Обзор филяриальных нематодных инфекций

Филярии - это суперсемейство нитевидных, паразитических червей с многочисленными семействами, родами и видами. Их основными хозяевами являются позвоночные, но лишь несколько видов филярий заражают людей. Нитевидные черви взрослых особей филярий обитают в лимфатических или подкожных тканях. Беременные самки производят живое потомство (микрофилярии), которое циркулирует в крови или мигрирует через ткани. При поглощении подходящим кровососущим насекомым (комары и другие двукрылые), микрофилярии развиваются в инвазионные личинки, которые проникают в кожу следующего хозяина во время укуса насекомого. Жизненные циклы всех филярий похожи, за исключением локализации половозрелых гельминтов.

Большинсто филляриозов, представленных ниже, могут быть сгруппированы на основе местоположения взрослых червей. (См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).

Подкожный филяриатоз включает

Лоаоз, вызываемый Loa loa (африканский глазной червь)

Онхоцеркоз (речная слепота), вызванный Onchocerca volvulus

Лимфатический филяриатоз включает:

Лимфатические филяриозы: вухериоз и бругиоз, вызванные Wuchereria bancrofti, Brugia malayi и B. timori

Другие виды филяриоза включают

Мансонеллез, вызванный Mansonella perstans , со взрослыми особями гельминтов, находящихся в плевре, перикарде или брюшине, M. ozzardi в подкожных тканях и M. streptocerca - в дерме

Дирофиляриоз вызванный дирофиларией иммитис (Dirofilaria immitis), сердечный червь, с личинками, распространяющимися в легких или редко в глазах, мозгу или яичках; взрослые особи этого вида не заражают людей

Некоторые специализированные лаборатории проводят серологические скрининг-тесты на филяриозные инфекции (в том числе на инфекции Wuchereria, Brugia, Onchocerca и Mansonella). Такой тест чувствителен, но не способен определить конкретные филяриозные инфекции или отличить активную инфекцию от возникшей ранее. Это различие является менее важным для путешественников, имеющих симптомы болезни, но ограничивает применение тестов для людей из эндемичных районов.