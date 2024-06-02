Лихорадка Ороя и перуанская бородавка

Симптомы лихорадки Ороя включают лихорадку и анемию высокой степени, которая может быть внезапной или развивается постепенно. Анемия в начале гемолитическая, но миелосупрессия также встречается. Боль в мышцах и суставах, сильная головная боль, часто характерны бред и кома. Может иметь место бактериемия, вызванная Salmonella spp. или другими колиформными микроорганизмами.

Диагноз лихорадки Ороя подтверждается получением гемокультуры.

Поскольку лихорадка Ороя часто осложняется бактериемией Salmonella, то лечение ципрофлоксацином с цефтриаксоном в течение 14 дней является методом выбора (1). Хлорамфеникол в сочетании с бета-лактамными антибиотиками (например, амоксициллин/клавуланат) является альтернативой в случае устойчивости к ципрофлоксацину. Также упешно применяется азитромицин.

Уровень летальности может превышать 50% у нелеченных пациентов.