Подход к лечению паразитарных инфекций

Паразиты человека - это организмы, которые живут на человеке или в нем, получая питательные вещества от него (это их хозяин). Существует 3 типа паразитов:
Одноклеточные организмы (простейшие, микроспоридии)
Многоклеточные гельминты (черви)
Эктопаразиты, такие как чесоточный клещ и вши
Паразитарные болезни, вызванные простейшими и гельминтами, обусловливают высокую заболеваемость и смертность во всем мире. Они распространены в Центральной и Южной Америке, Африке и Азии. Они гораздо реже встречаются в Австралии, Канаде, Европе, Японии, Новой Зеландии и Соединённых Штатах Америки. Наибольшему воздействию подвержены жители тропических районов с ограниченными ресурсами и плохими санитарными условиями, однако паразитарные инфекции встречаются и в богатых ресурсами странах с адекватными системами санитарного контроля среди иммигрантов и путешественников, возвращающихся из эндемичных регионов, а иногда и среди жителей, не выезжавших за границу, особенно среди ВИЧ-инфицированных или страдающих другими заболеваниями, являющимися причинами иммунодефицита.
Некоторые паразиты приспособились к проживанию в просвете кишечника или влагалище, где условия являются анаэробными; другие проживают в крови или тканях человека в аэробных условиях.
Множество кишечных паразитарных болезней распространяются посредством фекального заражения еды или воды. Чаще всего это происходит в областях с неудовлетворительной санитарией и гигиеной. Некоторые паразиты, такие как нематоды, могут проникнуть в организм человека через кожные покровы во время контакта с зараженным грунтом или, в случае с шистосомами, при контакте с речной водой. Другие, такие как малярия, передаются насекомыми. Реже паразиты передаются при переливании крови или при использовании общих игл, а также трансплацентарно от матери к плоду.
Некоторые паразиты эндемичны в США и других богатых ресурсами странах. Примеры – острица Enterobius vermicularis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii и энтеральные паразиты, такие как Giardia intestinalis (также известная как G. duodenalis или G. lamblia) и виды Cryptosporidium.
Важные отличия существуют в характеристиках инфекций, вызываемых простейшими и гельминтами.
Простейшие
Простейшие – одноклеточные организмы, которые размножаются простым делением (см. Внекишечные простейшие и Простейшие и микроспоридии в желудочно-кишечном тракте). Простейшие могут размножаться в их хозяине-человеке, численно увеличиваясь и вызывая тяжелую болезнь. За редкими исключениями, протозойные инфекции не вызывают эозинофилию.
Микроспоридии
Микроспоридии – это внутриклеточные спорообразующие организмы, которые раньше относили к простейшим, но генетический анализ показал, что они являются грибами или близкородственные им. Заболевание в человеческой популяции в основном ограничивается лицами, страдающими ВИЧ-инфекцией или другим тяжелым иммунокомпрометирующим состоянием. Клинические проявления зависят от инфицирующих видов и включают гастроэнтерит, поражение глаз или диссеминированную инфекцию.
Гельминты
Гельминты являются многоклеточными и имеют сложное строение. Гельминты могут быть подразделены на:
Нематоды (круглые черви)
Плоские черви (платигельминты), которые включают в себя ленточных червей (цестоды) и сосальщиков (трематоды)
В отличие от простейших, гельминты не размножаются в организме человека, но могут вызвать эозинофильную реакцию при мигрировании через ткани. У большинства гельминтов сложные жизненные циклы, которые включают проведение значительного времени вне их хозяев-людей. Некоторые из них, в том числе Strongyloides stercoralis, Capillaria philippinensis и Hymenolepis nana, могут увеличиваться в количестве из-за аутоинфекции (потомство повторно заражает того же хозяина, вместо того, чтобы распространяться для заражения другого хозяина). При стронгилоидозе это может привести к опасным для жизни состояниям, особенно у людей с иммунодефицитом.
