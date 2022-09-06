Онхоцеркоз (речная слепота)

Ивермектин

Ивермектин, главный терапевтический вариант, уменьшает количество микрофилярий в коже и глазах, а также снижает репродукцию микрофилярий на многие месяцы. Он не убивает взрослых самок червей, но кумулятивные дозы снижают их плодовитость. Ивермектин назначается в дозе в 150 мкг/кг одноразово, повторяется с интервалом 6-12 месяцев. Оптимальная продолжительность терапии является неопределенной. Хотя лечение теоретически может продолжаться в течение всей жизни самок червей (от 10 до 14 лет), его обычно прекращают после нескольких лет, если прошел зуд и при биопсии кожи или офтальмологическом обследование микрофилярии не обнаружены.

Побочные эффекты ивермектина аналогичны таковым для диэтилкарбамазина (DEC), но встречаются гораздо реже и менее серьезны. Диэтилкарбамазин не используют в лечении онхоцеркоза, поскольку он может вызывать развитие тяжелых аллергических реакций (Мазотти), чтобы выявить антигены филярий, которые могут в дальнейшем повредить кожу и глаза и призвести к сердечно-сосудистому коллапсу.

До начала лечения ивермектином пациенты должны быть обследованы на коинфекцию Loa Loa с другим филяриозным паразитом, если они находились в районах Центральной Африки, где распространены оба паразита, потому что ивермектин может вызвать серьезные реакции у пациентов с тяжелой коинфекцией Loa loa.

Здравый смысл и предостережения

Доксициклин может уничтожить бактерии-эндосимбионты рода Wolbachia, которые необходимы O. volvulus для их выживания и эмбриогенеза. Доксициклин убивает > 60% взрослых самок червей или уменьшает плодовитость выживших, но не убивает микрофилярии. Доксициклин можно назначать через 1 неделю после начальной однократной дозы ивермектина 150 мкг/кг в дозе 100 мг перорально 1 или 2 раза в день в течение 6 недель. Из-за вероятных трудностей соблюдения такой длительной схемы лечения, неясно, улучшит ли она результаты лечения только ивермектином.

Хирургическое удаление подкожных узлов с паразитами может снизить микрофиляриемию, но не может заменить этиотропную терапию ивермектином.