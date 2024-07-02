Инфекции, вызываемые ацитенобактерами

Вид Acinetobacter – это грамотрицательные организмы, которые могут вызывать гнойные инфекции в любой системе организма; эти бактерии часто являются оппортунистами у госпитализированных пациентов. Лечение проводится с помощью комбинированной лекарственной терапии на основе результатов тестирования на чувствительность.
Acinetobacter – грамотрицательные аэробные бациллы или коккобациллы, принадлежащие к семейству Moraxellaceae. Они встречаются повсеместно и могут выживать на сухих поверхностях в течение месяца, обычно обнаруживаются на коже медицинских работников, увеличивая вероятность колонизации пациентов и контаминации медицинского оборудования.
Существует много видов Acinetobacter; все они могут вызвать заболевание человека, однако на долю Acinetobacter baumannii приходится около 80% инфекций (1). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) относят резистентные к карбапенемам виды A. baumannii (CRAB) к высокоприоритетным патогенам в списке угроз антибиотикорезистентности (2).
Общие справочные материалы
1. Wong D, Nielsen TB, Bonomo RA, et al. Clinical and pathophysiological overview of Acinetobacter infections: A century of challenges. Clin Microbiol Rev. 2017;30(1):409–447. doi:10.1128/CMR.00058-16
2. De Oliveira DMP, Forde BM, Kidd TJ, et al. Antimicrobial Resistance in ESKAPE Pathogens. Clin Microbiol Rev. 2020;33(3):e00181-19. Published 2020 May 13. doi:10.1128/CMR.00181-19
Болезни, вызываемые бактериями рода ацинетобактер
Наиболее распространенными проявлениями заболеваний, вызванных Acinetobacter, являются:
Респираторные инфекции
Инфекции A. baumannii (AB) обычно возникают у людей, находящихся в критическом состоянии и госпитализированных. Внебольничные инфекции (преимущественно, пневмония) чаще возникают в тропическом климате. Случаи летальности, связанные с AB-инфекциями, могут приближаться к 70%, если инфекции вызваны штаммами, резистентными к антимикробным препаратам (1).
Acinetobacter может вызывать внебольничный бронхиолит и трахеобронхит у здоровых детей и трахеобронхит у взрослых с ослабленным иммунитетом. Акитенобактерии легко колонизируют места трахеостомии. Приобретенные в больнице пневмонии, вызванные Acinetobacter, часто многодолевые и осложненные. Характерны вторичная бактериемия и септический шок, что предопределяет неблагоприятный прогноз.
Вид Acinetobacter может также вызывать раневые инфекции и гнойные инфекции (например, абсцессы) в любой системе организма, включая легкие, мочевыводящие пути, кожу и мягкие ткани; возможна бактериемия.
В редких случаях эти микроорганизмы вызывают менингит (прежде всего после нейрохирургических процедур), флегмону или флебит у пациентов с постоянным венозным катетером, глазные инфекции, эндокардит нативного или искусственного клапана, остеомиелит, септический артрит или абсцессы поджелудочной железы и печени.
Значимость Acinetobacter изолятов из клинических образцов, таких как секрет из органов дыхания у интубированных пациентов или из открытых ран, определить трудно, потому что они часто представлены колониями.
Факторы риска
Факторы риска развития инфекции, вызванной Acinetobacter, зависят от типа инфекции (госпитальная, внебольничная, множественная полирезистентная—см. таблицу Факторы риска развития инфекции, вызванной Acinetobacter [Risk Factors for Acinetobacter infection]).
Факторы риска для вызываемой Acinetobacter инфекции
Тип инфекции
Факторы риска
Внутрибольничные инфекции
Фекальная колонизация с Acinetobacter
Вживляемые устройства
Пребывание в отделении интенсивной терапии
Продолжительность пребывания в больнице
Искусственная вентиляция легких
Предшествующая инфекция
Хирургическое лечение
Лечение антибиотиками широкого спектра действия
Раны
Внебольничную
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Хроническое заболевание легких
Проживание в тропическом климате, особенно после стихийного бедствия
Полирезистентность
Контакт с пациентами, которые колонизированы или инфицированы
Инвазивные процедуры
Механическая вентиляция, особенно если пролонгированно
Длительная госпитализация (особенно в отделении интенсивной терапии)
Назначение продуктов крови
Использование антибиотиков широкого спектра действия (например, цефалоспорины 3-ьего поколения, карбапенемы, фторхинолоны)
Лекарственная устойчивость Acinetobacter
Появились виды A. baumannii с множественной лекарственной устойчивостью (MDR-AB) и, в частности, AB, устойчивые к карбапенемам (CRAB), особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) у пациентов с ослабленным иммунитетом, пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями и пациентов, получавших лечение антибиотиками широкого спектра действия после инвазивных процедур. Распространение штаммов АВ в отделениях интенсивной терапии было связано с медицинским персоналом, у которых выявлена высокая колонизация данного микроорганизма, а также с зараженным оборудованием общего использования и зараженными растворами для парентерального питания.
