Криптоспоридиоз

Криптоспоридии – облигатные внутриклеточные простейшие, которые размножаются в эпителиальных клетках тонкого кишечника позвоночного хозяина.

После того, как ооцисты Cryptosporidium проглатываются, они оседают в желудочно-кишечном тракте и выделяют спорозоиты, которые паразитируют в эпителиальных клетках ЖК. В данных клетках спорозоиты превращаются в тропозоитов, реплицируются, и производят ооцисты.

Продуцируется два типа ооцист:

Толстостенные ооцисты, которые в большинстве случаев выводятся из хозяина

Тонкостенные ооцисты, которые преимущественно участвуют в аутоинфекции

Толстостенные ооцисты выделяются в просвет кишечника и затем с фекалиями инфицированного хозяина попадают во внешнюю среду; они являются источником заражения и передаются непосредственно от человека к человеку фекально-оральным путем. Очень немногие ооцисты (например, < 100) вызывают болезнь, таким образом увеличивая риск передачи от человека к человеку (1).

Когда инфекционные ооцисты попадают в организм человека или другого позвоночного, жизненный цикл начинается заново.

CryptosporidiumЖизненный цикл криптоспоридий Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Ооцисты резистентны к действию неблагоприятных факторов внешней среды, включая хлор в концентрациях, которые обычно используются в коммунальных системах обеззараживания воды и в бассейнах, несмотря на соблюдение рекомендованных концентраций остаточного хлора.