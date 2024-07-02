Инфекции, вызываемые ацитенобактерами

Наиболее распространенными проявлениями заболеваний, вызванных Acinetobacter, являются:

Респираторные инфекции

Инфекции A. baumannii (AB) обычно возникают у людей, находящихся в критическом состоянии и госпитализированных. Внебольничные инфекции (преимущественно, пневмония) чаще возникают в тропическом климате. Случаи летальности, связанные с AB-инфекциями, могут приближаться к 70%, если инфекции вызваны штаммами, резистентными к антимикробным препаратам (1).

Acinetobacter может вызывать внебольничный бронхиолит и трахеобронхит у здоровых детей и трахеобронхит у взрослых с ослабленным иммунитетом. Акитенобактерии легко колонизируют места трахеостомии. Приобретенные в больнице пневмонии, вызванные Acinetobacter, часто многодолевые и осложненные. Характерны вторичная бактериемия и септический шок, что предопределяет неблагоприятный прогноз.

Вид Acinetobacter может также вызывать раневые инфекции и гнойные инфекции (например, абсцессы) в любой системе организма, включая легкие, мочевыводящие пути, кожу и мягкие ткани; возможна бактериемия.

В редких случаях эти микроорганизмы вызывают менингит (прежде всего после нейрохирургических процедур), флегмону или флебит у пациентов с постоянным венозным катетером, глазные инфекции, эндокардит нативного или искусственного клапана, остеомиелит, септический артрит или абсцессы поджелудочной железы и печени.

Значимость Acinetobacter изолятов из клинических образцов, таких как секрет из органов дыхания у интубированных пациентов или из открытых ран, определить трудно, потому что они часто представлены колониями.

Факторы риска Факторы риска развития инфекции, вызванной Acinetobacter, зависят от типа инфекции (госпитальная, внебольничная, множественная полирезистентная—см. таблицу Факторы риска развития инфекции, вызванной Acinetobacter [Risk Factors for Acinetobacter infection]). Таблица Факторы риска для вызываемой Acinetobacter инфекции Таблица

Лекарственная устойчивость Acinetobacter Появились виды A. baumannii с множественной лекарственной устойчивостью (MDR-AB) и, в частности, AB, устойчивые к карбапенемам (CRAB), особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) у пациентов с ослабленным иммунитетом, пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями и пациентов, получавших лечение антибиотиками широкого спектра действия после инвазивных процедур. Распространение штаммов АВ в отделениях интенсивной терапии было связано с медицинским персоналом, у которых выявлена высокая колонизация данного микроорганизма, а также с зараженным оборудованием общего использования и зараженными растворами для парентерального питания. Исторически инфекции, вызванные Acinetobacter, были связаны с войнами во Вьетнаме и Корее, но в последнее время их стали связывать с войнами в Ираке и Афганистане, причем в значительной части случаев речь идет об антибиотикорезистентных штаммах.