Обзор инфекций, вызванных сальмонеллой сальмонеллой

Род Salmonella делится на 2 вида: S. enterica и S. bongori, которые включают в себя > 2500 известных серотипов. Некоторые из этих серотипов имеют название. В таких случаях, в обиходе иногда сокращается полное научное название, остается только род и серотип; например, S. enterica, подвид enterica, серотип Typhi сокращается до Salmonella Typhi.

Salmonella также могут быть разделены на 3 группы в зависимости от того, насколько хорошо микроорганизм адаптирован к человеку: