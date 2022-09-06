Онхоцеркоз (речная слепота)

Онхоцеркоз является инфекцией, вызванной филяриями нематод Onchocerca volvulus. За передачу инфекции ответственны мошки (представители рода Simulium). Симптомы – подкожные узелки, зуд, дерматит, аденопатия, атрофия и рубцевание кожи и поражения глаз, которые могут привести к слепоте. Диагноз ставится по обнаружению микрофилярий в образцах кожи, роговице или передней камере глаза; выявлению взрослых червей в узелках под кожей; или при использованию полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения паразитической ДНК. Лечение – ивермектин.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций и Обзор инфекций, вызываемых филяриями нематод.)
Около 21 миллиона людей инфицированы онхоцеркозом во всем мире; около 14,6 млн человек имеют заболевания кожи и 1,15 млн имеют нарушения зрения или потерю. Онхоцеркоз – 2-я главная инфекционная причина слепоты во всем мире (после трахомы).
Онхоцеркоз наиболее распространен в тропиках и в области Сахары в Африке. Небольшие очаги существуют в Йемене и вдоль венесуэльской границы с бразильской Амазонкой. Слепота вследствие заражения онхоцеркозом довольно редко встречается в обоих Америках. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Колумбию, Эквадор, Мексику и Гватемалу свободными от онхоцеркоза. С наибольшей вероятностью могут быть инфицированы люди, живущие или работающие около ручьев или рек с быстрым течением. В дополнение к постоянным жителям в группу риска относятся путешественники, длительно пребывающие в регионе (например, миссионеры, социальные работники, ученые, проводящие полевые исследования).
Патофизиология онхоцеркоза
Онхоцеркоз распространяется мошками (Simulium spp), которые обитают в местах, где протекают реки с быстрым течением (отсюда название «речная слепота»). Прежде чем возникнет заболевание необходимо множество укусов мошек.
Инвазионные личинки попадают в кожу человека при кровососании и развиваются во взрослых червей через 12–18 месяцев. Взрослые черви женского пола могут прожить до 15 лет в подкожных узелках. Женская особь 33–50 см длиной; мужская особь 19–42 мм длиной. Зрелые черви женского пола продуцируют микрофилярии, которые скапливаются в эпидермисе кожи и средах глаза.
Image from the Centers of Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Симптомы и признаки онхоцеркоза
Онхоцеркоз, как правило, поражает
Кожу (узелки, дерматит)
Глаза
Узелки
Подкожные (или более глубокие) узелки (онхоцеркомы), в которых находятся взрослые черви, могут быть видны или пальпироваться, но не беспокоят больного. Они состоят из соединительной и фиброзной ткани. Старые узлы могут подвергаться творожистому некрозу, петрифицироваться.
Пациенты могут иметь увеличение паховых, бедренных или других лимфатических узлов. Может развиться локализованный отек половых органов и паховые грыжи.
Болезни кожи
Микрофилярии, онхоцеркоз ответственны за развитие дерматита. Интенсивный зуд может быть единственным признаком у зараженных людей.
Поражения кожи обычно проявляются пятнисто-папулезной сыпью с вторичными экскориациями, шелушением изъязвлением и лихенизацией на фоне умеренно выраженного инфильтрата. Другие аномалии кожи могут включать преждевременную морщинистость, атрофию, пятнистую гипопигментацию и потерю эластичности. В тяжелых случаях у пациентов могут развиваться свисающие складки атрофической кожи в нижней части живота и верхней части медиальной поверхности бедер («готентотский фартук» или «висячий пах»).
Дерматит, обусловленный онхоцеркозом, у большинства пациентов генерализованный, но ограниченная и четко очерченная форма экзематозного дерматита с гиперкератозом, шелушением и изменениями пигмента (Sowdah) распространена в Йемене и Судане.
Поражение глаз
Поражение глаз варьирует от незначительного ухудшения зрения до полной слепоты. Поражения переднего отдела глаза включают
Точечный кератит (острый воспалительный инфильтрат окружает погибшую микрофилярию, проходит без ущерба для здоровья)
Склерозирующий кератит (врастание внутрь фиброваскулярной ткани рубца, что может вызвать смещение хрусталика глаза и слепоту)
Передний увеит или иридоциклит (который может деформировать зрачок)
Хориоретинит, неврит и атрофия зрительного нерва также могут наблюдаться.
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Диагностика онхоцеркоза
Микроскопическое исследование лоскутов кожи или биопсия
Исследование роговицы и передней камеры глаза с помощью щелевой лампы
Выявление микрофилярий в срезах кожи или с помощью биопсии – традиционный микроскопический метод для онхорцеркозу; как правило берут несколько образцов (см. таблицу Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций). Методы обнаружения ДНК-паразитов в образцах кожи на основе ПЦР более чувствительны, чем стандартные методы, но доступны только в условиях клинических исследований.