Тяжесть гельминтозов обычно коррелирует с интенсивностью инвазии червя, но бывают исключения, когда единственная аскарида может вызвать опасный для жизни острый панкреатит, мигрируя в проток поджелудочной железы и вызывая его обструкцию. Инвазия зависит от степени экологических факторов, особенностей паразита и иммунных реакций хозяина. Если человек покидает эндемичный район, число взрослых червей со временем в его организме уменьшается. Хотя некоторые паразиты (например, Clonorchis sinensis) могут выживать в человеке в течение многих десятилетий, у многих гельминтов продолжительность жизни составляет до нескольких лет.
Нематоды представляют собой несегментированных цилиндрических червей длиной от 1 мм до 1 м. У нематод есть полость тела, что отличает их от ленточных червей и трематод. В зависимости от их разновидностей различные стадии жизненного цикла нематод являются заразными для людей. Сотни миллионов людей заражены нематодами, которые живут в кишечнике и передаются с помощью яиц или личинок,содержащихся в кале.; наиболее распространенными являются Ascaris (аскаридоз), анкилостомы, Trichuris (трихоцефалез) и Strongyloides (стронгилоидоз).
Взрослые цестоды (ленточные черви) – мультисегментированные плоские черви, у которых отсутствует пищеварительный тракт, и они поглощают питательные вещества непосредственно из тонкой кишки хозяина. В пищеварительном тракте хозяина взрослые ленточные черви могут достигать больших размеров, некоторые виды вырастают до 40 м в длину. Леточные черви, которые могут инвазировать человека, включают: широкого лентеца (Diphyllobothrium latum), бычего цепня (Taenia saginata) и свиного цепня (Taenia solium).
Трематоды (сосальщики) представляют собой несегментированных плоских червей, которые заражают кровеносные сосуды, печень, легкие или желудочно-кишечный тракт. Они, как правило, достигают не более нескольких сантиметров в длину; однако, если некоторые виды могут быть длиной всего лишь 1 мм, то другие достигают размеров 7 см. Большинство трематодных инфекций у людей вызваны такими представителями, как виды Schistosoma (шистосомоз), печеночными возбудителями, включая Fasciola hepatica (фасциолез) и Clonorchis sinensis (клонорхоз), а также легочными возбудителями, включая определенные виды Paragonimus (парагонимоз).
Диагностика паразитарных заболеваний
Микроскопическое исследование
Анализ на антиген и на ДНК
Методы диагностирования определенных паразитарных инфекций обобщены в таблице Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций.
Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций
Паразит
Оптимальные образцы
Детали забора
Примечания
Кровь
Babesia spp
Толстый и тонкий мазки, как и на виды Plasmodium
Забор как и на Plasmodium spp
Применять окрашивание по Райту или Гимза.
Морфология похожа на кольцевые формы вида Plasmodium, но без пигмента и гаметоцит. Тетрады характерны для вида Babesia, но необязательны.
Толстые мазки крови могут быть сложны для интерпретации и должны выполняться только опытным микроскопистом.
Ворсинчатые черви
Толстая капля и тонкий мазок из 1 мл крови с предотвращением свёртываемости, если первый образец отрицательный, 5-10 мл концентрируют центрифугированием или фильтрацией
Микрофилярии Wuchereria bancrofti и Brugia malayi: брать кровь следует между 10 часами вечера и 2 часами утра.
Loa loa, Dipetalonema perstans, иMansonella ozzardi: брать кровь следует между 10 часами утра и 6 часами вечера.
Можно использовать красители Гимзы или гематоксилин-эозин напрямую или – для усиления чувствительности – после разведения образца в 2% растворе формалина (метод Кнотта) или после фильтрации через мембранный фильтр Nucleopore.
виды рода Plasmodium
Толстый и тонкий мазки капиллярной крови (т.е., из пальца или мочки уха, с использованием одноразового ланцета) или 5–10 мл свежей, предохранённой от свёртывания крови (предпочтительно в пробирках, содержащих ЭДТК)
Взять множественные образцы во время острого заболевания.
Подготовить мазки по капиллярной крови или крови с предотвращением от свёртывания в течение 3 часов после забора крови.
Применять окрашивание по Райту или Гимза.
Убедиться, что предметные стёкла чистые.
