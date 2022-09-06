Baylisascariasis

Байлисаскаридоз – редкая инфекция аскарида енота, Baylisascaris procyonis, которая может привести к смертельной инфекции центральной нервной системы (ЦНС), заболеваниям глаз или синдрому мигрирующей висцеральной личинки у людей.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Инфекция обычно наблюдается у детей, которые играют в грязи или с предметами, зараженными экскрементами енота. Большинство случаев регистрируют в Средней Атлантике, на Среднем Западе и на Северо-Востоке Соединенных Штатов. Хотя инвазия редко встречается у людей, она представляет интерес, потому что большое количество енотов живет около людей и зараженность B. procyonis у этих животных высока.

Зараженные еноты ежедневно выделяют с калом миллионы яиц; яйца могут выживать в окружающей среде в течение многих лет. Заражение людей происходит путем проглатывания инвазивных яиц.

После попадания внутрь организма человека из яиц вылупляются личинки. Такие неспецифические симптомы, как лихорадка, вялость и тошнота, могут развиться уже через неделю после заражения. Миграция личинок через разные типы тканей (печень, сердце, легкие, мозг, глаза) приводит к висцеральному и глазному синдромам мигрирующей личинки, похожим на те, которые спровоцированы токсокарозом. Однако в отличие от личинок Toxocara, личинки Baylisascaris продолжают расти до большего размера (до 24 см для особей женского пола и до 12 см для особей мужского пола) в центральной нервной системе (ЦНС). Неврологические нарушения обычно появляются через 2–4 недели после проглатывания большого количества инвазионных яиц. Личинки в ЦНС вызывают воспалительные реакции, эозинофильный менингоэнцефалит и масштабное повреждение тканей, что приводит к изменению психического состояния, раздражительности, мозжечковым нарушениям, атаксии, ступору и коме. Результатом является смерть или стойкая нетрудоспособность, даже после лечения.

Тяжесть симптомов поражения нервной системы у человека зависит от

Количества проглоченных яиц

Количества личинок, мигрировавших в ЦНС

Повреждение ткани, симптомы и признаки, вызванные аскаридозом енота, часто тяжелые, потому что личинки Baylisascaris склонны к широкой миграции и от них нелегко избавиться.

Диагностика байлисаскаридоза МРТ

Тесты на антитела Baylisascaris Энцефалит, вызванный круглыми червями рода , следует заподозрить у пациентов с внезапно начавшимся эозинофильным энцефалитом и наличием возможного контакта с енотами и/или нахождением в местах, где еноты испражняются (например, в результате возможного проглатывания экскрементов енота или загрязненной ими почвы) в анамнезе. Характерные признаки включают эозинофильный плеоцитоз спинно-мозговой жидкости (СМЖ), эозинофилию в периферической крови и глубоко расположенные, в первую очередь перивентрикулярно, патологические изменения белого вещества, наблюдаемые на МРТ. Подтвердить диагноз байлисаскаридоза тяжело, поскольку серологических тестов нет в продаже; тем не менее, можно протестировать ЦСЖ или сыворотку крови на наличие антител в Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), если индекс подозрения высок. Выявление личинки во время офтальмоскопии также является диагностическим признаком.

Лечение байлисаскаридоза Албендазол Если присутствует высокая вероятность байлисаскаридоза, немедленное лечение с помощью альбендазола в суточной дозе из расчета 25-50 мг/кг перорально 1 раз в день в течение 10-20 дней может быть эффективным. Пробное лечение следует начинать как можно скорее после приема внутрь потенциально инфицированного материала, в идеале в течение трех дней. Если альбендазол недоступен, то, пока он не будет получен, можно использовать мебендазол или ивермектин.

Профилактика байлисаскаридоза Чтобы предотвратить байлисаскаридоз, важно исключить проживание енотов в домах или рядом с ними. Песочницы должны быть накрыты, когда не используются. Еноты используют общее место для отправления испражнений, оставляя большое количество дурно пахнущих трубчатых фекалий в одной области (так называемой, уборной енота). Уборные енота представляют собой биологическую опасность из-за высокой вероятности заражения паразитами, а их удаление лучше оставить профессионалам. (См. также the CDC Raccoon Latrines: Identification and Clean-up.)