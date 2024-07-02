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Инфекции, вызванные бактериями вида Oligella

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Вид Oligella – это грамотрицательные организмы, которые вызывают прежде всего инфекцию мочеполового тракта. Диагноз подтверждается посевом. Лечение большинства инфекций осуществляется с помощью бета-лактамных антибиотиков.

    Род Oligella включает 2 вида: Oligella urethralis и Oligella ureolytica

    O. urethralis является комменсалом мочеполового тракта, однако большинство изолятов выделяются из мочи, в основном у мужчин. Хотя симптоматические инфекции встречаются редко, у пациентов, нуждающихся в хроническом амбулаторном перитонеальном диализе сообщалось обактериемии, септическом артрите, который имитирует гонококковый артрит, и перитоните.

    O. ureolytica также обнаруживаются в основном в моче, как правило, у пациентов с длительной катетеризацией мочевого пузыря или другими дренажными системами мочевыделительной системы. У этих пациентов есть предрасположенность к развитию камней в моче, возможно, потому, что организм гидролизирует мочевину и подщелачивает мочу, приводя к осаждению фосфатов.

    Диагноз инфицирования Oligella подтверждается посевом.

    Поскольку эти организмы редко изолируются, данные об их чувствительности к антимикробным препаратам ограниченны; большинство штаммов чувствительны к бета-лактамным антибиотикам. Однако были идентифицированы штаммы, продуцирующие бета-лактамазы, и штаммы, устойчивые к ципрофлоксацину.

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