Виды Trypanosoma
Тонкие мазки капиллярной крови или 5-6 мл крови с предотвращением свертываемости
Следует провести забор капиллярной или антикоагулированной крови. Мазок на предметном стекле.
Для повышения чувствительности метода используются различные концентрационные методики.
Подвижные трипаносомы видны во влажных препаратах; окрашивание по Гимзе (или по Фильду) используется для идентификации трипаносом в фиксированных препаратах.
Костный мозг, другая ретикулоэндотелиальная ткань или цереброспинальную жидкость
Виды рода Leishmania (висцеральный лейшманиоз)
Аспират костного мозга, селезёнки, печени или лимфоузлов или мазки с лейкоцитной плёнки
Мазок на предметном стекле.
Применяют красители Гимза, Райт-Гимза или окраску гематоксилин-эозином.
Naegleria
Acanthamoeba
Balamuthia
Свежий образец спинномозговой жидкости
Применять методы асептического забора.
Исследовать образцы как можно быстрее.
Исследовать с применением световой или контрастной микроскопии.
Паразиты могут быть идентифицированы по движению; их можно фиксировать и окрашивать по Гимзе или выращивать в питательной среде.
Rhodesiense
Trypanosoma brucei gambiense
Аспират лимфатических узлов или шанкра
Свежий образец спинномозговой жидкости
Применять методы асептического забора.
Для определения подвижных паразитов применяют влажные препараты или же образцы фиксируют и окрашивают по Гимзе или по Филду до или после их концентрирования посредством центрифугирования.
Аспират двенадцатиперстной кишки или еюнальная биопсия
виды рода Giardia
Виды Cryptosporidium
Виды Cystoisospora
Виды Cyclospora
Микроспоридии
Виды Strongyloides (кишечной угрицы)
Аспират двенадцатиперстной кишки или биоптат тощей кишки
Следует незамедлительно провести исследование аспирата или выполнить его фиксацию и окрашивание. Необходимо провести гистопатологическое исследование материала биопсии.
Необходимо использовать влажный препарат с аспиратом для диагностики на яйца или личинки паразита Strongyloides. Для диагноза могут использоватся несколько видов окрашивания (подробную информацию смотрите ниже в разделе "Экскременты").
Основным методом обнаружения и видовой идентификации микроспоридий является трансмиссионная электронная микроскопия.
Ректальная биопсия
Schistosoma mansoni
Schistosoma japonicum
Образцы ректальной биопсии с уровня дорсальной складки (складка Хаустона), примерно 9 см от ануса
Зафиксировать на гистопатологию и выделить сегмент между слайдами на повышенную чувствительность.
Видообразование основано на морфологии зрелых яйцеклеток.
Ректосигмоидоскопия (проктоскопия)
Entamoeba histolytica
Соскоб с помощью кюретки или ложечки Фолькмана; образец слизистой, снятый хирургическим инструментом, или аспират из пораженных участков, взятый с помощью пипетки на 1 мл с резиновой грушей (ватные палочки не подходят)
Необходимо осмотреть образец сразу же или после фиксации и окрашивания.
Используют влажные или фиксированные окрашенные препараты (например, с трихромным красителем) для обнаружения трофозоитов и цист. Образцы стула анализируют на ДНК или наличие антигена к E. histolytica; эти анализы более чувствительны и могут отличать E. histolytica от E. dispair и других непатогенных амеб.
Кал
Виды Cryptosporidium
Множественные образцы свежего кала (≥ 3), собираемые ежедневно или через день
Свежие образцы охлаждают и изучают или хранят в формалине или другом фиксаторе.
Обращаться аккуратно, свежий кал и тот, который хранится в дихромате – заразный.
Для диагностики могут использоваться биопсия или аспират двенадцатиперстной кишки.
Влажные препараты необходимо изучать под обычным светом, дифференциальным интерференционным контрастом и иммунофлуоресцентной микроскопией.
Окрашивание образцов модифицированным методом по Цилю-Нильсену или с помощью модифицированного метода окрашивания сафранином. Анализ на фекальные антигены или ДНК более чувствительные.
