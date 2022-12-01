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Первичный амебный менингоэнцефалит

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Первичный амебный менингоэнцефалит – это редкая, обычно смертельно опасная острая инфекция центральной нервной системы (ЦНС), вызываемая Naegleria fowleri.

Naegleria fowleri обитают в теплой пресной воде во всем мире. Плавание в зараженной воде дает возможность возбудителю проникнуть через слизистые оболочки носа, затем в ЦНС через нейроэпителий органов обоняния и решетчатую пластинку. Большинство пациентов – дети или молодые люди.

Клинические проявления

Симптомы первичного амёбного менингоэнцефалита начинаются через 1–2 недели после заражения, иногда начинаются с изменения запаха и вкуса. Затем следует молниеносный менингоэнцефалит (головная боль, менингизм и нарушения интеллекта), который прогрессирует до смертельного исхода в течение 10 дней, обычно из-за внутримозговой грыжи. Положительный исход отмечен только у нескольких пациентов.

Диагностика

  • Исследование спинномозговой жидкости

Первичный амёбный менингоэнцефалит диагностируется на основании данных о купании в пресной воде, но подтверждение является трудным, потому что КT и обычные тесты цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) хотя и необходимы, чтобы исключить другие причины, являются неспецифичными.

Следует приготовить свежий, не охлажденный или замороженный влажный анатомический препарат ЦСЖ; с его помощью можно обнаружить подвижные амебные трофозоиты (которые видно в образцах, окрашенных по Гимзе, но они разрушаются в случае окрашивания по Граму).

Иммуногистохимия, посев на амебы, анализ полимеразной цепной реакции СМЖ и/или биопсия мозга выполняются в специализированных референтных лабораториях. Рекомендуется консультация с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) или другими специалистами по диагностике амебного энцефалита.

Лечение

  • Различные препараты, включая милтефозин в комбинации с противогрибковыми средствами и антибиотиками

Оптимальный вариант лечения остается неясным, однако лечение следует начать как можно скорее. Рекомендуется консультация с экспертами ЦКЗ (CDC) (звоните в CDC Emergency Operations Center по 770-488-7100).

Схема лечения должна включать милтефозин, антилейшманиевый препарат, который использовался в комбинации с другими препаратами при успешном лечении пациентов с первичным амебным менингоэнцефалитом. Милтефозин также успешно используется для лечения энцефалита, вызванного Balamuthia и Acanthamoeba. Милтефозин теперь доступен в продаже.

Другие противомикробные препараты, которые использовались в комбинированных схемах лечения Naegleria, включают в себя

  • Амфотерицин В

  • Рифампин

  • Азол (флуконазол, вориконазол или кетоконазол)

  • Азитромицин

Противоэпилептические препараты и дексаметазон часто необходимы для контроля судорог и отека головного мозга. В недавних случаях агрессивное лечение отека мозга с терапевтической гипотермией (охлаждение тела ниже нормальной температуры тела) также было связано с выживаемостью и неврологическим восстановлением.

Основные положения

  • Первичный амебный менингоэнцефалит –редкое заболевание с, как правило, летальным исходом

  • Инфицирование происходит при купании в заражённой пресной воде. Naegleria fowleri проникает в ЦНС через обонятельный нейроэпителий и решётчатую пластинку решётчатой кости.

  • Диагностические тесты должны включать в себя микроскопию нативных и окрашенных по Гимзе препаратов из образцов СМЖ.

  • Лечат инфекцию соответствующими антимикробными препаратами. При необходимости лечения судорог и отека головного мозга применяют противоэпилептические препараты и дексаметазон.

  • Пациенты редко выживают, но подобные недавние случаи были обусловлены ранней диагностикой и лечением в сочетании с агрессивным купированием отека мозга.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on primary amebic meningoencephalitis

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