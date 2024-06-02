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Бациллярный ангиоматоз

(эпителоидный ангиоматоз)

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Бациллярный ангиоматоз – инфекция кожи, вызываемая грам-негативными бактериями Bartonella henselae или B. quintana. Диагноз основывается на гистопатологии поражений кожи, культуральном исследовании и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лечение проводится с использованием антибиотиков.

(См. также Обзор инфекций, вызванных Bartonella (Overview of Bartonella Infections)).

Бациллярный ангиоматоз — это инфекция, встречающаяся только у лиц с ослабленным иммунитетом (например, у пациентов на поздней стадии ВИЧ-инфекции, с трансплантированным солидным органом или получающих химиотерапию).

Инфекция, вызванная Bartonella quintana, распространяется вшами; инфекция, вызванная B. henselae, вероятно, передается через блох от домашних кошек.

Симптомы и признаки бациллярного ангиоматоза

Бациллярный ангиоматоз характеризуется выпуклыми, фиолетовыми или ярко-красными, ягодоподобными поражениями на коже, часто окруженными чешуйчатым воротником. Поражения обильно кровоточат, если их травмировать. Они могут напоминать саркому Капоши или пиогенные гранулемы.

Болезнь может распространяться по всей ретикулоэндотелиальной системе, вызывая бациллярный пелиоз (печёночную пурпуру из-за бактерии Bartonella), особенно у пациентов со СПИДом/прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Другие внутренние органы (например, легкие, мозг, кости, селезенка) также могут быть поражены.

Диагностика бациллярного ангиоматоза

  • Гистопатология поражений кожи, посевы и ПЦР

Диагноз бациллярного ангиоматоза основывается на гистологическом исследовании поражений кожи, посеве и анализе с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лаборатория должна быть уведомлена, что подозревается Bartonella, потому что для более точной диагностики необходимы специальные красители и длительная инкубация.

Лечение бациллярного ангиоматоза

  • Антибиотики

Лечение бациллярного ангиоматоза проводится с помощью эритромицина или доксициклина, продолжительность которого составляет не менее 3 месяцев (1).

При тяжелых инфекциях рифампицин можно комбинировать с доксициклином. Азитромицин, кларитромицин и фторхинолоны являются альтернативой.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, Maguina C, Dolan MJ, Raoult D. Recommendations for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48(6):1921-1933. doi:10.1128/AAC.48.6.1921-1933.2004

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