Виды Cyclospora
Множественные образцы свежего кала, собираемые ежедневно или через день
Образцы следует охладить и изучить в свежем или замороженном виде или зафиксировать в 10%-ом формалине и 2,5%-ом дихромате калия. Разные лабораторные анализы требуют разных методов сохранения материала. Методы концентрации увеличивают чувствительность диагностики.
Исследовать влажные препараты обычным светом, дифференциальным интерференционным контрастом яркого поля и микроскопией в УФ-свете. Ооцисты аутофлуоресцентны при ультрафиолетовом свете. Фиксированные образцы могут быть окрашены модифицированным методом по Цилю-Нильсену или модифицированным методом окрашивания сафранином. Анализ споруляции может отличить представителей Cyclospora от сине-зеленых водорослей.
Анализ ДНК в кале является более специфическим и чувствительным.
Виды Cystoisospora
Множественные образцы свежего кала, собираемые ежедневно или через день
Свежевзятый материал изучают или хранят его в формалине или другом фиксаторе. Методы концентрации увеличивают чувствительность.
Ооцисты могут быть визуализированы во влажном препарате дифференциальным интерференционным контрастом яркого поля или эпифлуоресцентной микроскопией. Окрашивать зафиксированные образцы модифицированным кислотостойким красителем. Если результат анализа кала отрицательный, то диагностику можно осуществить с помощью аспирата из двенадцатиперстной кишки или образцов биопсии.
Entamoeba dispar
Entamoeba histolytica
Другие амебы
Многократный ежедневный забор образцов свежего кала (≥ 3), собранного утром
Исследовать несформированные или диарейные образцы в течение 15 минут.
Держать сформированные образцы в холодильнике до исследования. Хранят образцы в формалине или другом фиксаторе.
Используют влажные и фиксированные окрашенные (например, трихромным методом) препараты, а также методы концентрации цист.
Кал следует исследовать на ДНК или наличие специфического антигена E. histolytica, этот анализ является более чувствительным и способен отличить E. histolytica от E. dispar и других непатогенных амеб.
Enterobius spp
Яйца глистов, собранные с области вокруг ануса на липкую ленту и помещенные на предметное стекло
Взять образец в области вокруг ануса утром перед туалетом или принятием ванны.
При анализе Папаниколау яйца Enterobius иногда видны в образце кала или в содержимом влагалища. Взрослых гельминтов можно обнаружить в перианальной области или во влагалище.
виды рода Giardia
Несколько образцов свежего стула (≥ 3) берут утром через день
Свежевзятый материал изучают или хранят его в формалине или другом фиксаторе. Трофозоиты также могут быть обнаружены в аспирате двенадцатиперстной кишки.
Следует исследовать прямые и концентрированные образцы. Цисты обычно обнаруживаются во влажных препаратах, а трофозоиты – в фиксированных препаратах, окрашенных трихромом. Анализ на фекальные антигены или ДНК более чувствительные.
Микроспоридии
Множественные образцы свежего кала, собираемые ежедневно или через день
Может потребоваться биопсия тонкой кишки, если результат по калу отрицательный.
Обычно используются образцы, окрашенные хромотропным методом. Хемофлуоресцентные вещества, такие как калькофлуор, также могут применяться для быстрой идентификации.
Электронная микроскопия – наиболее чувствительный метод.
Анализы на ДНК в кале или ткани доступны для некоторых видов паразитарных червей.
Цестоды (ленточные черви)
Нематоды (круглые черви)
Ascaris
Нематоды
Strongyloides
Trichuris
Трематоды (сосальщики)
Другие
Ежедневный многократный забор образцов кала (не менее 7 образцов для обнаружения Strongyloides)
Образец охлаждают и изучают в свежем виде или фиксируют в 10%-ом формалине и концентрируют посредством осаждения в формалин-этил-ацетате.
Активные личинки выявляют у Strongyloides; выявление яиц возможно и в случае других кишечных гельминтов.
Если образцы стула хранятся при температуре окружающей среды, из яиц нематод могут вылупляться личинки, которые должны быть дифференцированы от личинок Strongyloides.
