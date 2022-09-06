Инвазия остриц

Осмотр перианальной области на предмет червей, яиц или и того, и другого

Инвазию острицами можно диагностировать, обнаружив женскую особь червя размером от 8 до 13 мм в длину (размер мужской особи составляет от 2 до 5 мм) в перианальной области через 1 или 2 часа после того, как ребенок лег спать ночью, или утром, а также при микроскопии с малым увеличением для выявления яиц на целлофановой ленте. Образец материала для исследования можно взять рано утром, прежде чем ребенок проснется, путем прикладывая к перианальной области полосы целлофановой ленты, которая затем помещается липкой стороной на предметное стекло и тщательно исследуется под микроскопом. Яйца диаметром 50–30 микрон имеют овальную форму с тонкой оболочкой, которая содержит свернутую личинку. Капля толуола между лентой и предметным стеклом растворяет пластырь и устраняет воздушные пузыри под лентой, которые могут препятствовать идентификации яиц. Эту процедуру следует повторить 3 дня подряд с утра, если необходимо.

В некоторых случаях диагноз может быть поставлен путем исследования образцов, взятых из-под ногтей пациента.

Яйца можно также выявить, но менее часто, в стуле, моче или вагинальном мазке.