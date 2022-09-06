Дракункулез

Люди заражаются при употреблении воды, содержащей зараженных микроракообразных (Сopepodа). Личинки выходят из них, проникают через стенку кишечника человека и развиваются в брюшной полости, превращаясь во взрослых червей приблизительно за 1 год.

После спаривания самец умирает, и оплодотворенная самка мигрирует через подкожные ткани, обычно к нижним конечностям. Цефалический конец червя образует на коже отвердевшую папулу, которая в конечном счете превращается в пузырек и язву. При контакте с водой (например, когда человек пытается облегчить значительный дискомфорт при погружении пораженной конечности в воду) петля матки червя выпадает через кожу и освобождает подвижные личинки. Черви, которые не достигают кожи, умирают и распадаются или кальцифицируются. Личинки поглощаются веслоногими ракообразными.

В большинстве эндемичных областей передача является сезонной, и каждый инфекционный эпизод длится приблизительно 1 год.