Когда имеется подозрение на инфицирование Strongyloides, а прямое обследование негативно, следует провести одно или несколько нижеследующих специализированных анализов кала: концентрация методом осаждения формалина-этилацетата, идентификация личинок методом воронки Берманна, культурирование с использованием метода фильтровальной пластинки Харада-Мори (Harada-Mori) или культурирование на агаровой пластине.
Мокрота или аспират респираторного тракта
виды рода Paragonimus
Свежая мокрота
Исследовать образец как можно раньше или законсервировать и хранить до более позднего исследования.
Могут понадобиться методы концентрации. Иногда яйца паразитов можно обнаружить в плевральной жидкости.
Strongyloides spp (гиперинфекция)
Мокрота, любой аспирируемый материал, жидкость, полученная при БАЛ, или дренажный материал
Исследовать образец как можно раньше или зафиксировать и держать до более позднего исследования.
Активные яйцеклетки можно увидеть во влажном препарате или их можно зафиксировать и окрашивать по Гимза.
Биопсия легких
виды рода Paragonimus
Открытая или перкутанная биопсия легкого, проводимая под контролем флуороскопии или КТ
Собранные образцы помещают в стерильный контейнер со стерильным соляным раствором. Фиксируют и окрашивают красителем Гимзы или гематоксилин-эозином.
Могут быть обнаружены яйца и взрослые трематоды.
Кожа
Leishmania spp Кожный лейшманиоз
Биопсия пораженного участка без признаков изъязвления и мазок-отпечаток или соскоб
Мазки-отпечатки, окрашенные по Гимзе, или соскобы и образцы биопсии, окрашенные гематоксилин-эозином, исследуют на предмет амастигот.
Амастиготы Leishmania морфологически неотличимы от амастигот Trypanosoma cruzi. Паразитов Leishmania можно культивировать из образцов кожи, взятых с помощью биопсии, однако их выращивание in vitro может занять несколько недель. Доступны молекулярные анализы на ДНК лейшмании.
Onchocerca volvulus
У пациентов, заражённых в Африке, берут образцы кожи с бедра, ягодиц или подвздошного гребня
У пациентов, инфицированных в Латинской Америке, образцы кожи берут с головы, лопатки или ягодиц
Для взятия образца, обработать место спиртом, ввести иглу №25 прямо под эпидермис, приподнять его и отделить маленький кусочек ткани скальпелем или бритвой или использовать в качестве инструмента склерокорнеальный перфоратор для биопсии. Кровотечения быть не должно. Изучают свежий материал или фиксируют его в метаноле и окрашивают красителем Гимзы или гематоксилин-эозином.
Образец, суспензированный в физиологическом растворе, исследуют на наличие подвижных микрофилярий, мигрировавших с образца кожи. Микрофилярии можно обнаружить на срезах тканей.
Секреты мочеполовой системы или биопсия
Schistosoma haematobium, иногда S. japonicum
Свежая моча или биопсия мочевого пузыря, в частности, области вокруг треугольника
Рекомендуемое время для сбора мочи – между 12 и 3 часами дня. Центрифугирование увеличивает вероятность обнаружения.
Яйца можно обнаружить во влажных препаратах с образцами мочи или в биопсийном материале из мочевого пузыря.
Trichomonas spp
Стерильные мазки секрета из влагалища, уретры или простаты помещают в пробирку с небольшим количеством стерильного солевого раствора
Предупредить пациентов женского пола не принимать душ 3-4 дня до забора образцов.
Отправить образцы в лабораторию как можно раньше.
Выявление подвижных организмов на влажном препарате – самый быстрый способ. Прямая реакция имуннофлуоресценции на наличие паразитов является более чувствительным методом; тест-культура – самый чувствительный способ, но занимает 3–7 дней. Доступны тесты амплификации нуклеиновых кислот.
БАЛ = бронхоальвеолярный лаваж; ЭДТК = этилендиаминтетрауксусная кислота, УФ = ультрафиолетовое излучение.
Согласно пособию ЦКЗ (CDC): Лабораторная идентификация паразитов, представляющих угрозу здоровью общества (CDC: Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern), которая приводит подробные инструкции.
