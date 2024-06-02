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Лихорадка Ороя и перуанская бородавка

(Болезнь Карриона)

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Лихорадка Ороя и перуанская бородавка являются 2 различными фазами инфекции, вызванной грамотрицательной бактерией Bartonella bacilliformis. Лихорадка Ороя начинается после первичного заражения; перуанская бородавка развивается после выздоровления от первичной инфекции. Диагноз ставится на основе клинических проявлений и подтверждается посевом крови (для лихорадки Ороя) и иногда биопсией (для перуанской бородавки). Лечение проводится с использованием антибиотиков.

(См. также Обзор инфекций, вызванных Bartonella (Overview of Bartonella Infections)).

Являясь эндемичными только для горной цепи Анд (на высоте от 600 до 2400 метров) в Колумбии, Эквадоре и Перу, как лихорадка Ороя, так и перуанская бородавка передаются от человека к человеку москитами рода Phlebotomus.

Лихорадка Оройя

Симптомы лихорадки Ороя включают лихорадку и анемию высокой степени, которая может быть внезапной или развивается постепенно. Анемия в начале гемолитическая, но миелосупрессия также встречается. Боль в мышцах и суставах, сильная головная боль, часто характерны бред и кома. Может иметь место бактериемия, вызванная Salmonella spp. или другими колиформными микроорганизмами.

Диагноз лихорадки Ороя подтверждается получением гемокультуры.

Поскольку лихорадка Ороя часто осложняется бактериемией Salmonella, то лечение ципрофлоксацином с цефтриаксоном в течение 14 дней является методом выбора (1). Хлорамфеникол в сочетании с бета-лактамными антибиотиками (например, амоксициллин/клавуланат) является альтернативой в случае устойчивости к ципрофлоксацину. Также упешно применяется азитромицин.

Уровень летальности может превышать 50% у нелеченных пациентов.

Справочные материалы

  1. 1. Gomes C, Ruiz J. Carrion's Disease: the Sound of Silence. Clin Microbiol Rev. 2017;31(1):e00056-17. Published 2017 Nov 29. doi:10.1128/CMR.00056-17

Перуанская бородавка

Перуанская бородавка проявляется как множественные поражения кожи, сильно напоминающие бациллярный ангиоматоз; эти приподнятые красновато-фиолетовые кожные узелки обычно появляются на конечностях и лице. Поражения могут сохраняться в течение многих месяцев-лет и сопровождаются болью и лихорадкой.

Перуанская бородавка диагностируется по внешним проявлениям и иногда подтверждается биопсией, которая показывает ангиогенез кожи.

Типичное лечение перуанской бородавки – азитромицин в течение 7–14 дней. Альтернативными препаратами являются рифампин 1 раз в день в течение 21–28 дней или ципрофлоксацин в течение 14 дней.

Лечение большинством антибиотиков дает положительные результаты, но рецидив распространен и требует длительной терапии.

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