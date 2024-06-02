Инфекции, вызванные Noncholera Vibrio

Нехолерные вибрионы включают грамотрицательные Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus, V. alginolyticus, V. hollisae, и V. vulnificus; они могут вызвать диарею, раневую инфекцию или сепсис. Диагноз подтверждается посевом. Лечение – ципрофлоксацин или доксициклин.

Нехолерные вибрионы иногда называют неагглютинирующимися вибрионами (т. е. они не агглютинируют с сывороткой больных холерой). Они, как правило, выявляются в теплой соленой воде или смешанной соленой и пресной воде (например, в устьях рек).

Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus, и V. hollisae обычно обуславливают вспышки диареи, вызываемые пищей, как правило, включающей неправильно приготовленные морепродукты (обычно моллюски).

Инфекции, вызванные V. parahaemolyticus, как правило, встречаются в Японии и в прибрежных зонах США. Микроорганизмы поражают слизистую оболочку кишечника, но не продуцируют энтеротоксин и не вторгаются в кровоток. Кроме того, может развиться раневая инфекция, когда зараженная теплая морская вода попадает в незначительную ранку.

V. alginolyticus и V. vulnificus могут вызвать серьезную раневую инфекцию; но ни одна из них не вызывает энтерит. V. vulnificus при попадании с пищей в организм человека с ослабленным иммунитетом (зачастую это хроническое заболевание печени или иммунодефицит) может проникнуть через слизистую оболочку кишечника, не вызывая энтерит, и привести к сепсису с высокой летальностью; у иммунокомпетентных людей такая инфекция развивается редко.

Симптомы и признаки инфекции, вызванной нехолерными вибрионами Кишечные расстройства начинаются внезапно после 15–24-часового инкубационного периода; проявления включают спастическую боль в животе, водянистую диарею с выделением большого объема фекалий (стул может быть с кровью и содержать сегментоядерные нейтрофилы), тенезмы, слабость и иногда тошноту, рвоту и невысокую лихорадку. Симптомы спонтанно исчезают через 24–48 часов. Флегмона может быстро развиться в загрязненных ранах и в некоторых случаях (обычно при заражении V. vulnificus) перейти в некротическую инфекцию мягких тканей с типичными геморрагическими, буллезными поражениями. При септицемии, вызванной V. vulnificus, развивается шок, буллезные поражения кожи и часто проявления диссеминированного внутрисосудистого свертывания (например, тромбоцитопения, кровоизлияния); уровень смертности высокий.

Диагностика инфекций, вызванных нехолерными вибрионами Культуральное исследование Раневые и системные инфекции, вызванные нехолерными вибрионами Vibrio, хорошо диагностируются обычным посевом. Когда подозревается кишечная инфекция, микроорганизмы Vibrio можно выявить в стуле на среде сахарозы (с солями желчи или цитрата тиосульфата). Посев зараженных морепродуктов также дает положительные результаты по посеву.

Лечение инфекций, вызванных Noncholera Vibrio Ципрофлоксацин или доксициклин при кишечной инфекции

Антибиотики и часто санация при раневой инфекции Нехолерные энтеровирусные инфекции Vibrio, можно лечить единственной пероральной дозой 1 из следующих лекарств: Ципрофлоксацина 1 г

Доксициклина 300 мг Тем не менее, обычно такого лечения не требуется, поскольку инфекция проходит без лечения, однако назначение терапии можно рассматривать в тяжелых случаях. При наличии диареи необходимо уделять пристальное внимание восполнению объема жидкости и электролитов. При раневых инфекциях используются антибиотики – как правило, пероральный доксициклин, часто с цефалоспоринами третьего поколения при тяжелой раневой инфекции или септицемии. Ципрофлоксацин является приемлемой альтернативой. Пациентам с некротической инфекцией мягких тканей необходима хирургическая санация.