Паразитарные болезни нужно рассматривать в свете дифференциальной диагностики клинических синдромов у жителей или путешественников в тех регионах, где плохие санитарно-гигиенические условия или трансмиссивные болезни являются эндемичными. Например, лихорадка у путешественника, который возвращается из эндемических районов, предполагает возможность малярии. Лица, иммигрировавшие из эндемичных районов в неэндемичные страны и возвращающиеся домой, чтобы навестить друзей и родственников, находятся в зоне особенно высокого риска. Они часто не обращаются для проведения вакцинации, получения медикаментов и консультаций по профилактике заболеваний перед поездкой и чаще проводят время в зонах повышенного риска по сравнению с туристами, останавливающимися в курортных комплексах (1).
Хотя это случается реже, но возможность заражения местной паразитарной инфекцией следует заподозрить и у жителей стран с современными системами санитарного контроля, имеющих характерные клинические синдромы, даже если они не выезжали в другие страны; некоторые паразиты эндемичны в этих странах, а другие (в основном передающиеся фекально-оральным путем) могут передаваться от зараженных путешественников.
Информация по анамнезу, результаты осмотра и лабораторные данные могут позволить предположить определенные паразитарные инфекции. Например, эозинофилия появляется при проникновении гельминтов в организм человека и предполагает паразитарную инфекцию у иммигранта или возвратившегося путешественника.
Диагностика паразитарных инфекций ранее была основана на обнаружении яиц, личинок или взрослых паразитов в стуле, крови, тканях или других образцах или на наличии антител в сыворотке крови, однако сейчас диагноз все чаще ставят по результатам обнаружения паразитарных антигенов или по итогам молекулярных анализов на ДНК паразита.
Врачи-эксперты в области паразитарных инфекций и тропической медицины проводят консультации во многих крупных медицинских центрах, туристических клиниках и общественных учреждениях здравоохранения.
Подробное описание методов диагностики, см. в пособии Центров по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) по лабораторной идентификации паразитов, представляющих угрозу здоровью общества (Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern).
Паразиты желудочно-кишечного тракта
На различных стадиях развития простейшие и гельминты, которые поражают желудочно-кишечный тракт, как правило, откладывают яйца или формируют цисты, которые можно обнаружить в кале. Стандартная процедура обнаружения требует исследования образцов кала, предпочтительно 3-х, собранных в разные дни, потому что откладывание яиц может быть периодическим. Чувствительность анализа кала на яйца и паразитов достаточно низкая, поэтому, когда клиническое подозрение сильно, следует назначать эмпирическое лечение. В настоящее время доступны чувствительные и специфические анализы для обнаружения в образцах стула антигенов к Giardia, видам Cryptosporidium и Entamoeba histolytica. Хотя и дорогостоящие, молекулярные тесты также доступны для Giardia, Cryptosporidium, E. histolytica и Cyclospora. Тесты на наличие одного или нескольких таких организмов обычно включены в скрининг на основе мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР), обнаруживающей в образцах стула патогенные кишечные бактерии, вирусы и паразиты (см. Таблицу Серологические и молекулярные тесты на паразитарные инфекции [Serologic and Molecular Tests for Parasitic Infections]).
Свежие анализы кала без мочи, воды, грязи или дезинфектантов нужно послать в лабораторию в течение 1 часа; несформированный или жидкий стул, наиболее вероятно, будет содержать подвижных трофозоитов. Если невозможен немедленный анализ, кал нужно поместить в холодильник, но не замораживать. Части свежего кала должны быть превращены в эмульсию в фиксате, чтобы сохранить простейших организмов желудочно-кишечного тракта. Можно использовать методы концентрации, чтобы улучшить чувствительность. Анализ клейкой лентой или мазок из перианальной области могут выявить яйца острицы или бычьего цепня. Если заподозрен стронгилоидоз и личинки не обнаруживаются во время проведения прямых методов исследования свежего стула, то должны быть выполнены один или несколько специализированных анализов стула. Антибиотики, материал контраста рентгена, слабительные и нейтрализующие кислотность средства могут препятствовать обнаружению яиц и паразитов в течение нескольких недель.
