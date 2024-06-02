Обзор инфекций, вызванных сальмонеллой сальмонеллой

Род Salmonella делится на 2 вида: S. enterica и S. bongori, которые включают в себя > 2500 известных серотипов. Некоторые из этих серотипов имеют название. В таких случаях, в обиходе иногда сокращается полное научное название, остается только род и серотип; например, S. enterica, подвид enterica, серотип Typhi сокращается до Salmonella Typhi.
Salmonella также могут быть разделены на 3 группы в зависимости от того, насколько хорошо микроорганизм адаптирован к человеку:
Высокоадаптированные к человеку и не адаптированные к другим организмам, кроме человеческого: эти группы включают S. Typhi и S. Paratyphi типы A, B (также имеет название S. Schottmülleri) и C (также имеет название S. Hirschfeldii), которые являются патогенными только для людей и обычно вызывают брюшной тиф.
Адаптированные ко всем, кроме человека, или вызывающие заболевания почти исключительно у животных. Некоторые штаммы из этой группы- S.Dublin (крупный рогатый скот), S. Arizonae (рептилии), и S.Choleraesuis (свиной) - также вызывают заболевание у человека.
С широким спектром хозяев: эта группа включает > 2 000 серотипов (например, S. Enteritidis, S. Typhimurium), которые вызывают сальмонеллезный гастроэнтерит и составляют 85% всех Salmonella инфекций в Соединенных Штатах.