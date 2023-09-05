Кокцидиоидомикоз

Заражение кокцидиоидозом происходит при вдыхании спор. Споры присутствуют в почве и могут переноситься по воздуху в виде пыли, которая может распространяться по ветру. Таким образом, отдельные виды деятельности (например, сельское хозяйство, строительство) и отдых на открытом воздухе повышают риск. Эпидемии могут возникнуть, когда за проливными дождями, которые способствуют росту мицелия, следуют засуха и ветра. Из-за путешествия и отсроченного начала клинических проявлений инфекции могут проявиться уже после возвращения из эндемичных районов.

При вдыхании споры C. immitis преобразуются в большие сферулы внутри пораженной ткани. Поскольку сферические тела увеличиваются и затем прорываются, каждое выпускает тысячи маленьких эндоспор, которые могут сформировать новые микросферы.

Болезнь легких характеризуется острой, подострой или хронической гранулематозной реакцией с различными степенями фиброза. Поражения могут приводить к образованию полостей или формированию узелковых поражений в форме монеты.

Иногда болезнь прогрессирует с обширным поражением легких и/или системной диссеминацией; очаговые поражения могут сформироваться практически в любой ткани, наиболее часто в коже, подкожных тканях, костях (остеомиелит), суставах и мягких мозговых оболочках (менингит).