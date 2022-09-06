Вухериоз и бругиоз

Заболевание может сопровождаться к микрофиляриемии без явных клинических проявлений. Симптомы и признаки связаны прежде всего со взрослыми червями. Микрофиляриемия постепенно исчезает после того, как люди покидают эндемичную область.

Острый воспалительный филяриатоз состоит из рецидивирующих эпизодов лихорадки по 4–7 дней (часто рецидив) с воспалением лимфатических узлов с лимфангиитом (острый аденолимфангиит) или острым эпидидимитом и воспалением семенного канатика; распространены вторичные бактериальные инфекции. Ограниченное поражение конечности может вызвать нарыв, который дренируется наружу и оставляет шрам. Эпизоды острого аденолимфангиита обычно предшествуют началу хронической стадии болезни, которая наступает через ≥2 десятилетия. Острый филяриатоз переносится тяжелее приезжими в эндемичные области по сравнению с местными жителями.

Хронический филяриатоз развивается медленно и проявляется спустя многие годы. У большинства пациентов происходит бессимптомное расширение лимфатических сосудов, но хроническое воспаление, обусловленное взрослыми червями и вторичной бактериальной инфекцией, может привести к развитию хронической лимфедеме в пораженной области тела. Повышение местной восприимчивости к бактериальным и грибковым инфекциям в дальнейшем способствует их развитию. Хроническая точечная лимфедема нижней конечности может прогрессировать до слоновости (хроническая лимфатическая обструкция). W. bancrofti может вызывать водянку яичка и слоновость мошонки. Другие формы хронического филяриатоза вызваны разрушением лимфатических сосудов или аберрантным дренированием жидкости лимфы, что приводит к хилурии и лимфатическим опухолям.

Лимфатический филяриоз (слоновость) Изображение © Springer Science+Business Media

Лимфатический филяриоз (Степень тяжести лимфедемы) Изображение © Springer Science+Business Media

Дополнительные лимфатические симптомы включают хроническую микроскопическую гематурию и протеинурию и умеренный полиартрит, которые обусловлены действием иммунных комплексов.

Тропическая легочная эозинофилия является редким проявлением и характеризуется рецидивирующим бронхоспазмом, транзиторными легочными инфильтратами, небольшой лихорадкой и выраженной эозинофилией. Это происходит, вероятно, из-за аллергических реакций на микрофилярии. Хроническое поражение легких может привести к легочному фиброзу.