Первичный амебный менингоэнцефалит

Исследование спинномозговой жидкости

Первичный амёбный менингоэнцефалит диагностируется на основании данных о купании в пресной воде, но подтверждение является трудным, потому что КT и обычные тесты цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) хотя и необходимы, чтобы исключить другие причины, являются неспецифичными.

Следует приготовить свежий, не охлажденный или замороженный влажный анатомический препарат ЦСЖ; с его помощью можно обнаружить подвижные амебные трофозоиты (которые видно в образцах, окрашенных по Гимзе, но они разрушаются в случае окрашивания по Граму).

Иммуногистохимия, посев на амебы, анализ полимеразной цепной реакции СМЖ и/или биопсия мозга выполняются в специализированных референтных лабораториях. Рекомендуется консультация с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) или другими специалистами по диагностике амебного энцефалита.