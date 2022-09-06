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Трихоцефалез

(инвазия, вызываемая хлыстовиком; трихоцефалез)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Трихоцефалез – это инфекция, вызываемая Trichuris trichiura. Симптомы могут включать абдоминальные боли, диарею, а при тяжелых инфекциях анемию и истощение. Диагностика основывается на обнаружении яиц в стуле. Лечение мебендазолом, албендазолом или ивермектином.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Трихоцефалез – 3-я по распространенности инвазия, вызываемая круглыми червями и передаваемая через почву. Во всем мире заражено приблизительно 604–795 миллионов человек. Бактерия Trichuris trichiura встречается главным образом в застраивающихся тропических или субтропических районах, где человеческие фекалии используются в качестве удобрения или где люди испражняются на почву. Больше всего от инфекции страдают дети. В Соединенных Штатах большинство случаев трихуриаза возникает у иммигрантов или путешественников, которые вернулись из эндемичных областей с низким уровнем санитарии и гигиены, но в некоторых южных областях встречаются случаи локального заражения.

Инфекция распространяется фекально-оральным путем. Из проглоченных яиц выходят личинки, которые локализуются в криптах тонкого кишечника. После созревания в течение 1–3 месяцев черви мигрируют в слепую кишку, где они своим тонким концом внедряются в подслизистый слой, созревают и откладывают яйца.

Взрослые черви живут примерно от 1 до 2 лет, хотя некоторые могут жить дольше.

Симптомы и признаки трихуриаза

Легкая форма инвазии Trichuris часто протекает бессимптомно.

Пациенты с тяжелым протеканием инфекции могут испытывать абдоминальные боли, анорексию и диарею; может произойти потеря веса, анемия и выпадение прямой кишки, особенно у детей.

Диагностика трихоцефалеза

  • Микроскопическое исследование кала

Диагноз трихуриаз ставится по исследованию кала под микроскопом; легко обнаруживаются характерные яйца формы лимона с крышечками на обоих концах. В случае проведения аноскопии, проктоскопии или колоноскопии по другим показаниям возможно обнаружить взрослые особи трихоцефалов, выступающих из просвета кишечника.

Клинический общий анализ крови (ОАК) позволяет выявить анемию.

Лечение трихуриаза

  • Мебендазол

  • Албендазол

  • Ивермектин

Применение мебендазола по 100 мг перорально 2 раза в день в течение 3 дней является еффективным для пациентов с трихурозом. Одноразовая доза мебендазола в 500 мг были использованы в программах массового лечения. Альтернативой для индивидуальных пациентов является албендазол по 400 мг перорально 1 раз в день в течение 3 дней или ивермектин по 200 мкг/кг перорально 1 раз в день в течение 3 дней. Эти препараты обычно не рекомендовано использовать во время беременности.

Перед началом лечения пациенты должны быть обследованы на коинфекции, вызванные Loa loa, если они когда-либо находились в эндемичных районах Центральной Африки, поскольку ивермектин может вызвать серьезные побочные реакции у больных с высоким уровнем микрофилярий Loa loa.

Профилактика трихуриаза возможна с помощью использования эффективных систем удаления сточных вод, приготовления пищи с соблюдением санитарных норм, избегания потенциально загрязненной воды и личной гигиены, включая мытье рук.

Основные положения

  • Trichuriasis встречается преимущественно в развивающихся тропических или субтропических областях, где человеческие фекалии используется в качестве удобрения или там, где люди испражняются в почву, но инфицирование также встречается на юге Соединенных Штатов, преимущественно у детей.

  • Инфекция распространяется фекально-оральным путем.

  • Легкая инфекция часто протекает бессимптомно; тяжелая инфекция может вызвать абдоминальные боли, анорексию, диарею и, у детей, – потерю веса, анемию и выпадение прямой кишки.

  • Для диагностики трихоцефалеза исследуют образцы кала на наличие яиц характерной лимоновидной формы с четко видимыми оперкулумами на обоих концах.

  • Лечение с помощью мебендазола, албендазола или ивермектина.

  • Если планируется лечение ивермектином, пациенты должны быть обследованы на коинфекции, вызванные Loa loa, если они были кода-либо в эндемичных районах Центральной Африки, поскольку ивермектин может вызвать серьезные побочные реакции у больных с высоким уровнем микрофилярий Loa loa.

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