезнь обычно заканчивается спонтанно, но может длиться в течение недель. После улучшения симптомов могут наблюдаться рецидивы. У людей с подавленным клеточным иммунитетом, как это бывает у пациентов с терминальной стадией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), циклоспороз может вызывать тяжелую, трудноизлечимую, обильную диарею, напоминающую криптоспоридиоз. Внекишечные заболевания у пациентов с терминальной стадией ВИЧ могут включать холецистит и диссеминированную инфекцию.

Диагностика циклоспороза Микроскопическое исследование кала на ооцисты

Обнаружение ДНК паразита в стуле Диагноз циклоспориаза устанавливается при исследовании образцов кала, как молекулярными тестами на ДНК паразита, так и путем микроскопического исследования кала на ооцисты. Модификация окрашивания по Цилю-Нильсену, предназначенного для выявления кислотоустойчивых микроорганизмов (метод Кинью) может помочь идентифицировать ооцисты Cyclospora. Ооцисты Cyclospora в ультрафиолетовых лучах имеют аутофлюоресцентное свечение. Ооцисты Cyclospora округлые и морфологически сходны с ооцистами Cryptosporidium, но большего размера. Может понадобиться несколько образцов (≥ 3), поскольку выделение цист может быть прерывистым. Молекулярный диагноз C. cayetanensis проводится главным образом с помощью мультиплексных анализов на различные желудочно-кишечные патогены. Диагноз иногда ставится только когда внутриклеточные стадии пара-зита обнаружены в биопсиях кишечной ткани.

Лечение циклоспориаза Триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК)

В качестве альтернативы – ципрофлоксацин или нитазоксанид Большинство здоровых людей выздоравливают без лечения. Если не лечить, болезнь может длиться от нескольких дней до месяца или дольше и может рецидивировать. Терапия выбора при циклоспориазе - двойная терапия TMP/SMX в течение 7–10 дней. Пациентам с терминальной стадией ВИЧ могут потребоваться более высокие дозы и более длительная продолжительность лечения, а лечение острой инфекции обычно сопровождается длительной супрессивной терапией (по одной таблетке двойной дозы 160 мг/800 мг TMP/SMX 3 раза в неделю) для предотвращения рецидива. Организация и оптимизация антиретровирусной терапии (АРТ) имеет важное значение. Ципрофлоксацин является альтернативой TMP/SMX. Нитазоксанид можно назначать в качестве альтернативы препаратам TMP/SMX у пациентов с непереносимостью сульфонамида и инфекциями, устойчивыми к ципрофлоксацину. Сообщается, что эффективность нитазоксанида при циклоспориазе составляет 71–87%.