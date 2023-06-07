Подход к лечению паразитарных инфекций

Паразиты человека - это организмы, которые живут на человеке или в нем, получая питательные вещества от него (это их хозяин). Существует 3 типа паразитов:

Одноклеточные организмы (простейшие, микроспоридии)

Многоклеточные гельминты (черви)

Эктопаразиты, такие как чесоточный клещ и вши

Паразитарные болезни, вызванные простейшими и гельминтами, обусловливают высокую заболеваемость и смертность во всем мире. Они распространены в Центральной и Южной Америке, Африке и Азии. Они гораздо реже встречаются в Австралии, Канаде, Европе, Японии, Новой Зеландии и Соединённых Штатах Америки. Наибольшему воздействию подвержены жители тропических районов с ограниченными ресурсами и плохими санитарными условиями, однако паразитарные инфекции встречаются и в богатых ресурсами странах с адекватными системами санитарного контроля среди иммигрантов и путешественников, возвращающихся из эндемичных регионов, а иногда и среди жителей, не выезжавших за границу, особенно среди ВИЧ-инфицированных или страдающих другими заболеваниями, являющимися причинами иммунодефицита.

Некоторые паразиты приспособились к проживанию в просвете кишечника или влагалище, где условия являются анаэробными; другие проживают в крови или тканях человека в аэробных условиях.

Множество кишечных паразитарных болезней распространяются посредством фекального заражения еды или воды. Чаще всего это происходит в областях с неудовлетворительной санитарией и гигиеной. Некоторые паразиты, такие как нематоды, могут проникнуть в организм человека через кожные покровы во время контакта с зараженным грунтом или, в случае с шистосомами, при контакте с речной водой. Другие, такие как малярия, передаются насекомыми. Реже паразиты передаются при переливании крови или при использовании общих игл, а также трансплацентарно от матери к плоду.

Некоторые паразиты эндемичны в США и других богатых ресурсами странах. Примеры – острица Enterobius vermicularis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii и энтеральные паразиты, такие как Giardia intestinalis (также известная как G. duodenalis или G. lamblia) и виды Cryptosporidium.

Важные отличия существуют в характеристиках инфекций, вызываемых простейшими и гельминтами.

Простейшие Простейшие – одноклеточные организмы, которые размножаются простым делением (см. Внекишечные простейшие и Простейшие и микроспоридии в желудочно-кишечном тракте). Простейшие могут размножаться в их хозяине-человеке, численно увеличиваясь и вызывая тяжелую болезнь. За редкими исключениями, протозойные инфекции не вызывают эозинофилию.

Микроспоридии Микроспоридии – это внутриклеточные спорообразующие организмы, которые раньше относили к простейшим, но генетический анализ показал, что они являются грибами или близкородственные им. Заболевание в человеческой популяции в основном ограничивается лицами, страдающими ВИЧ-инфекцией или другим тяжелым иммунокомпрометирующим состоянием. Клинические проявления зависят от инфицирующих видов и включают гастроэнтерит, поражение глаз или диссеминированную инфекцию.

Гельминты Гельминты являются многоклеточными и имеют сложное строение. Гельминты могут быть подразделены на: Нематоды (круглые черви)

