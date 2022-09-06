Baylisascariasis

Байлисаскаридоз – редкая инфекция аскарида енота, Baylisascaris procyonis, которая может привести к смертельной инфекции центральной нервной системы (ЦНС), заболеваниям глаз или синдрому мигрирующей висцеральной личинки у людей.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).
Инфекция обычно наблюдается у детей, которые играют в грязи или с предметами, зараженными экскрементами енота. Большинство случаев регистрируют в Средней Атлантике, на Среднем Западе и на Северо-Востоке Соединенных Штатов. Хотя инвазия редко встречается у людей, она представляет интерес, потому что большое количество енотов живет около людей и зараженность B. procyonis у этих животных высока.
Зараженные еноты ежедневно выделяют с калом миллионы яиц; яйца могут выживать в окружающей среде в течение многих лет. Заражение людей происходит путем проглатывания инвазивных яиц.
После попадания внутрь организма человека из яиц вылупляются личинки. Такие неспецифические симптомы, как лихорадка, вялость и тошнота, могут развиться уже через неделю после заражения. Миграция личинок через разные типы тканей (печень, сердце, легкие, мозг, глаза) приводит к висцеральному и глазному синдромам мигрирующей личинки, похожим на те, которые спровоцированы токсокарозом. Однако в отличие от личинок Toxocara, личинки Baylisascaris продолжают расти до большего размера (до 24 см для особей женского пола и до 12 см для особей мужского пола) в центральной нервной системе (ЦНС). Неврологические нарушения обычно появляются через 2–4 недели после проглатывания большого количества инвазионных яиц. Личинки в ЦНС вызывают воспалительные реакции, эозинофильный менингоэнцефалит и масштабное повреждение тканей, что приводит к изменению психического состояния, раздражительности, мозжечковым нарушениям, атаксии, ступору и коме. Результатом является смерть или стойкая нетрудоспособность, даже после лечения.
Тяжесть симптомов поражения нервной системы у человека зависит от
Количества проглоченных яиц
Количества личинок, мигрировавших в ЦНС
Повреждение ткани, симптомы и признаки, вызванные аскаридозом енота, часто тяжелые, потому что личинки Baylisascaris склонны к широкой миграции и от них нелегко избавиться.
Диагностика байлисаскаридоза
МРТ
Тесты на антитела
Baylisascaris Энцефалит, вызванный круглыми червями рода , следует заподозрить у пациентов с внезапно начавшимся эозинофильным энцефалитом и наличием возможного контакта с енотами и/или нахождением в местах, где еноты испражняются (например, в результате возможного проглатывания экскрементов енота или загрязненной ими почвы) в анамнезе.
Характерные признаки включают эозинофильный плеоцитоз спинно-мозговой жидкости (СМЖ), эозинофилию в периферической крови и глубоко расположенные, в первую очередь перивентрикулярно, патологические изменения белого вещества, наблюдаемые на МРТ.
Подтвердить диагноз байлисаскаридоза тяжело, поскольку серологических тестов нет в продаже; тем не менее, можно протестировать ЦСЖ или сыворотку крови на наличие антител в Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), если индекс подозрения высок.
Выявление личинки во время офтальмоскопии также является диагностическим признаком.
Лечение байлисаскаридоза
Албендазол
Если присутствует высокая вероятность байлисаскаридоза, немедленное лечение с помощью альбендазола в суточной дозе из расчета 25-50 мг/кг перорально 1 раз в день в течение 10-20 дней может быть эффективным. Пробное лечение следует начинать как можно скорее после приема внутрь потенциально инфицированного материала, в идеале в течение трех дней. Если альбендазол недоступен, то, пока он не будет получен, можно использовать мебендазол или ивермектин.
Профилактика байлисаскаридоза
Чтобы предотвратить байлисаскаридоз, важно исключить проживание енотов в домах или рядом с ними. Песочницы должны быть накрыты, когда не используются. Еноты используют общее место для отправления испражнений, оставляя большое количество дурно пахнущих трубчатых фекалий в одной области (так называемой, уборной енота). Уборные енота представляют собой биологическую опасность из-за высокой вероятности заражения паразитами, а их удаление лучше оставить профессионалам. (См. также the CDC Raccoon Latrines: Identification and Clean-up.)
Основные положения
Байлисаскаридоз – аскарида енотов – редко встречается у людей, но вызывает общественное беспокойство, потому что большое количество енотов живет около людей, а степень зараженности аскаридой B. procyonis у енотов высока.
Байлисаскаридоз обычно наблюдается у детей, которые играют в грязи или с предметами, зараженными экскрементами енота.
Повреждение ткани и проявления часто тяжелые и обширные, потому что личинки Baylisascaris склонны к широкой миграции и от них нелегко избавиться.
Подтвердить диагноз трудно, поскольку серологических тестов нет в продаже, но цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) или сыворотка крови могут быть протестированы на наличие антител в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), если индекс подозрения высок.
При высокой вероятности байлисаскаридоза может быть эффективным немедленное лечение альбендазолом. Если человек проглотил почву или песок, которые могут быть заражены экскрементами енота, то пробное лечение начинают как можно скорее.
Скопления экскрементов енота (уборные енота) представляют собой биологическую опасность, их лучше всего удалять профессионалам.