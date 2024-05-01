Микроспоридиоз – инфекция, вызываемая microsporidia. Симптоматическое заболевание развивается преимущественно у пациентов с терминальной стадией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и включает хроническую диарею, диссеминированную инфекцию и заболевание роговицы. Инфекция может также возникнуть у иммунокомпетентных лиц, а проявления включают диарею (часто самокупирующуюся) и кератит. Диагноз ставится путем обнаружения организмов в образцах биопсии, стуле, моче, других выделениях или соскобах с роговицы. Лечение проводится пероральным приемом альбендазола или фумагиллина (в зависимости от вида возбудителя и клинического синдрома) или местным применением фумагиллина и пероральным приемом альбендазола при заболеваниях глаз.

(См. также Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций [Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections]).

Микроспоридии являются облигатными внутриклеточными спорообразующими паразитами, которые являются грибками или тесно с ними связаны. Раньше микроспоридии классифицировались как одноклеточные.

По крайней мере 15 из > 1400 видов микроспоридий связаны с заболеваниями человека. Споры микроорганизмов попадают в организм следующими путями:

Проглатывание

Ингаляции

Прямой контакт с конъюнктивой

Передача микроспоридий происходит главным образом через пищу, включая рыбу и ракообразных. Передача также происходит через воду, включая морскую воду, питьевую воду и другие источники из окружающей среды.

В хозяине они с помощью полярной трубки вводят внутрь клетки хозяина спороплазму. Внутри клетки спороплазма делится и размножается, продуцируя споробласты, которые созревают в споры; споры могут распространиться везде по организму или поступить в окружающую среду через органы дыхания, кал или мочу. Воспалительная реакция развивается, когда споры разрушают клетку хозяина и выходят в окружающие ткани.

Микроспоридии становятся важными условно-патогенными микроорганизмами. Инфекция встречается также и у лиц с хорошим состоянием иммунитета. Частота микроспоридиоза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, уменьшилась с момента введения эффективной антиретровирусной терапии (АРТ). Клинические проявления микроспоридиоза разнообразны и варьируются в зависимости от причинных видов, иммунного статуса хозяина и путей инфицирования. Микроспоридии могут поражать глаза, печень, желчные пути, пазухи, мышцы, дыхательные пути, мочеполовую систему и центральную нервную систему. Среди них наиболее распространена диарея, ассоциированная с Enterocytozoon bieneusi. Диссеминированная инфекция может быть смертельной.

Симптомы и признаки микроспоридиоза Клиническая картина болезни, вызываемая микроспоридиями, меняется в зависимости от: Вида паразитов

Иммунного статуса хозяина

Путь заражения У иммунокомпетентных пациентов микроспоридии могут вызывать бессимптомную инфекцию или самокупирующуюся водянистую диарею. Также могут возникать глазные инфекции, вызывающие кератоконъюнктивит, они все чаще регистрируются у здоровых людей (1). У пациентов с ВИЧ различные виды микроспоридий вызывают хроническую диарею, мальабсорбцию, истощение, холангит, точечный кератоконъюнктивит, перитонит, гепатит, миозит или синусит. Также возникает инфицирование почек и желчного пузыря. Vittaforma corneum, Nosema ocularum и несколько других видов могут вызывать глазные инфекции, начиная от точечной кератопатии с покраснением и раздражением до тяжелого, угрожающего зрению стромального кератита. Справочные материалы по симптоматике 1. Tu EY, Joslin CE: Microsporidia and Acanthamoeba: the role of emerging corneal pathogens. Eye (Lond). 2012;26(2):222-227. doi:10.1038/eye.2011.315

Диагностика микроспоридиоза Световая или электронная микроскопия со специальным окрашиванием

Иногда используются методы иммунофлуоресценции или полимеразной цепной реакции (ПЦР) Микроспоридии можно выявить в образцах пораженной ткани, полученной биопсией, либо в кале, моче, спинномозговой жидкости (СМЖ), слюне или соскобах с роговицы. Организмы лучше всего видны при специальном окрашивании. Флуоресценция (флуорохромы) используется, чтобы обнаружить споры в тканях и мазках. Техника грамокрашивания с раствором хромотропа является самой быстрой. Иммунофлуоресцентные анализы (IFA) и ПЦР-анализы доступны в специализированных лабораториях. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) предлагают видоспецифические тесты ПЦР на E. bieneusi, Encephalitozoon intestinalis, Encephalitozoon hellem и Encephalitozoon cuniculi. Трансмиссионная электронная микроскопия в настоящее время является самым чувствительным тестом, но в рутинной диагностике она невыполнима. Молекулярные методы используются для идентификации.

Лечение микроспоридиоза Для пациентов с ВИЧ – начало или оптимизация антиретровирусной терапии (АРТ)

Для лечения поражений гастроинтестинального тракта, кожи, мышц или диссеминированной формы микроспоридиоза назначают оральную форму альбендазола или фумагиллин (если таковые имеются), в зависимости от видов возбудителя

Для лечения кератоконъюнктивита - оральную форму альбендазола и местно фумагиллин У пациентов с ВИЧ важно начать или оптимизировать АРТ. Продолжительность противомикробной терапии с применением альбендазола и исход лечения зависят от уровня восстановления иммунитета при АРТ (1). Антибактериальное лечение микроспоридиоза зависит от инфицирующих видов микроспоридий, иммунного статуса клетки-хозяина, а также задействованных органов. Данные о вариантах лечения ограниченны. Рекомендуется консультация эксперта. Альбендазол – антигельминтный препарат широкого спектра действия из группы бензимидазолов, который используется для лечения инфекций, вызванных определенными микроспоридиями; однако он может иметь серьезные побочные эффекты, включая повреждение печени (гепатит) у 10% пациентов и, в редких случаях, лейкопению. Альбендазол зачастую является эффективным лекарственным средством при лечении диареи у пациентов с кишечными или диссеминированными инфекциями, вызванными E. intestinalis, и другими чувствительными к препарату микроспоридиями. Такие инфекции у иммунокомпетентных пациентов могут проходить самопроизвольно или после одной недели лечения. Альбендазол обладает минимальной эффективностью в отношении Е. bieneusi. Альбендазол использовался для лечения кожного, мышечного или диссеминированного микроспоридиоза, вызванного E. intestinalis и другими чувствительными к препарату видами микроспоридий. Оральный фумагиллин использован для лечения кишечной инфекции, вызванной E. bieneusi, однако этот препарат имеет потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе в виде тяжелой обратимой тромбоцитопении у половины пациентов. Оральный фумагиллин не доступен в США. Глазной микроспоридиозный кератоконъюнктивит можно лечить пероральным приемом альбендазола и глазными каплями фумагиллина. У некоторых пациентов было эффективным лечение местными фторхинолонами, также как и местным вориконазолом. Если местная и системная терапия неэффективна, можно рассмотреть проведение кератопластики. У иммунокомпетентных пациентов результаты обычно очень хорошие; у пациентов с ВИЧ они зависят от уровня восстановления иммунитета с помощью АРТ. Справочные материалы по лечению 1. Panel on Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV: Microsporidiosis. National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, HIV Medicine Association, and Infectious Diseases Society of America. По состоянию на апрель 2024 года.