Плоские черви (платигельминты), которые включают в себя ленточных червей (цестоды) и сосальщиков (трематоды) В отличие от простейших, гельминты не размножаются в организме человека, но могут вызвать эозинофильную реакцию при мигрировании через ткани. У большинства гельминтов сложные жизненные циклы, которые включают проведение значительного времени вне их хозяев-людей. Некоторые из них, в том числе Strongyloides stercoralis, Capillaria philippinensis и Hymenolepis nana, могут увеличиваться в количестве из-за аутоинфекции (потомство повторно заражает того же хозяина, вместо того, чтобы распространяться для заражения другого хозяина). При стронгилоидозе это может привести к опасным для жизни состояниям, особенно у людей с иммунодефицитом. Тяжесть гельминтозов обычно коррелирует с интенсивностью инвазии червя, но бывают исключения, когда единственная аскарида может вызвать опасный для жизни острый панкреатит, мигрируя в проток поджелудочной железы и вызывая его обструкцию. Инвазия зависит от степени экологических факторов, особенностей паразита и иммунных реакций хозяина. Если человек покидает эндемичный район, число взрослых червей со временем в его организме уменьшается. Хотя некоторые паразиты (например, Clonorchis sinensis) могут выживать в человеке в течение многих десятилетий, у многих гельминтов продолжительность жизни составляет до нескольких лет. Нематоды представляют собой несегментированных цилиндрических червей длиной от 1 мм до 1 м. У нематод есть полость тела, что отличает их от ленточных червей и трематод. В зависимости от их разновидностей различные стадии жизненного цикла нематод являются заразными для людей. Сотни миллионов людей заражены нематодами, которые живут в кишечнике и передаются с помощью яиц или личинок,содержащихся в кале.; наиболее распространенными являются Ascaris (аскаридоз), анкилостомы, Trichuris (трихоцефалез) и Strongyloides (стронгилоидоз). Взрослые цестоды (ленточные черви) – мультисегментированные плоские черви, у которых отсутствует пищеварительный тракт, и они поглощают питательные вещества непосредственно из тонкой кишки хозяина. В пищеварительном тракте хозяина взрослые ленточные черви могут достигать больших размеров, некоторые виды вырастают до 40 м в длину. Леточные черви, которые могут инвазировать человека, включают: широкого лентеца (Diphyllobothrium latum), бычего цепня (Taenia saginata) и свиного цепня (Taenia solium). Трематоды (сосальщики) представляют собой несегментированных плоских червей, которые заражают кровеносные сосуды, печень, легкие или желудочно-кишечный тракт. Они, как правило, достигают не более нескольких сантиметров в длину; однако, если некоторые виды могут быть длиной всего лишь 1 мм, то другие достигают размеров 7 см. Большинство трематодных инфекций у людей вызваны такими представителями, как виды Schistosoma (шистосомоз), печеночными возбудителями, включая Fasciola hepatica (фасциолез) и Clonorchis sinensis (клонорхоз), а также легочными возбудителями, включая определенные виды Paragonimus (парагонимоз).

