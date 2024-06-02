Инфекции, вызываемые Proteeae

Proteeae входят в состав нормальной фекальной флоры и часто вызывают инфекцию у пациентов, нормальная флора которых была нарушена лечением антибиотиками.

Proteeae имеют по крайней мере 3 рода грамотрицательных организмов:

Proteus : P. mirabilis , P. vulgaris , и P. myxofaciens

Morganella : M. morganii

Providencia: P. rettgeri, P. alcalifaciens, и P. stuartii

Однако, P. mirabilis вызывает большинство человеческих инфекций. Эти организмы – нормальная фекальная флора, присутствуют в почве и воде. Их часто можно обнаружить в поверхностных ранах, отделяемом ушей (независимо от того, находятся ли они в наружном, среднем или внутреннем ухе) и мокроте, особенно у пациентов, чья нормальная флора была нарушена лечением антибиотиком. Они могут вызвать бактериемию и глубоко расположенные инфекции, особенно в среднем ухе и сосцевидных ячейках, брюшной полости и мочевых путях пациентов с хроническими инфекциями мочевых путей или с камнями в почках или мочевом пузыре; микроорганизмы Proteus продуцируют уреазы, которые гидролизируют мочевину, что ведет к ощелачиванию мочи и образованию струвитных (магний-аммоний фосфатных [трипельфосфатных] камней).

P. mirabilis часто чувствителен к ампициллину, карбенициллину, тикарциллину, пиперациллину, цефалоспоринам, фторхинолонам и аминогликозидам, но резистентен к тетрациклинам и нитрофурантоину. Мультирезистентный P. mirabilis является новой проблемой.

Индол-положительные разновидности (P. vulgaris, M. morganii, P. rettgeri) имеют тенденцию быть более резистентными, но в общем чувствительны к фторхинолонам, карбапенемам, пиперациллину/тазобактаму, цефалоспоринам 3-го поколения и цефиксиму.