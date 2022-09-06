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Baylisascariasis

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Байлисаскаридоз – редкая инфекция аскарида енота, Baylisascaris procyonis, которая может привести к смертельной инфекции центральной нервной системы (ЦНС), заболеваниям глаз или синдрому мигрирующей висцеральной личинки у людей.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Инфекция обычно наблюдается у детей, которые играют в грязи или с предметами, зараженными экскрементами енота. Большинство случаев регистрируют в Средней Атлантике, на Среднем Западе и на Северо-Востоке Соединенных Штатов. Хотя инвазия редко встречается у людей, она представляет интерес, потому что большое количество енотов живет около людей и зараженность B. procyonis у этих животных высока.

Зараженные еноты ежедневно выделяют с калом миллионы яиц; яйца могут выживать в окружающей среде в течение многих лет. Заражение людей происходит путем проглатывания инвазивных яиц.

После попадания внутрь организма человека из яиц вылупляются личинки. Такие неспецифические симптомы, как лихорадка, вялость и тошнота, могут развиться уже через неделю после заражения. Миграция личинок через разные типы тканей (печень, сердце, легкие, мозг, глаза) приводит к висцеральному и глазному синдромам мигрирующей личинки, похожим на те, которые спровоцированы токсокарозом. Однако в отличие от личинок Toxocara, личинки Baylisascaris продолжают расти до большего размера (до 24 см для особей женского пола и до 12 см для особей мужского пола) в центральной нервной системе (ЦНС). Неврологические нарушения обычно появляются через 2–4 недели после проглатывания большого количества инвазионных яиц. Личинки в ЦНС вызывают воспалительные реакции, эозинофильный менингоэнцефалит и масштабное повреждение тканей, что приводит к изменению психического состояния, раздражительности, мозжечковым нарушениям, атаксии, ступору и коме. Результатом является смерть или стойкая нетрудоспособность, даже после лечения.

Тяжесть симптомов поражения нервной системы у человека зависит от

  • Количества проглоченных яиц

  • Количества личинок, мигрировавших в ЦНС

Повреждение ткани, симптомы и признаки, вызванные аскаридозом енота, часто тяжелые, потому что личинки Baylisascaris склонны к широкой миграции и от них нелегко избавиться.

Диагностика байлисаскаридоза

  • МРТ

  • Тесты на антитела

Baylisascaris Энцефалит, вызванный круглыми червями рода , следует заподозрить у пациентов с внезапно начавшимся эозинофильным энцефалитом и наличием возможного контакта с енотами и/или нахождением в местах, где еноты испражняются (например, в результате возможного проглатывания экскрементов енота или загрязненной ими почвы) в анамнезе.

Характерные признаки включают эозинофильный плеоцитоз спинно-мозговой жидкости (СМЖ), эозинофилию в периферической крови и глубоко расположенные, в первую очередь перивентрикулярно, патологические изменения белого вещества, наблюдаемые на МРТ.

Подтвердить диагноз байлисаскаридоза тяжело, поскольку серологических тестов нет в продаже; тем не менее, можно протестировать ЦСЖ или сыворотку крови на наличие антител в Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), если индекс подозрения высок.

Выявление личинки во время офтальмоскопии также является диагностическим признаком.

Лечение байлисаскаридоза

  • Албендазол

Если присутствует высокая вероятность байлисаскаридоза, немедленное лечение с помощью альбендазола в суточной дозе из расчета 25-50 мг/кг перорально 1 раз в день в течение 10-20 дней может быть эффективным. Пробное лечение следует начинать как можно скорее после приема внутрь потенциально инфицированного материала, в идеале в течение трех дней. Если альбендазол недоступен, то, пока он не будет получен, можно использовать мебендазол или ивермектин.

Профилактика байлисаскаридоза

Чтобы предотвратить байлисаскаридоз, важно исключить проживание енотов в домах или рядом с ними. Песочницы должны быть накрыты, когда не используются. Еноты используют общее место для отправления испражнений, оставляя большое количество дурно пахнущих трубчатых фекалий в одной области (так называемой, уборной енота). Уборные енота представляют собой биологическую опасность из-за высокой вероятности заражения паразитами, а их удаление лучше оставить профессионалам. (См. также the CDC Raccoon Latrines: Identification and Clean-up.)

Основные положения

  • Байлисаскаридоз – аскарида енотов – редко встречается у людей, но вызывает общественное беспокойство, потому что большое количество енотов живет около людей, а степень зараженности аскаридой B. procyonis у енотов высока.

  • Байлисаскаридоз обычно наблюдается у детей, которые играют в грязи или с предметами, зараженными экскрементами енота.

  • Повреждение ткани и проявления часто тяжелые и обширные, потому что личинки Baylisascaris склонны к широкой миграции и от них нелегко избавиться.

  • Подтвердить диагноз трудно, поскольку серологических тестов нет в продаже, но цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) или сыворотка крови могут быть протестированы на наличие антител в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), если индекс подозрения высок.

  • При высокой вероятности байлисаскаридоза может быть эффективным немедленное лечение альбендазолом. Если человек проглотил почву или песок, которые могут быть заражены экскрементами енота, то пробное лечение начинают как можно скорее.

  • Скопления экскрементов енота (уборные енота) представляют собой биологическую опасность, их лучше всего удалять профессионалам.

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