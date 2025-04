При язвенно-железистой туляремии, воспаленные папулы появляется на пальцах или ладонях (вверху); затем в них быстро образуется гной и язвы и чистый кратер язывы со скудными, тонкими бесцветными экссудатами (внизу).

Photos courtesy of CDC/Dr. Brachman (top) and CDC/Emory Univ.; Dr. Sellers (bottom) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.