Бациллярный ангиоматоз характеризуется выпуклыми, фиолетовыми или ярко-красными, ягодоподобными поражениями на коже, часто окруженными чешуйчатым воротником. Поражения обильно кровоточат, если их травмировать. Они могут напоминать саркому Капоши или пиогенные гранулемы.

Болезнь может распространяться по всей ретикулоэндотелиальной системе, вызывая бациллярный пелиоз (печёночную пурпуру из-за бактерии Bartonella), особенно у пациентов со СПИДом/прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Другие внутренние органы (например, легкие, мозг, кости, селезенка) также могут быть поражены.