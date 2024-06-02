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Инфекции, вызванные Noncholera Vibrio

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Нехолерные вибрионы включают грамотрицательные Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus, V. alginolyticus, V. hollisae, и V. vulnificus; они могут вызвать диарею, раневую инфекцию или сепсис. Диагноз подтверждается посевом. Лечение – ципрофлоксацин или доксициклин.

Нехолерные вибрионы иногда называют неагглютинирующимися вибрионами (т. е. они не агглютинируют с сывороткой больных холерой). Они, как правило, выявляются в теплой соленой воде или смешанной соленой и пресной воде (например, в устьях рек).

Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus, и V. hollisae обычно обуславливают вспышки диареи, вызываемые пищей, как правило, включающей неправильно приготовленные морепродукты (обычно моллюски).

Инфекции, вызванные V. parahaemolyticus, как правило, встречаются в Японии и в прибрежных зонах США. Микроорганизмы поражают слизистую оболочку кишечника, но не продуцируют энтеротоксин и не вторгаются в кровоток. Кроме того, может развиться раневая инфекция, когда зараженная теплая морская вода попадает в незначительную ранку.

V. alginolyticus и V. vulnificus могут вызвать серьезную раневую инфекцию; но ни одна из них не вызывает энтерит. V. vulnificus при попадании с пищей в организм человека с ослабленным иммунитетом (зачастую это хроническое заболевание печени или иммунодефицит) может проникнуть через слизистую оболочку кишечника, не вызывая энтерит, и привести к сепсису с высокой летальностью; у иммунокомпетентных людей такая инфекция развивается редко.

Симптомы и признаки инфекции, вызванной нехолерными вибрионами

Кишечные расстройства начинаются внезапно после 15–24-часового инкубационного периода; проявления включают спастическую боль в животе, водянистую диарею с выделением большого объема фекалий (стул может быть с кровью и содержать сегментоядерные нейтрофилы), тенезмы, слабость и иногда тошноту, рвоту и невысокую лихорадку. Симптомы спонтанно исчезают через 24–48 часов.

Флегмона может быстро развиться в загрязненных ранах и в некоторых случаях (обычно при заражении V. vulnificus) перейти в некротическую инфекцию мягких тканей с типичными геморрагическими, буллезными поражениями.

При септицемии, вызванной V. vulnificus, развивается шок, буллезные поражения кожи и часто проявления диссеминированного внутрисосудистого свертывания (например, тромбоцитопения, кровоизлияния); уровень смертности высокий.

Диагностика инфекций, вызванных нехолерными вибрионами

  • Культуральное исследование

Раневые и системные инфекции, вызванные нехолерными вибрионами Vibrio, хорошо диагностируются обычным посевом.

Когда подозревается кишечная инфекция, микроорганизмы Vibrio можно выявить в стуле на среде сахарозы (с солями желчи или цитрата тиосульфата). Посев зараженных морепродуктов также дает положительные результаты по посеву.

Лечение инфекций, вызванных Noncholera Vibrio

  • Ципрофлоксацин или доксициклин при кишечной инфекции

  • Антибиотики и часто санация при раневой инфекции

Нехолерные энтеровирусные инфекции Vibrio, можно лечить единственной пероральной дозой 1 из следующих лекарств:

  • Ципрофлоксацина 1 г

  • Доксициклина 300 мг

Тем не менее, обычно такого лечения не требуется, поскольку инфекция проходит без лечения, однако назначение терапии можно рассматривать в тяжелых случаях.

При наличии диареи необходимо уделять пристальное внимание восполнению объема жидкости и электролитов.

При раневых инфекциях используются антибиотики – как правило, пероральный доксициклин, часто с цефалоспоринами третьего поколения при тяжелой раневой инфекции или септицемии. Ципрофлоксацин является приемлемой альтернативой.

Пациентам с некротической инфекцией мягких тканей необходима хирургическая санация.

Основные положения

  • Нехолерные вибрионы могут вызывать диарею, раневую инфекцию или сепсис, в зависимости от вида и способа попадания в организм.

  • Диагноз устанавливают с помощью копрокультуры, посева раневого материала или крови при необходимости.

  • Тяжелые кишечные инфекции лечат путем применения одноразовой дозы ципрофлоксацина или доксициклина.

  • Раневую инфекцию лечат с помощью доксициклина; при тяжелой инфекции добавляют цефалоспорины 3-го поколения.

  • Некротическая инфекция мягких тканей требует хирургической санации.

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