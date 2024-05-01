Жиардиаз – инфекция, вызываемая жгутиковыми простейшими Giardia duodenalis (G. lamblia, G. intestinalis). Инфекция может быть бессимптомной или обуславливать симптомы, варьирующиеся от периодического метеоризма до хронической малабсорбции. Диагноз проводится по идентификации микроорганизма в свежем кале, дуоденальном содержимом, по анализу на антигены Giardia, или молекулярное тестирование на ДНК паразита в кале. Лечение проводится пероральным приемом метронидазола, тинидазола, секнидазола или нитазоксанида.

(См. также Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций [Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections]).

Трофозоиты Giardia крепко закрепляются на дуоденальной и близлежащей слизистой оболочке тонкой кишки и размножаются делением. Некоторые организмы преобразовываются в резистентные для воздействия окружающей среды стойкие цисты, которые передаются фекально-оральным путем.

Лямблиозная инфекция распространена во всем мире, особенно в регионах с плохими санитарными условиями. Передача инфекции через воду является основным источником заражения (1), но инфицирование может также произойти при употреблении зараженной пищи или при прямой передаче инфекции от человека к человеку. В 2018 году в США было зарегистрировано 15 579 случаев лямблиоза, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) (см. ЦКЗ: Сводный отчет NNDSS по лямблиозу за 2018 г.).

Цисты Giardia остаются жизнеспособными в поверхностных водах и резистентны к обычным уровням применяемой хлоризации питьевой воды. Таким образом, горные потоки, так же как и хлорируемые, но плохо фильтруемые городские системы водоснабжения, могут участвовать в эпидемии, обусловленной передачей через воду. Инфекции также связаны с уходом за детьми, особенно в том возрасте, когда им требуется замена подгузников; при тесном контакте с членами семьи или домохозяйства, страдающих лямблиозом; при использовании необработанной или неправильно очищенной воды или льда из озер, ручьев или колодцев; у пеших туристов, походников или проживающих в палатке, которые пьют необеззараженную воду или не соблюдают правила гигиены рук; при проглатывании воды во время купания или игр в озерах, прудах, реках или ручьях; или при контакте с фекалиями при половом контакте.

Существует 8 генетических групп (подтипов) G. duodenalis. Две из них опасны для людей и животных; остальные инфицируют только животных. Клинические проявления изменяются в зависимости от генотипа.

Общие справочные материалы 1. Schnell K, Collier S, Derado G, et al: Giardiasis in the United States - an epidemiologic and geospatial analysis of county-level drinking water and sanitation data, 1993-2010. J Water Health 14(2):267–279, 2016. doi: 10.2166/wh.2015.283.

Симптомы и признаки лямблиоза Множество случаев лямблиоза протекает бессимптомно. Однако бессимптомные люди могут выделять инвазионные цисты. Симптомы острого жиардиаза обычно проявляются через 1–14 дней (в среднем 7 дней) после инфицирования. Они обычно имеют легкую форму и включают водянистую зловонную диарею, абдоминальные колики и вздутие живота, метеоризм, отрыжку, периодическую тошноту, дискомфорт в эпигастральной области и иногда небольшое общее недомогание, слабость и анорексию. Острый жиардиоз обычно длится 1–3 недели. Жиардиаз часто сопровождается приобретенной непереносимостью лактозы. Малабсорбция жира и сахара может привести к существенной потере веса в тяжелых случаях. Ни кровь, ни белые тельца крови в кале не выявляются. Некоторые зараженные пациенты заболевают хронической диареей с гнойным калом, вздутием живота и метеоризмом с крайне неприятным запахом. Может начаться существенная потеря веса и усталость. Хронический жиардиоз иногда вызывает плохое прибавление в весе у детей.

Диагностика жиардиаза (лямблиоза) ИФА на антиген или молекулярный тест на ДНК паразита в кале

Микроскопическое исследование кала ИФА на выявление антигена паразита в кале более чувствительный анализ, чем микроскопическое исследование. Характерные трофозоиты или цисты в кале являются диагностическими показателями, но выделение паразита неустойчиво и на низких уровнях во время хронических инфекций. Таким образом, микроскопический диагноз может потребовать повторного анализа кала. Забор содержимого верхней части кишечника может также привести к выявлению трофозоитов, но это редко необходимо. Существуют молекулярные тесты на ДНК паразита в образцах кала.

Лечение жиардиаза (лямблиоза) Тинидазол, метронидазол, секнидазол или нитазоксанид При симптоматическом лямблиозе применяют тинидазол, метронидазол, секнидазол или нитазоксанид. Неэффективность лечения и резистентность к лечению могут возникнуть у любого из них. Тинидазол так же эффективен, как и метронидазол, но тинидазол принимается однократно, а метронидазол – в течение 5–7 дней. Что касается побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, тинидазол, как правило, переносится лучше, чем метронидазол; побочные эффекты метронидазола включают тошноту и головные боли. Секнидазол назначается перорально однократно. Нитазоксанид доступен в жидкой форме, что важно для использования у детей, и в виде таблеток. Его принимают в течение 3 дня. Фуразолидон, хинакрин или альбендазол редко используются по причине их потенциальной токсичности, более низкой эффективности или из-за стоимости. Обезвоживание вследствие диареи представляет особый риск для беременных женщин и младенцев. Регидратационная терапия особенно важна для таких групп пациентов. Даже после паразитологического излечения пациенты могут испытывать непереносимость лактозы, синдром раздраженного кишечника, или усталость, которая длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Если лямблии не обнаруживаются в 3-хкратных исследованиях стула с концентрацией или при повторном исследовании стула, то высока вероятность, что пациент больше не инфицирован. Доступны руководства по лечению рецидивирующих жиардиазных инфекций и неудачам в лечении (см. ЦКЗ: Лямблии: информация для медицинских специалистов по диагностике и лечению).

Профилактика жиардиаза (лямблиоза) Профилактика лямблиоза требует Надлежащая очистка воды в местах общего пользования

Гигиена приготовления пищи

Соответствующая санитарная культура и соблюдение правил личной гигиены

Тщательное мытье рук после контакта с фекалиями Воду можно обеззараживать кипячением. Цисты Giardia резистентны к обычным уровням хлоризации. Дезинфекция йод-содержащими составами эффективна не всегда и зависит от мутности и температуры воды и продолжительности обработки. Некоторые переносные устройства фильтрации могут удалить цисты Giardia из зараженной воды, но эффективность различных систем фильтра не была оценена полностью. (См. также Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Parasites - Giardia: Prevention & Control и CDC Yellow Book: Giardiasis).