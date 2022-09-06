Дирофиляриоз – это инфекция, вызванная филяриями нематод Dirofilaria immitis, сердечным гельминтом собаки или другими представителями Dirofilaria, которые передаются людям путем укуса зараженных комаров.

(См. также Подход к лечению паразитарных инфекций и Обзор инфекций, вызываемых филяриями нематод.)

Симптоматический дирофиляриоз у людей встречается очень редко, но личинки могут инкапсулироваться в ткани инфарктного лёгкого и образовывать легочные узелки c четкими контурами; редко личинки образуют узелки в глазах, мозге и/или яичках.

У пациентов может быть боль в груди, кашель и иногда кровохарканье. Многие пациенты остаются бессимптомными, и во время обычной рентгенографии органов грудной клетки обнаруживается легочный узелок, из-за чего можно заподозрить опухоль.

Диагноз дирофиляриоза ставится на основании гистологического исследования хирургического препарата.

Людям не показано антигельминтное лечение; это самоограничивающаяся инфекция.