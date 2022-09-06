Энтеробиоз - кишечная инвазия острицами Enterobius vermicularis, как правило, у детей, однако риску также подвержены взрослые члены их семьи и лица, ухаживающие за ними, люди, проживающие в закрытых учреждениях, а также те, кто имеет анально-оральный контакт с зараженным партнером во время секса. Главный признак – перианальный зуд. Диагноз ставится визуальным осмотром на предмет нитевидных червей в перианальной области или методом клейкой ленты на яйца. Лечение мебендазолом, пирантелом памоатом или албендазолом.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).
Во всем мире заражено около миллиарда человек из всех социально-экономических классов. Остричная инвазия – наиболее распространенная гельминтозная инфекция в Соединенных штатах, которая возникает в примерно от 20 до 42 человек. Большинство случаев возникают у детей школьного возраста и детей младшего возраста, членов их семей или опекунов.
Патофизиология инвазия остриц
Яйца остриц становятся заразными через несколько часов после попадания на промежность. Заражение обычно происходи вследствие перемещения яиц из перианальной области на предметы (одежду, постельные принадлежности, мебель, коврики, игрушки, туалетные сидения), откуда они подбираются новым хозяином, попадают в рот и проглатываются. Сосание большого пальца у маленьких детей – фактор риска. Реинвазия (аутоинвазия) легко происходит при передаче яиц пальцами из перианальной области в рот. Остричные инфекции также приписываются анилингусу среди взрослых.
Острицы достигают зрелости в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта в пределах 2–6 недель. Самка острицы мигрирует из ануса в перианальную область (обычно ночью), чтобы отложить яйца. Липкое, студенистое вещество, в котором отложены яйца, и движения червя, вызывают перианальный зуд. Яйца могут выживать на предметах целых 3 недель при нормальной комнатной температуре.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Симптомы и признаки заражения острицами
У большинства зараженных людей нет никаких симптомов или признаков, но некоторые испытывают перианальный зуд и у них развивается перианальная экскориация из-за чесания. Может присоединиться вторичная бактериальная инфекция кожи. Редко мигрирующие самки остриц пола достигают женских половых органов, вызывая вагинит, а еще реже перитонеальные поражения.
Многие другие состояния (например, боль в животе, бессонница, приступы) были приписаны инвазии остриц, но причинная связь маловероятна. Было выявлено, что острицы заполняли аппендикс в случаях аппендицита, но присутствие паразитов может быть случайным.
Диагностика инвазии острицами
Осмотр перианальной области на предмет червей, яиц или и того, и другого
Инвазию острицами можно диагностировать, обнаружив женскую особь червя размером от 8 до 13 мм в длину (размер мужской особи составляет от 2 до 5 мм) в перианальной области через 1 или 2 часа после того, как ребенок лег спать ночью, или утром, а также при микроскопии с малым увеличением для выявления яиц на целлофановой ленте. Образец материала для исследования можно взять рано утром, прежде чем ребенок проснется, путем прикладывая к перианальной области полосы целлофановой ленты, которая затем помещается липкой стороной на предметное стекло и тщательно исследуется под микроскопом. Яйца диаметром 50–30 микрон имеют овальную форму с тонкой оболочкой, которая содержит свернутую личинку. Капля толуола между лентой и предметным стеклом растворяет пластырь и устраняет воздушные пузыри под лентой, которые могут препятствовать идентификации яиц. Эту процедуру следует повторить 3 дня подряд с утра, если необходимо.
В некоторых случаях диагноз может быть поставлен путем исследования образцов, взятых из-под ногтей пациента.
Яйца можно также выявить, но менее часто, в стуле, моче или вагинальном мазке.
Лечение инвазии остриц
Мебендазол, пирантела памоат или альбендазол
Распространенность инвазии острицами является высокой, а повторное заражение происходит часто; в этой связи рекомендовано лечение только для заболеваний с клиническими проявлениями. Однако большинство родителей активно настаивают на лечении, когда у их детей выявлены острицы.
Для уничтожения остриц (но не яиц) в > 90% случаев эффективна разовая доза с повтором через 2 недели одного из следующих препаратов:
Мебендазол 100 мг перорально (независимо от возраста)
Пирантела памоат 11 мг/кг (максимальная доза 1 г) перорально (доступен без рецепта)
Альбендазол 400 мг перорально
Уменьшить зуд могут карболовый вазелин (т.е., содержащий карболовую кислоту) и другие уменьшающие зуд кремы или мази для перианальной области.
Профилактика инвазия остриц
Распространено повторное заражение острицами, поскольку жизнеспособные яйца могут откладываться уже через неделю после терапии, а яйца, сохранившиеся в окружающей среде до начала терапии, способны выживать в течение 3 недель. Многократные инвазии в пределах дома распространены, что может потребовать лечения всей семьи.
Предотвратить распространение остриц может следующее:
Мытье рук с мылом и теплой водой после использования туалета, после смены подгузников и перед приготовлением пищи (наиболее успешный способ предотвращения)
Частая стирка одежды, постельных принадлежностей и мытье игрушек
В случае инфицирования ежедневный душ поможет удалить яйца с кожи
Следует пропылесосить все окружающее пространство для устранения яиц
Избегание орально-анального контакта во время секса
Основные положения
Инвазия острицами является наиболее распространенной гельминтной инфекцией в Соединенных Штатах; в большинстве случаев встречается у детей школьного возраста или младше, а также у взрослых, ухаживающих за детьми, или у членов семьи инфицированного ребенка. Инфекции также встречаются у лиц, находящихся в заведениях закрытого типа, а также у тех, кто практикует орально-анальный контакт во время секса.
Инвазия острицами редко бывает опасной, но реинвазия широко распространена.
Яйца, отложенные в окружающей среде, могут сохраняться 3 недели.
Яйца остриц могут быть проглочены, когда люди касаются рта после почесывания перианальной области или после контакта рук с загрязненной одеждой или другими предметами (например, постельным бельем).
У большинства зараженных людей нет никаких симптомов или признаков, но некоторые испытывают перианальный зуд.
Диагностика инвазии острицами осуществляется путем сбора яиц утром на целлофановую ленту и использованием маломощного микроскопа для их идентификации. Диагноз также может быть установлен путем обнаружения женской особи червя в перианальной области через 1 или 2 часа после того, как ребенок ложится спать в ночное время.
Если пациенты имеют клинические проявления инфекции, производится лечение мебендазолом, пирантела памоатом или альбендазолом.