Сигмоидоскопию или колоноскопию нужно проводить, когда обычный анализ кала отрицателен, а у пациентов с постоянными признаками поражения желудочно-кишечного тракта подозревается амебиаз. Экземпляры сигмоидоскопии должны быть собраны кюреткой или ложкой (ватные палочки не подходят), и немедленно подготовлены для микроскопии. Дуоденальная жидкость или экземпляры биопсии тонкой кишки могут понадобиться для диагноза таких инфекций, как криптоспоридиоз и микроспоридиоз.
Серологическое тестирование на паразитарные инфекции
Некоторые паразиты могут быть обнаружены с помощью серологических тестов (см. таблицу Серологические и молекулярные анализы на паразитарные инфекции).
Серологические и молекулярные анализы на паразитарные инфекции
Инфекция
антитело
Антиген или ДНК/РНК
Простейшие
Африканский трипаносомоз (только T. b. gambiense)
Карточный тест агглютинации на трипаносомоз при трипаносомозе гамбийского типа (КТАТ), другие экспресс-тесты латерального потока
—
Амебиаз
ИФА, РНГА
Стул: Антиген (ИФА), ПЦР
Бабезиоз
НРФА
Кровь: ПЦР
Болезнь Чагаса
ИФА, НРИФл, ИБ
Кровь, ткани или СМЖ: ПЦР
Криптоспоридиоз
—
Стул: Антиген (ИФА), ПЦР
Циклоспориаз
—
Стул: ПЦР
Свободноживущая амебная инфекция (Acanthamoeba,Naegleria fowleri и Balamuthia mandrillaris)
НРИФл исследование тканей мозга, кожи или роговицы на Acanthamoeba (редко встречается в СМЖ)
НРИФл образцов тканей (Баламутия)
ЦСЖ, головной мозг или другие ткани: ПЦР
ЦСЖ или ткань: НРИФл (неглерия Фоулера)
Жиардиаз
—
Стул: Антиген (ИФА), прямая реакция флуоресцентных антител (ПРФА), ПЦР
Лейшманиоз
НРФА или ИФА (для висцерального, но не кожного лейшманиоза)
Кровь или ткани: ПЦР
Малярия
НРФА (не для острой малярии)
Кровь: ИХА на антиген (быстрый диагностический тест), ПЦР
Микроспоридиоз
—
Стул или ткань: НРФА для антигена, ПЦР
Токсоплазмоз
НРФА, ИФА (IgG и IgM)
Ткань или кровь: ПЦР
Трихомониаз
ПРИФ (урогенитальная секреция)
Секрет из мочеполовых путей: ПЦР
Круглые черви
Лимфатический филяриоз (Wuchereria bancrofti)
ИФА
Кровь: антиген (ICG; не доступен в Соединенных Штатах)
Стронгилоидоз
ИФА, НРФА, РНГА
Образцы кала, дуоденального аспирата и/или биоптата (возможно, мокроты при диссеминированных инфекциях): ПЦР/ПИТА (LAMP)
Трихинеллез
ИФА, НРИФл
—
Токсокароз
ИФА (более высокая чувствительность к висцеральным заболеваниям по сравнению с глазными заболеваниями), ИБ
—
Трематоды
Парагонимоз
ФК, ИБ, ИФА
—
Шистосомоз
FAST-ИФА, ИБ, РНГА, ИФА
Кровь, моча и/или стул: обнаружение антигена; ПЦР доступна в некоторых референс-лабораториях
Фасциолез
ИФА, ИБ
–-
Ленточные черви
Эхинококкоз
ИФА (IgG), РНГА, НРИФл, ИБ
—
Нейроцистицеркоз (Taenia solium)
ИБ (сыворотка или СМЖ), ИФА
Сыворотка или ЦСЖ: антиген (используется для оценки ответа на лечение; недостаточно чувствителен для постановки диагноза)
ЦСЖ: ПЦР (ограниченная доступность)
ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; СК = связывание комплемента; ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; ПРИФл = прямая реакция имуннофлуоресценции; ИФА = иммуноферментный анализ; FAST-ИФА = ИФА-скрининг-тест на планшете (Falcon Assay); ИБ = иммуноблот; ИХГ = иммунохроматографический анализ; НРИФл = непрямой иммунофлюоресцентный анализ; РНГА = реакция непрямой гемагглютинации; ПИТА = петлевая изотермическая амплификация; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ТЭМ = трансмиссионная электронная микроскопия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые наборы для выявления антигенов и паразитов доступны на коммерческой основе. Другие имеются в Центре контроля заболеваемости и профилактики или референс-лабораториях. Доступны молекулярные ДНК- тесты (например, ПЦР) для обнаружения кишечных простейших в образцах стула, но они дорогостоящие. Молекулярные тесты для ряда других паразитов доступны в справочных или научно-исследовательских лабораториях.
