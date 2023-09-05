Феогифомикоз относится к инфекциям, которые вызываются многими видами темных, меланин- пигментированных феоидных грибов. Он отличается от хромобластомикоза и мицетомы отсутствием специфических гистологических признаков.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Феогифомикоз может вызываться многими видами темных, пигментированных меланином грибов, включая Bipolaris, Cladophialophora, Cladosporium,Exophiala, Fonsecaea, Phialophora, Ochronosis, Rhinocladiella и Wangiella.

Хотя некоторые виды этих грибов могут быть истинными патогенами и вызывать феогифомикоз у пациентов с хорошим иммунитетом, пигментированные грибы все чаще признают оппортунистами. Почти все случаи широко распространенной инфекции возникают у пациентов с ослабленным иммунитетом. Дематиазные грибки крайне редко вызывают смертельные инфекции у пациентов, обладающих неповрежденными защитными механизмами, хотя некоторые виды могут привести к абсцессу головного мозга у иммунокомпетентных больных.

Клинические синдромы включают инвазивный синусит, иногда с некрозом костей, а также подкожные узелки или нарывы, кератит, легочные поражения, остеомиелит, микотический артрит, эндокардит, абсцесс головного мозга и диссеминированную инфекцию.

Диагностика феогифомикоза Исследование с использованием окрашивания по методу Массон-Фонтана

Посев для определения возбудителей Пигментированные грибы часто могут быть обнаружены в образцах тканей, окрашенных традиционным гематоксилином и эозином; они выглядят, как разделенные перегородкой, коричневатые гифы или дрожжеподобные клетки, что отражает высокое содержимое в них меланина. Окрашивание по методу Массон-Фонтана на меланин подтверждает их наличие. Феогифомикоз отличается от хромобластомикоза и мицетомы отсутствием специфических гистологических признаков, таких как склеротические тельца или зерна в тканях. Тест-культура необходима, чтобы идентифицировать разновидности, которые являются причиной заболевания.