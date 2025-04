Бациллярный ангиоматоз

1. Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, Maguina C, Dolan MJ, Raoult D. Recommendations for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48(6):1921-1933. doi:10.1128/AAC.48.6.1921-1933.2004