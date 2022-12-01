Первичный амебный менингоэнцефалит – это редкая, обычно смертельно опасная острая инфекция центральной нервной системы (ЦНС), вызываемая Naegleria fowleri.
Naegleria fowleri обитают в теплой пресной воде во всем мире. Плавание в зараженной воде дает возможность возбудителю проникнуть через слизистые оболочки носа, затем в ЦНС через нейроэпителий органов обоняния и решетчатую пластинку. Большинство пациентов – дети или молодые люди.
Клинические проявления
Симптомы первичного амёбного менингоэнцефалита начинаются через 1–2 недели после заражения, иногда начинаются с изменения запаха и вкуса. Затем следует молниеносный менингоэнцефалит (головная боль, менингизм и нарушения интеллекта), который прогрессирует до смертельного исхода в течение 10 дней, обычно из-за внутримозговой грыжи. Положительный исход отмечен только у нескольких пациентов.
Диагностика
Исследование спинномозговой жидкости
Первичный амёбный менингоэнцефалит диагностируется на основании данных о купании в пресной воде, но подтверждение является трудным, потому что КT и обычные тесты цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) хотя и необходимы, чтобы исключить другие причины, являются неспецифичными.
Следует приготовить свежий, не охлажденный или замороженный влажный анатомический препарат ЦСЖ; с его помощью можно обнаружить подвижные амебные трофозоиты (которые видно в образцах, окрашенных по Гимзе, но они разрушаются в случае окрашивания по Граму).
Иммуногистохимия, посев на амебы, анализ полимеразной цепной реакции СМЖ и/или биопсия мозга выполняются в специализированных референтных лабораториях. Рекомендуется консультация с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) или другими специалистами по диагностике амебного энцефалита.
Лечение
Различные препараты, включая милтефозин в комбинации с противогрибковыми средствами и антибиотиками
Оптимальный вариант лечения остается неясным, однако лечение следует начать как можно скорее. Рекомендуется консультация с экспертами ЦКЗ (CDC) (звоните в CDC Emergency Operations Center по 770-488-7100).
Схема лечения должна включать милтефозин, антилейшманиевый препарат, который использовался в комбинации с другими препаратами при успешном лечении пациентов с первичным амебным менингоэнцефалитом. Милтефозин также успешно используется для лечения энцефалита, вызванного Balamuthia и Acanthamoeba. Милтефозин теперь доступен в продаже.
Другие противомикробные препараты, которые использовались в комбинированных схемах лечения Naegleria, включают в себя
Амфотерицин В
Рифампин
Азол (флуконазол, вориконазол или кетоконазол)
Азитромицин
Противоэпилептические препараты и дексаметазон часто необходимы для контроля судорог и отека головного мозга. В недавних случаях агрессивное лечение отека мозга с терапевтической гипотермией (охлаждение тела ниже нормальной температуры тела) также было связано с выживаемостью и неврологическим восстановлением.
Основные положения
Первичный амебный менингоэнцефалит –редкое заболевание с, как правило, летальным исходом
Инфицирование происходит при купании в заражённой пресной воде. Naegleria fowleri проникает в ЦНС через обонятельный нейроэпителий и решётчатую пластинку решётчатой кости.
Диагностические тесты должны включать в себя микроскопию нативных и окрашенных по Гимзе препаратов из образцов СМЖ.
Лечат инфекцию соответствующими антимикробными препаратами. При необходимости лечения судорог и отека головного мозга применяют противоэпилептические препараты и дексаметазон.
Пациенты редко выживают, но подобные недавние случаи были обусловлены ранней диагностикой и лечением в сочетании с агрессивным купированием отека мозга.
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