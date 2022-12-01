Обзор свободноживущих амеб

Свободноживущие амебы – простейшие, которые обитают в почве или воде и не нуждаются в хозяевах. Они редко вызывают болезнь, в отличие от паразитической амебы Entamoeba histolytica, которая является частой причиной кишечной инфекции (амебиаза). Патогенные свободноживущие амебы включают представителей родов Acanthamoeba, Balamuthia, Naegleria и Sappinia.

Имеют место быть три основных синдрома:

Acanthamoeba и Balamuthia также могут вызвать повреждения кожи или диссеминированные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом.

Кератит, вызванный Acanthamoeba amebic, ограничивается глазами и лечится местно. Гранулематозный энцефалит и первичный амебный менингоэнцефалит, как правило, являются смертельными, но некоторые пациенты, получавшие милтефозин в комбинации с другими препаратами, выжили.