Исторически инфекции, вызванные Acinetobacter, были связаны с войнами во Вьетнаме и Корее, но в последнее время их стали связывать с войнами в Ираке и Афганистане, причем в значительной части случаев речь идет об антибиотикорезистентных штаммах.
Справочные материалы по заболеваниям, вызванным Acinetobacter
1. Wong D, Nielsen TB, Bonomo RA, et al. Clinical and pathophysiological overview of Acinetobacter infections: A century of challenges. Clin Microbiol Rev. 2017;30(1):409–447. doi:10.1128/CMR.00058-16
Лечение ассоциированных инфекций (Acinetobacter)
Антибиотики исходя из результатов анализа чувствительности
Для пациентов с установленным инородным телом (например, катетер, шов), удаление инородного тела плюс местная обработка обычно существенны. Трахеобронхит после эндотрахеальной интубации может разрешится с помощью одной гигиены легких Пациенты с осложненным течением заболевания должны лечиться антибиотиками с последующей санацией.
Легкие инфекции, вызванные возбудителями, не обладающими множественной лекарственной устойчивостью, обычно поддаются лечению монотерапией.
Инфекции, вызванные A. baumannii (AB-инфекции), но не множественноустойчивыми (MDR) патогенами, обычно лечат комбинированной терапией до появления клинического ответа. Типичная комбинация включает карбапенем (имипенем или меропенем) или ампициллин/сульбактам плюс фторхинолон или аминогликозид. В зависимости от чувствительности антибиотиков могут быть рассмотрены дополнительные комбинации.
AB уже давно обладает внутренней резистентностью ко многим противомикробным препаратам; следовательно, эмпирическая терапия должна основываться на вероятности резистентности, включая местные антибиограммы. MDR-AB определяются как штаммы, устойчивые к ≥ 3 классам противомикробных препаратов; некоторые изоляты, включая многие виды CRAB, устойчивы почти ко всем антибиотикам. Потенциально активными противомикробными препаратами, обычно используемыми для эмпирической терапии, являются некоторые бета-лактамы (в частности, ампициллин/сульбактам, цефепим, пиперациллин/тазобактам, цефтазидим, а также новые антимикробные препараты, сульбактам/дурлобактам), карбапенемы (меропенем и имипенем) и фторхинолоны. Дополнительные противомикробные препараты, которые могут быть использованы для лечения легких инфекций, резистентных к этим антибиотикам, или которые могут быть использованы в комбинации с ними, включают некоторые производные тетрациклина (тигециклин и миноциклин), полимиксины (полимиксин В предпочтительнее колистина), цефидерокол и иногда аминогликозиды (1).
Тяжелые инфекции CRAB по-прежнему обычно лечат ампициллином/сульбактамом вместе с дополнительным антибактериальным препаратом (2). Альтернативой является сульбактам/дурлобактам.
Чтобы предотвратить распространение возбудителя, необходимо применять меры по предотвращению контакта (ручная стирка, барьер) и соответствующие меры по проветриванию и гигиене, связанной с пациентами, колонизированными или зараженными инфекцией такого рода.
Справочные материалы по лечению
1. Abdul-Mutakabbir JC, Griffith NC, Shields RK, Tverdek FP, Escobar ZK. Contemporary Perspective on the Treatment of Acinetobacter baumannii Infections: Insights from the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Infect Dis Ther. 2021 Dec;10(4):2177-2202. doi:10.1007/s40121-021-00541-4
2. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023. doi:10.1093/cid/ciad428
Основные положения
A. baumannii (AB) составляет около 80% инфекций, вызванных Acinetobacter и, как правило, встречается у пациентов, находящихся в критическом состоянии и госпитализированных.
Наиболее распространенным местом локализации инфекции является дыхательная система, однако некоторые виды Acinetobacter также могут вызвать гнойную инфекцию в любой другой органной системе.
Мультирезистентные штаммы АВ стали проблемой; может потребоваться лечение несколькими препаратами, выбранное на основе тестирования чувствительности.