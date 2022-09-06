Дракункулез – гельминтоз, вызываемый Dracunculus medinensis. Признаки – болезненное воспаление кожи, где находится взрослый червь, и изнурительный артрит. Диагноз становится на основании данных осмотра. Лечение – медленное удаление взрослого червя. Дракункулез близок к искоренению.
(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций (Approach to Parasitic Infections)).
В середине восьмидесятых годов 3,5 миллиона людей заболели дракункулезом, но к 2018 году, благодаря международным усилиям по прекращению передачи инфекции, было зарегистрировано только 28 случая заболевания. В 2021 году только 14 случаев были зарегистрированы у людей (1). Передача остается в пределах узкого пояса африканских стран - Чада, Мали, Эфиопии и, возможно, Судана и Южного Судана.
Скорее всего, ришта – это первый человеческий паразит, который будет полностью ликвидирован (2).
Общие справочные материалы
Патофизиология дракункулеза
Люди заражаются при употреблении воды, содержащей зараженных микроракообразных (Сopepodа). Личинки выходят из них, проникают через стенку кишечника человека и развиваются в брюшной полости, превращаясь во взрослых червей приблизительно за 1 год.
После спаривания самец умирает, и оплодотворенная самка мигрирует через подкожные ткани, обычно к нижним конечностям. Цефалический конец червя образует на коже отвердевшую папулу, которая в конечном счете превращается в пузырек и язву. При контакте с водой (например, когда человек пытается облегчить значительный дискомфорт при погружении пораженной конечности в воду) петля матки червя выпадает через кожу и освобождает подвижные личинки. Черви, которые не достигают кожи, умирают и распадаются или кальцифицируются. Личинки поглощаются веслоногими ракообразными.
В большинстве эндемичных областей передача является сезонной, и каждый инфекционный эпизод длится приблизительно 1 год.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
Симптомы и признаки дракункулеза
Дракункулез, как правило, протекает бессимптомно в течение первого г. Симптомы появляются, когда червь разрывает кожу. Местные признаки включают в себя интенсивный зуд и острую боль на месте поражения кожи. Крапивница, эритема, одышка, рвота и зуд, как полагают, отражают аллергические реакции на антигены червей. Если целостность червя нарушается во время извлечения, то развивается тяжелая воспалительная реакция, которая вызывает невыносимую боль. Симптомы исчезают, язва заживает, как только взрослый червь удален. Приблизительно в 50% случаев вторичные бактериальные инфекции наблюдаются вдоль следа, прокладываемого червем.
Хроническая стадия инфекции связанна с воспалением, болью в суставах и другими признаками артрита. Последствия включают волокнистый анкилоз суставов и сокращение сухожилий.
Диагностика дракункулеза
Клиническая оценка
Диагноз дракункулез очевиден, как только белый волокнистый взрослый червь появляется в кожной язве. Обесыствленных червей можно обнаружить при помощи рентгена; они были найдены в египетских мумиях.
Серодиагностические тесты не доступны.
Лечение дракункулеза
Ручное удаление
Лечение дракункулеза состоит из медленного удаления взрослого червя (его длина может достигать 80 см), длящегося от нескольких дней до нескольких недель, путем наматывания его на палочку. Хирургическое удаление под местной анестезией – как вариант, но он редко доступен в эндемичных районах.
Нет никаких эффективных антгельминтных лекарств для лечения этой болезни; благоприятное воздействие метронидазола (по 250 мг перорально 3 раза в день в течение 10 дней) применяется в большей степени из-за противовоспалительных и антибактериальных свойств препарата.
Профилактика дракункулеза
Фильтрация питьевой воды через проволочную сетку с мелкими отверстиями, хлорирование или кипячение эффективно защищают от дракункулеза. Инфицированные люди должны быть проинструктированы, чтобы они не входили в источники питьевой воды, чтобы избежать их заражения. Облегчение доступа к чистой воде является важной мерой общественного здравоохранения.
Основные положения
Ришта практически ликвидирована.
Когда зараженный человек погружает пораженную конечность в воду, чтобы облегчить значительный дискомфорт, вызванный разрывом кожи самкой червя, личинки освобождаются и поглощаются веслоногими ракообразными; люди заражаются при употреблении воды, загрязненной этими ракообразными.
Если целостность червя нарушается во время извлечения, то развивается тяжелая воспалительная реакция, которая вызывает невыносимую боль.
Диагностика, основанная на наблюдении за белым волокнистым взрослым червем при кожной язве.
Лечится дракункулез путем медленного (от нескольких дней до нескольких недель) удаления взрослых червей накручиванием их на палочку; иногда применяется хирургическое удаление.
Фильтрация питьевой воды через проволочную сетку с мелкими отверстиями, хлорирование или кипячение эффективно защищают от дракункулеза.