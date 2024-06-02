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Общие сведения о грамотрицательных бациллах

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Грамотрицательные бациллы вызывают большое количество болезней. Некоторые являются комменсалами, которые присутствуют среди нормальной кишечной флоры. Эти комменсальные микроорганизмы с другими микроорганизмами от носителей-животных или из источников окружающей среды могут вызвать заболевание.

Диарея, перитонит и инфекции мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, желчных путей и кровеносной системы обычно вызываются грамотрицательными бациллами.

Грамотрицательные бактерии являются возбудителями чумы, холеры, а также брюшного тифа. Эти инфекции редки в США, но более распространены в регионах мира с плохими санитарными условиями и/или небезопасным снабжением водой и пищей. Эти инфекции могут протекать в тяжелой форме.

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