Инфекции, вызываемые Escherichia coli O157: H7 и другими энтерогеморрагическими E. coli (EHEC)

Энтерогеморрагические E. coli (EHEC) включают > 100 серотипов, которые продуцируют шига-токсины и шигаподобные токсины (шига-токсин-продуцирующие E. coli [STEC]; также известные как веротоксин-продуцирующие E. coli [VTEC]). Тем не менее, только небольшое количество серотипов связано с заболеванием человека.

E. coli O157:H7 является наиболее распространенным STEC в Северной Америке. Однако не-О157 STEC серотипы (в частности, O26, o45, O91, O103, O111, O113, O121, O128 и O145) также могут вызвать энтерогеморрагические болезни, особенно за пределами США. В 2011 году серотип O104:H4 стал причиной серьезной многонациональной вспышки в Европе.

В некоторых частях США и Канады инфекция, вызванная E. coli O157:H7, является более частой причиной диареи с кровью, чем шигеллез или сальмонеллез. Инфекция E. coli O157:H7 может встречаться у людей всех возрастов, хотя тяжелая инфекция распространена в большей степени среди детей и пожилых людей.

Для E. coli O157:H7 и других STEC резервуаром является крупный рогатый скот. Трансмиссия инфекции происходит через воду или пищевые продукты, контаминированные навозом крупного рогатого скота, также вспышки и спорадические случаи инфекции происходят после приема в пищу недоваренной говядины (особенно говяжьего фарша, например, в гамбургерах) или непастеризованного молока. Во время Европейской вспышки O104:H4 в 2011 году трансмиссия инфекции происходила через контаминированные сырые ростки фасоли (1). Микроорганизм может также распространяться фекально-оральным путем, особенно среди младенцев, пользующихся подгузниками (например, через плохо хлорируемые детские бассейны-лягушатники).