Диагностика паразитарных заболеваний Микроскопическое исследование

Анализ на антиген и на ДНК Методы диагностирования определенных паразитарных инфекций обобщены в таблице Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций. Таблица Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций Таблица Паразитарные болезни нужно рассматривать в свете дифференциальной диагностики клинических синдромов у жителей или путешественников в тех регионах, где плохие санитарно-гигиенические условия или трансмиссивные болезни являются эндемичными. Например, лихорадка у путешественника, который возвращается из эндемических районов, предполагает возможность малярии. Лица, иммигрировавшие из эндемичных районов в неэндемичные страны и возвращающиеся домой, чтобы навестить друзей и родственников, находятся в зоне особенно высокого риска. Они часто не обращаются для проведения вакцинации, получения медикаментов и консультаций по профилактике заболеваний перед поездкой и чаще проводят время в зонах повышенного риска по сравнению с туристами, останавливающимися в курортных комплексах (1). Хотя это случается реже, но возможность заражения местной паразитарной инфекцией следует заподозрить и у жителей стран с современными системами санитарного контроля, имеющих характерные клинические синдромы, даже если они не выезжали в другие страны; некоторые паразиты эндемичны в этих странах, а другие (в основном передающиеся фекально-оральным путем) могут передаваться от зараженных путешественников. Информация по анамнезу, результаты осмотра и лабораторные данные могут позволить предположить определенные паразитарные инфекции. Например, эозинофилия появляется при проникновении гельминтов в организм человека и предполагает паразитарную инфекцию у иммигранта или возвратившегося путешественника. Диагностика паразитарных инфекций ранее была основана на обнаружении яиц, личинок или взрослых паразитов в стуле, крови, тканях или других образцах или на наличии антител в сыворотке крови, однако сейчас диагноз все чаще ставят по результатам обнаружения паразитарных антигенов или по итогам молекулярных анализов на ДНК паразита. Врачи-эксперты в области паразитарных инфекций и тропической медицины проводят консультации во многих крупных медицинских центрах, туристических клиниках и общественных учреждениях здравоохранения. Подробное описание методов диагностики, см. в пособии Центров по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) по лабораторной идентификации паразитов, представляющих угрозу здоровью общества (Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern). Паразиты желудочно-кишечного тракта На различных стадиях развития простейшие и гельминты, которые поражают желудочно-кишечный тракт, как правило, откладывают яйца или формируют цисты, которые можно обнаружить в кале. Стандартная процедура обнаружения требует исследования образцов кала, предпочтительно 3-х, собранных в разные дни, потому что откладывание яиц может быть периодическим. Чувствительность анализа кала на яйца и паразитов достаточно низкая, поэтому, когда клиническое подозрение сильно, следует назначать эмпирическое лечение. В настоящее время доступны чувствительные и специфические анализы для обнаружения в образцах стула антигенов к Giardia, видам Cryptosporidium и Entamoeba histolytica. Хотя и дорогостоящие, молекулярные тесты также доступны для Giardia, Cryptosporidium, E. histolytica и Cyclospora. Тесты на наличие одного или нескольких таких организмов обычно включены в скрининг на основе мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР), обнаруживающей в образцах стула патогенные кишечные бактерии, вирусы и паразиты (см. Таблицу Серологические и молекулярные тесты на паразитарные инфекции [Serologic and Molecular Tests for Parasitic Infections]). Свежие анализы кала без мочи, воды, грязи или дезинфектантов нужно послать в лабораторию в течение 1 часа; несформированный или жидкий стул, наиболее вероятно, будет содержать подвижных трофозоитов. Если невозможен немедленный анализ, кал нужно поместить в холодильник, но не замораживать. Части свежего кала должны быть превращены в эмульсию в фиксате, чтобы сохранить простейших организмов желудочно-кишечного тракта. Можно использовать методы концентрации, чтобы улучшить чувствительность. Анализ клейкой лентой или мазок из перианальной области могут выявить яйца острицы или бычьего цепня. Если заподозрен стронгилоидоз и личинки не обнаруживаются во время проведения прямых методов исследования свежего стула, то должны быть выполнены один или несколько специализированных анализов стула. Антибиотики, материал контраста рентгена, слабительные и нейтрализующие кислотность средства могут препятствовать обнаружению яиц и паразитов в течение нескольких недель. Сигмоидоскопию или колоноскопию нужно проводить, когда обычный анализ кала отрицателен, а у пациентов с постоянными признаками поражения желудочно-кишечного тракта подозревается амебиаз. Экземпляры сигмоидоскопии должны быть собраны кюреткой или ложкой (ватные палочки не подходят), и немедленно подготовлены для микроскопии. Дуоденальная жидкость или экземпляры биопсии тонкой кишки могут понадобиться для диагноза таких инфекций, как криптоспоридиоз и микроспоридиоз. Серологическое тестирование на паразитарные инфекции Некоторые паразиты могут быть обнаружены с помощью серологических тестов (см. таблицу Серологические и молекулярные анализы на паразитарные инфекции). Таблица Серологические и молекулярные анализы на паразитарные инфекции Таблица Справочные материалы 1. Bacaner N, Stauffer B, Boulware DR, et al: Travel medicine considerations for North American immigrants visiting friends and relatives. JAMA 291(23):2856-2864, 2004. doi:10.1001/jama.291.23.2856

Лечение паразитарных инфекций Различные виды лечения, в зависимости от конкретной инфекции См. о специфических инфекциях в других главах Руководства. Консультацию по лечению паразитарных инфекций можно получить также у экспертов в главных медицинских центрах здравоохранения и клиниках для путешественников, на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), в учебниках по инфекционным заболеваниям и тропической медицине и в резюме Медицинского информационного письма о препаратах и терапии. Некоторые лекарства, не одобренные в США. Лекарства для лечения паразитарных инфекций одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) можно получить в отделении фармакологии при ЦКЗ (CDC Drug Service).