Based on CDC’s Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern.
Справочные материалы
1. Bacaner N, Stauffer B, Boulware DR, et al: Travel medicine considerations for North American immigrants visiting friends and relatives. JAMA 291(23):2856-2864, 2004. doi:10.1001/jama.291.23.2856
Лечение паразитарных инфекций
Различные виды лечения, в зависимости от конкретной инфекции
См. о специфических инфекциях в других главах Руководства.
Консультацию по лечению паразитарных инфекций можно получить также у экспертов в главных медицинских центрах здравоохранения и клиниках для путешественников, на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), в учебниках по инфекционным заболеваниям и тропической медицине и в резюме Медицинского информационного письма о препаратах и терапии.
Некоторые лекарства, не одобренные в США. Лекарства для лечения паразитарных инфекций одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) можно получить в отделении фармакологии при ЦКЗ (CDC Drug Service).
Профилактика паразитарных инфекций
Несмотря на значительные инвестиции и исследования, в настоящее время для профилактики паразитарных инфекций человека существует только одна вакцина – против малярии (см. ВОЗ рекомендует революционную вакцину против малярии для детей из группы риска). В противном случае, профилактика в значительной степени основывается на стратегии избегания.
Передача большинства кишечных паразитов может быть предотвращена
Санитарными мерами по утилизации экскрементов
Мытьем рук
Соответствующими технологиями приготовления пищи
Использованием очищенной воды
Для международных туристов лучшим советом будет: «Приготовь, вскипяти, очисти или забудь об этой еде». При соблюдении этих мер уменьшается, хотя полностью не устраняется, риск кишечных паразитарных инфекций, а также риск бактериального и вирусного гастроэнтерита. Мытье рук очень важно после использования ванных комнат и туалетов, а также перед приготовлением пищи. Мясо, особенно свинина, и рыба, особенно пресноводные виды, должны быть тщательно приготовлены перед приемом в пищу. Другие меры по обеспечению безопасности включают удаление ящиков для кошачьего туалета из мест, где готовят пищу, чтобы предотвратить токсоплазмоз. Люди не должны плавать в пресноводных озерах, ручьях или реках в местности, где шистосомоз является эндемичным, или ходить босиком, сидеть на земле без защитных подкладок в областях, где распространены стронгилоидоз и анкилостомидозы.
Профилактика малярии и многих других трансмиссивных заболеваний включает в себя:
Ношение рубашек с длинным рукавом и штанов
Нанесение репеллентов от насекомых, содержащих диэтилтолуамид (DEET), на кожу и перметрина – на одежду
Использование сеток для окон, кондиционирования воздуха и надкроватных сеток, пропитанных перметрином или другими инсектицидами
Для жителей неэндемичных районов, путешествующих в регионы, где передается малярия, – прием профилактических противомалярийных препаратов
Путешественники в сельских местностях Латинской Америки не должны спать в глинобитных домах, где триатомовые клопы могут передать болезнь Шагаса. В Африке путешественники должны избегать ярких цветов в одежде и носить рубашки с длинными рукавами и брюки, чтобы избежать укусов мух цеце в регионах, где встречается африканская сонная болезнь.
Рекомендации для путешествующих в конкретные страны доступны по ссылкам: Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Travelers' Health и CDC Yellow Book.
Дополнительная информация
Полезными могут оказаться следующие англоязычные ресурсы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ). Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.