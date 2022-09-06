Трихоцефалез – это инфекция, вызываемая Trichuris trichiura. Симптомы могут включать абдоминальные боли, диарею, а при тяжелых инфекциях анемию и истощение. Диагностика основывается на обнаружении яиц в стуле. Лечение мебендазолом, албендазолом или ивермектином.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Трихоцефалез – 3-я по распространенности инвазия, вызываемая круглыми червями и передаваемая через почву. Во всем мире заражено приблизительно 604–795 миллионов человек. Бактерия Trichuris trichiura встречается главным образом в застраивающихся тропических или субтропических районах, где человеческие фекалии используются в качестве удобрения или где люди испражняются на почву. Больше всего от инфекции страдают дети. В Соединенных Штатах большинство случаев трихуриаза возникает у иммигрантов или путешественников, которые вернулись из эндемичных областей с низким уровнем санитарии и гигиены, но в некоторых южных областях встречаются случаи локального заражения.

Инфекция распространяется фекально-оральным путем. Из проглоченных яиц выходят личинки, которые локализуются в криптах тонкого кишечника. После созревания в течение 1–3 месяцев черви мигрируют в слепую кишку, где они своим тонким концом внедряются в подслизистый слой, созревают и откладывают яйца.

Trichuris trichiuraЖизненный цикл власоглава Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Взрослые черви живут примерно от 1 до 2 лет, хотя некоторые могут жить дольше.

Симптомы и признаки трихуриаза Легкая форма инвазии Trichuris часто протекает бессимптомно. Пациенты с тяжелым протеканием инфекции могут испытывать абдоминальные боли, анорексию и диарею; может произойти потеря веса, анемия и выпадение прямой кишки, особенно у детей.

Диагностика трихоцефалеза Микроскопическое исследование кала Диагноз трихуриаз ставится по исследованию кала под микроскопом; легко обнаруживаются характерные яйца формы лимона с крышечками на обоих концах. В случае проведения аноскопии, проктоскопии или колоноскопии по другим показаниям возможно обнаружить взрослые особи трихоцефалов, выступающих из просвета кишечника. Клинический общий анализ крови (ОАК) позволяет выявить анемию.

Лечение трихуриаза Мебендазол

Албендазол

Ивермектин Применение мебендазола по 100 мг перорально 2 раза в день в течение 3 дней является еффективным для пациентов с трихурозом. Одноразовая доза мебендазола в 500 мг были использованы в программах массового лечения. Альтернативой для индивидуальных пациентов является албендазол по 400 мг перорально 1 раз в день в течение 3 дней или ивермектин по 200 мкг/кг перорально 1 раз в день в течение 3 дней. Эти препараты обычно не рекомендовано использовать во время беременности. Перед началом лечения пациенты должны быть обследованы на коинфекции, вызванные Loa loa, если они когда-либо находились в эндемичных районах Центральной Африки, поскольку ивермектин может вызвать серьезные побочные реакции у больных с высоким уровнем микрофилярий Loa loa. Профилактика трихуриаза возможна с помощью использования эффективных систем удаления сточных вод, приготовления пищи с соблюдением санитарных норм, избегания потенциально загрязненной воды и личной гигиены, включая мытье рук.