Микрофилярии можно также обнаружить в роговице и передней камере глаза во время осмотра при помощи щелевой лампы.
Определение уровня антител имеет ограниченную информативность – существует значительная антигенная перекрестная чувствительность среди O. volvulus и других филярий и разных гельминтов, а положительный результат серологического тестирования не позволяет дифференцировать прошлую и настоящую инфекцию.
Пальпируемые узелки (или глубокие узелки, обнаруженные с помощью УЗИ или магнитно-резонансной визуализации) можно вырезать и исследовать на наличие взрослых червей, но эта процедура проводится редко.
Лечение онхоцеркоза
Ивермектин
Ивермектин, главный терапевтический вариант, уменьшает количество микрофилярий в коже и глазах, а также снижает репродукцию микрофилярий на многие месяцы. Он не убивает взрослых самок червей, но кумулятивные дозы снижают их плодовитость. Ивермектин назначается в дозе в 150 мкг/кг одноразово, повторяется с интервалом 6-12 месяцев. Оптимальная продолжительность терапии является неопределенной. Хотя лечение теоретически может продолжаться в течение всей жизни самок червей (от 10 до 14 лет), его обычно прекращают после нескольких лет, если прошел зуд и при биопсии кожи или офтальмологическом обследование микрофилярии не обнаружены.
Побочные эффекты ивермектина аналогичны таковым для диэтилкарбамазина (DEC), но встречаются гораздо реже и менее серьезны. Диэтилкарбамазин не используют в лечении онхоцеркоза, поскольку он может вызывать развитие тяжелых аллергических реакций (Мазотти), чтобы выявить антигены филярий, которые могут в дальнейшем повредить кожу и глаза и призвести к сердечно-сосудистому коллапсу.
До начала лечения ивермектином пациенты должны быть обследованы на коинфекцию Loa Loa с другим филяриозным паразитом, если они находились в районах Центральной Африки, где распространены оба паразита, потому что ивермектин может вызвать серьезные реакции у пациентов с тяжелой коинфекцией Loa loa.
Здравый смысл и предостережения
Доксициклин может уничтожить бактерии-эндосимбионты рода Wolbachia, которые необходимы O. volvulus для их выживания и эмбриогенеза. Доксициклин убивает > 60% взрослых самок червей или уменьшает плодовитость выживших, но не убивает микрофилярии. Доксициклин можно назначать через 1 неделю после начальной однократной дозы ивермектина 150 мкг/кг в дозе 100 мг перорально 1 или 2 раза в день в течение 6 недель. Из-за вероятных трудностей соблюдения такой длительной схемы лечения, неясно, улучшит ли она результаты лечения только ивермектином.
Хирургическое удаление подкожных узлов с паразитами может снизить микрофиляриемию, но не может заменить этиотропную терапию ивермектином.
Профилактика онхоцеркоза
Нет ни одного лекарства, которое защищает от инфекции, вызванной O. volvulus. Однако ежегодное или полугодовое введение ивермектина населению в эндемичных районах эффективно контролирует субклинические и недиагностированные заболевания и, таким образом, может уменьшить передачу. С помощью инсектицидного опрыскивания с воздуха мест размножения мошек рода Simulium и терапии ивермектином, в рамках программы Onchocerciasis Control Programme, спонсируемой Всемирной организацией здравоохранения, которая была завершена в 2002 году, онхоцеркоз был практически искоренен в участвовавших в этой программе странах Западной Африки (за исключением Сьерра-Леоне). Широкомасштабное лечение ивермектином привело к элиминации онхоцеркоза из некоторых эндемичных областей и продолжается в областях, где заболевание сохраняется (ВОЗ: "Онхоцеркоз").
Укусы Simulium могут быть сведены к минимуму с помощью избегания зараженных мухами территорий, ношения защитной одежды и, возможно, обильного применения средств, отпугивающих насекомых.
Основные положения
Онхоцеркоз является филяриозной инфекцией, которая вызывает повреждения кожи, сыпь и, что более важно, болезнь глаз, приводящую к нарушению зрения, а иногда к слепоте.
Диагностика основывается на исследовании глаза с помощью щелевой лампы и микроскопическом исследовании надрезов кожи; где возможно, эффективным может быть анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Лечат с помощью ивермектина, чтобы уничтожить микрофилярии и сократить плодовитость самок червей; ивермектин не убивает взрослых червей.
До лечения онхоцеркоза ивермектином пациенты должны быть обследованы на коинфекцию Loa loa, если они были в районах Центральной Африки, где распространены оба паразита.